‘Ook ik mag geen bloed geven. Dat leidt niet enkel tot een stigma, maar ook tot onzekerheid’

Bloed geven

Wel Jong en çavaria eisen dat mannen die seks hebben met mannen ook bloed mogen geven, zonder uitsluiting. Er wordt gesteld dat dergelijke exclusie het stigma over seksuele diversiteit en de bloed schaarste mee in stand houdt. Gevolg gevend aan de dringende oproep om bloed te doneren, heb ik me vorige week ook aangemeld. Groot was mijn verbazing toen de arts mij meldde dat ik ‘permanent uitgesloten’ word als donor omdat ik in 1985 meer dan zes maanden in het Verenigd Koninkrijk heb verbleven. Dit ter preventie van de overdracht via bloed­producten van de ziekte van Creutzfeldt-Jacob, door de consumptie van met gekke­koeienziekte besmet rundsvlees. Door de ernst en de fataliteit van de ziekte, omdat er geen routinescreeningstesten voor bestaan en men tientallen jaren asymptomatisch drager ervan kan zijn maar het ondertussen wel kan doorgeven, werd ik bedankt voor de intentie en weggestuurd. Nochtans zit de wetenschap nog met veel vraagtekens omtrent het risico en zou de inci­den­tie hiervan ongeveer een op een miljoen mensen per jaar zijn. Ook wat betreft orgaantransplantatie kon men mij geen uitsluitsel geven: niet enkel stigma, maar blijvende onzekerheid.

Patrick Martens, Loppem

Fulltime job

In januari is mijn meterstand opgenomen. Ik heb nog geen energieafrekening ontvangen, dus ik blijf voorschotten betalen. Tevergeefs probeerde ik Totalenergies te bereiken. Het is een fulltime job geworden. De enige weg is de chatsessie waarbij er telkens tientallen wachtenden voor mij zijn. Kortstondig was mijn geluk toen ik vooraan geraakte. Het antwoord was dat ik geduld moest hebben. De vrijmaking van de energiemarkt is een catastrofe voor de klant. Je wordt van Pontius naar Pilatus of van het kastje naar de muur gestuurd. Mijn kennis van gezegden is erop vooruitgegaan maar mijn geduld is op.

Lucienne Colpaert, Dendermonde