Ook het Belgisch leger was negentien jaar aanwezig in Afghanistan. Wat hebben we bereikt?

Ann De Boeck is journalist.

Het zijn benauwende beelden uit Afghanistan. Terwijl strijders van de taliban de hoofdstad Kaboel binnentrekken, plukken Amerikaanse legerhelikopters nog snel de laatste diplomaten en ambassademedewerkers weg. Op de grond zijn wegen dichtgeslibd door de vele burgers die tot bij de luchthaven of hun gezin willen geraken. Intussen overschilderen moslimextremisten iedere afbeelding op straat waarop een vrouw te zien is. Beschaving wordt letterlijk weggevaagd.

Hoewel de taliban plechtig beloven dat ze de vrouwenrechten zullen respecteren nu ze de macht op het Westen hebben heroverd, heeft de beweging alvast laten weten dat vrouwen voortaan enkel de deur uit mogen als ze een hoofddoek dragen. Op de universiteit van Kaboel namen professoren gisterochtend afscheid van hun vrouwelijke studenten, ervan uitgaand dat ze elkaar niet meer zullen zien.

Dit is een absoluut drama. In de eerste plaats voor de vele Afghanen die meebouwden aan het westerse project en nu in de steek worden gelaten. Er wachten hen zware tijden. Zelfs toen de vlag van de taliban gisteren over de stad wapperde, beweerde de Afghaanse regering nog dat er geen reden tot paniek was. Achteraf bleek president Ghani op dat moment bezig te zijn met het redden van zijn eigen hachje door naar het buitenland te vluchten.

Ook voor de Amerikaanse president Joe Biden is dit een zware nederlaag. Sinds hij de terugtrekking uit Afghanistan aankondigde, hebben de taliban gestaag terrein veroverd. Zijn eigen veiligheidsdiensten waarschuwden hem daar herhaaldelijk voor. Toch moest en zou de Democraat de troepen voor 11 september terughalen, de symbolische dag waarop de aanslagen in New York twintig jaar geleden zijn. Die stunt is ontploft in zijn gezicht.

Laat dit een les in nederigheid zijn. Ondanks de grote sommen geld die het Westen in de heropbouw pompte, bleken de 300.000 Afghaanse militairen geen uitdaging voor de taliban, nochtans in de minderheid. Ook de gewone burgers leken de machtswissel lijdzaam te ondergaan. Kan het zijn dat velen het westerse beschavingsproject dat hen werd opgedrongen toch niet echt geslaagd vonden?

Het zou niet meer dan logisch zijn dat ook wij, Belgen, stilstaan bij wat er fout liep. Ons leger was negentien jaar aanwezig in Afghanistan. Wat hebben we bereikt? Hoe kan het volgende keer beter? In dat kader waarschuwen experts zoals professor David Criekemans terecht dat we niet naïef mogen zijn. Als we niet bereid zijn om democratieën in de wereld te verdedigen, dreigen anderen hun model op te dringen.

Toch moet onze eerste aandacht nu naar de Afghaanse burgers gaan. Dat België tijdelijk geen Afghaanse asielzoekers gedwongen uitwijst, is niet meer dan een evidente stap. Laat ons ook bekijken wat mogelijk is voor de stille werkkrachten die ons jarenlang ter plekke hebben geholpen en die nu vrezen voor hun leven.