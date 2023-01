Ook ik had een tegenvaller. Ik haal diep adem en blaas de wereld weer op

Jean-Paul Mulders onderzoekt alles wat u bij de hersenkwabben kan grijpen. Instagram: @jpmulders

Op straat pikt een kraai in de bevroren kots van een nachtbraker. De zon doet nauwelijks haar best om dat tafereel op te vrolijken. Mijn dochter speelt in een hoek van de kamer met haar opblaasbare wereldbol. De wereld is futloos en verschrompeld; zoals de echte heeft hij dringend verse lucht nodig. Toch zie ik savannes, woestijnen, wouden, graslanden, toendra’s en poolgebieden. Het leukst vindt mijn dochter de uitgestorven dieren zoals de dodo, ook wel walgvogel genoemd omdat hij niet lekker smaakte. Onze voorouders gaven de voorkeur aan het vlees van zeekoeien en fruit­etende vleermuizen.

Mijn dochters lievelingsdier was tot voor kort de dolfijn, maar die is door de wolf van de troon gestoten om redenen die mij onduidelijk zijn. “Wat zijn jouw lievelingsdieren?”, wil ze weten, niet gehinderd door de gedachte dat volwassenen al eens iets anders aan het hoofd kunnen hebben.

“De olifant en de giraffe”, zeg ik gemakzuchtig, terwijl ik bezig ben een rekening te vereffenen. Maar er moeten drie dieren op het ereschavotje. Ik kies dan maar voor de zwaluw. Daarover ben ik een boek aan het lezen van Stephen Moss, volgens de cover ‘de meest geliefde vogel­schrijver van het ­Verenigd Koninkrijk’. De zwaluw, een biografie is de titel. Ik ben fan van dat verbazingwekkende schepsel van nog geen 30 gram, dat helemaal vanuit het zuiden van Afrika naar ons vliegt om de lente aan te kondigen. Met wonderlijke precisie vindt het zijn geboorteplek terug in een schuurtje of op zolder. Ik herken mij in die strijd tussen honkvastheid en de nood mijn vleugels uit te slaan.

Zo zitten mijn dochter en ik in de kamer, met een boek over zwaluwen, een geeuwende kat en een half leeggelopen wereldbol. We zitten tussen tijden die voorbij zijn en tijden die nog moeten komen. Zonlicht valt zacht door het raam, in de verte knarst vervaarlijk een tram. Mijn dochter is niet geselecteerd op een ­auditie bij het theater en zelf had ik ook een tegenvaller.

Liever dan mij zoiets aan het hart te laten komen, haal ik de schouders op en ga te rade bij wijsgeren uit de wereldgeschiedenis. ‘Men mag over geen enkel voorval in groot gejuich of groot gejammer uitbarsten,’ schreef bijvoorbeeld de notoire brompot Arthur Schopenhauer, ‘deels vanwege de veranderlijkheid van alle dingen, die het voorval op elk willekeurig moment een ander aanzien kan geven; deels vanwege de onbetrouwbaarheid van ons oordeel over wat goed en slecht voor ons is, ten gevolge waarvan bijna iedereen weleens gejammerd heeft over iets dat naderhand uitgesproken gunstig bleek te zijn en gejuicht over iets dat de bron van zijn grootste lijden is geworden.’

Zo is het maar net, denk ik. Ik haal diep adem en blaas de wereld weer op.