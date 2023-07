Ook de meest uitgesproken tegenstander van de volksjury voelt zich in het assisenproces over 22/3 beroofd van argumenten

Douglas De Coninck is journalist.

Terwijl velen al zijn vertrokken richting zuiderse zon of op het punt staan dat te doen, zitten ergens op een geheime locatie in het Brusselse twaalf mensen zich al twee weken lang te beraden over kwesties als: “Is Ali El Haddad Asufi schuldig aan 529-voudige moordpoging in een terroristische context en zo ja: was hij dat met de verzwarende omstandigheid van voorbedachtheid?”

Het geheel aan 287 algemene schuldvragen die de twaalf gezworenen des volks voorgelegd krijgen op het proces rond de aanslagen van 22 maart was een van de aspecten ervan die vooraf enorm en compleet absurd leken. Toen het proces in september 2022 van start moest gaan, leek dat maar niet te lukken: geprocedeer over glazen boxen en naaktfouilles, een boycot door de verdachten en niet minder dan 600 willekeurig gelote mensen met een oproepingsbrief om zich op 10 oktober 2022 te melden in het oude NAVO-hoofdkwartier in Evere.

Wie de loting meemaakte, herinnert zich de allergekste excuses en instantbekeringen en -gebeden tot een of andere God om vooral geen tien maanden lang van zijn of haar vrijheid te worden beroofd. “Het is gewoon niet werkbaar”, had federaal procureur Frédéric Van Leeuw vooraf voorspeld. “Sommige processen hebben zo’n omvang dat een volksjury dat niet aankan.”

Deze voorspelling heeft nu voorgoed een plaats verworven naast die van de Decca-platenbaas in 1962: “De Beatles hebben geen toekomst in de showbusiness.”

De speciaal voor dit proces gestemde wet die het aantal vervangende juryleden verhoogde naar 24, uit vrees voor een leegloop, was nergens voor nodig. Ook al zitten ook zij mee op die geheime locatie en hoeven zij geen vragen te beantwoorden (tenzij een van de twaalf effectieve juryleden uitvalt), hebben zo goed als alle reservisten de zeven maanden durende rit keurig uitgezeten.

Bij de projectie van close-ups van verscheurde lichaamsdelen, stukjes verhemelte of afgerukte hoofden in de rechtszaal is geen enkel jurylid afgevoerd. Sommigen droegen consequent een mondmasker, uit vrees door besmetting met een of ander virus uit te vallen.

De jury nam gaandeweg de regie van dit proces mee in handen en gaf met de gestelde vragen aan getuigen en verdachten blijk van een dossierkennis over 22 maart 2016 waar nagenoeg niemand onder ons over beschikt. De volksjury heeft zich gelegitimeerd bij de verdachten, die - met uitzondering van één - afzagen van de boycot.

Het tot mislukken gedoemd assisenproces is onder dalende externe belangstelling uitgegroeid tot een hoogmis van burgerparticipatie. Ook de meest uitgesproken tegenstander van de volksjury, zoals die intussen in geen van de ons omringende landen nog in deze vorm bestaat, voelt zich na een dag in dat oude NAVO-hoofdkwartier beroofd van argumenten. Je kan principieel net zo gekant blijven tegen volksrechtspraak, maar als de twaalf over enkele dagen boven water komen met hun antwoorden op de schuldvragen, zullen we getuige zijn geweest van iets heel bijzonders. Iets dat nog jaren elk nieuw debat over zin of onzin van assisen zal overschaduwen.