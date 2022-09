‘Ook de toenemende juridisering tast het aanzien van de leerkracht danig aan’

Terug naar school

Onderwijsadvocaat Christophe Vangeel zegt dat het lerarenkorps op zijn tandvlees zit. Volgens hem heeft dat te maken met hun afgenomen status: ze worden afgeschilderd als sukkelaars die het alleen maar doen om veel vakantie te hebben. Vangeel is zelf mee verantwoordelijk voor die afgenomen status. Ouders betwisten in toenemende mate attesten van de klassenraad, er is geen enkele drempel om in beroep te gaan. Onderwijsadvocaten zoals Vangeel verdienen een stevig belegde boterham met die betwistingen. Althans, voor de ouders die het kunnen betalen. Gelijke kansen in het onderwijs, nietwaar. Die toenemende juridisering tast het aanzien van de leerkracht danig aan. Jammer dat meester Vangeel de eerlijkheid mist om dat te vermelden.

Hugo De Wulf, Algemeen directeur RC-lyceum Dilbeek

De index vraagt om creatieve oplossingen

Nu de inflatie verder galoppeert, vragen sommigen zich af hoelang de index in zijn huidige vorm standhoudt. In het verleden probeerde men het met een indexsprong, maar daar zijn vooral de lagere inkomensgroepen de dupe van.

Ooit werd voorgesteld om procenten te vervangen door centen: in plaats van alle lonen en uitkeringen met twee procent te doen toenemen, iedereen gewoon eenzelfde extrabedrag toe te kennen. Maar dat dreigt de bereidheid van de hogere inkomensgroepen om bij te dragen aan de solidariteit op termijn te ondergraven.

Misschien kan een tussenformule, in de vorm van een getrapte toeslag, soelaas bieden.

Het zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat de laagste categorieën de volle twee procent (of zelfs iets meer) krijgen, terwijl er bij de hogere inkomensgroepen telkens een fractie van die twee procent afgaat, zodat de allerhoogste bijvoorbeeld nog slechts één of een half procent bovenop hun vroegere loon ontvangen. Het extrabedrag dat zij op die manier innen, zou ook dan nog boven dat van de lagere inkomensgroepen liggen, zodat het ook voor hen nog ruim voldoende zou zijn om de stijgende kosten van hun alledaagse uitgaven te betalen.

Pol Craeynest, Marke

