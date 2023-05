‘Ook bij de grote netten en scholenkoepels mag men zich verantwoordelijk voelen voor het onderwijsdrama’

Dag lezer,

Het contrast kan niet groter zijn. Nog maar een dikke week geleden stelde Ben Weyts (N-VA), als minister van Onderwijs opdrachtgever van het project, de langverwachte en vooraf druk bekritiseerde ‘Canon van Vlaanderen’ voor. De trots was niet onterecht. Met een slimme, diverse en soms verrassende mix van thema’s en perspectieven toont de Canon een veelzijdig beeld van de geschiedenis zoals ze zich afgespeeld heeft in het deel van de wereld dat we nu Vlaanderen noemen.

Het resultaat staat veraf van de vrees vooraf voor een enggeestig nationalistisch project. Zelfs de discussie tussen voor- en tegenstanders levert een verrijkend debat op, zoals bleek uit het boeiende twistgesprek tussen de historici Emmanuel Gerard en Bruno De Wever in onze krant.

Maar dat succes is inmiddels alweer helemaal weggeblazen. Precies een week na de plechtige onthulling van de Canon landde een nieuwe internationale peiling als een sloopkogel op de al wankele Vlaamse onderwijstempel. Nog maar eens een mokerslag. Het leesniveau in de Vlaamse lagere scholen zakt alarmerend diep weg, ook in vergelijking met andere landen. Corona, diversiteit en ontlezing bieden zeker een deel van de verklaring, maar die fenomenen zijn er overal. Waarom zakt de onderwijskwaliteit dan juist hier zo diep weg?

Het wordt stilaan onvermijdelijk om een deel van de verantwoordelijkheid te zoeken bij de onderwijsverstrekkers, bij de leiding van de grote netten en scholenkoepels. Zijn het niet hun didactische keuzes en leerstrategieën die tegen hun limieten lopen?

Bevoegd minister Ben Weyts is dus niet de enige verantwoordelijke voor dit onderwijsdrama. Maar de politieke aansprakelijkheid kan hij niet ontlopen. Nooit eerder piekte het lerarentekort zo fel. Ook dat lees je af uit de internationale rangschikkingen.

Ook al is de verantwoordelijkheid gedeeld, prettig nieuws voor de N-VA is de onderwijsrampspoed niet. “In Vlaanderen worden wél de juiste keuzes gemaakt en durft men wél nog tijdig noodzakelijke hervormingen door te voeren. Het schip houdt koers”, zei voorzitter Bart De Wever nog maar dit weekend op het congres van zijn partij. Maar na twintig jaar regeringsverantwoordelijkheid kun je moeilijk volhouden dat je geen verantwoordelijkheid draagt in de neergang van het onderwijs.

Naast de N-VA verzamelden ook Open Vld en Groen de troepen om de standpunten aan te scherpen. Een antwoord formuleren op het wegzinkende politieke vertrouwen was de logische rode draad. “Wie op een positieve manier aan politiek wil doen, is zwak, onnozel of naïef”, verzuchtte de groene vicepremier Petra De Sutter in een interview met Ann De Boeck. De Sutter kende zelf lastige weken als voogdijminister van Bpost, dat in volle storm - of moeten we zeggen: volle bureau-oorlog - verkeert.

Soms maken politici het zichzelf ook gewoon extra lastig. De hele parlementaire pensioenkwestie is daar een treffend voorbeeld van, stipt columnist Anton Jäger aan. “We kijken naar een politieke klasse die zich losgekoppeld heeft van de samenleving en zich letterlijk verschanst in de staat.”

Die neiging van ‘de politiek’ om zich in zichzelf te keren en enkel met tactiek bezig te zijn, zie je ook elders. De Europese Commissie kwam deze week met hoopgevend nieuws over de economie. Ook voor ons land komen er weer betere tijden aan, al blijven het grote begrotingstekort en de aanzwellende staatsschuld wel reden tot grote zorgen.

Het goede nieuws zal weinig indruk gemaakt hebben op dat deel van de wantrouwige burgers die er, zo blijkt uit ‘De Stemming’ van VRT en De Standaard, heilig van overtuigd zijn dat de regering hun koopkracht heeft verkwanseld. In werkelijkheid ondersteunde geen Europese regering die koopkracht beter dan de Belgische - wat juist mede leidt tot dat grote begrotingstekort.

Maar met die noodoperatie zal je maar weinig politici in de meerderheid zelf zien uitpakken. Hoe wil je de sceptische, afhakende kiezer overtuigen, als je jezelf lijkt te schamen voor het effect van je - weliswaar dure - beleid?

