Ook België worstelt met de levering van zware wapens aan Oekraïne. Al is het bij ons geen kwestie van niet willen, maar van niet kunnen

Jeroen Van Horenbeek is journalist bij De Morgen.

Het Russische leger heeft maandag de laatste brug opgeblazen die de Oekraïense steden Severodonetsk en Lisitsjansk met elkaar verbond. De overgebleven burgers in Severodonetsk, een provincieplaatsje waar de voorbije weken flatgebouw na flatgebouw aan puin is geschoten door Rusland, zitten nu vast in een dodelijke val.

Severodonetsk is, net zoals de zuidelijke havenstad Marioepol, een symbool geworden van het lijden van de Oekraïense bevolking. Ouderen en kinderen die zich uit angst voor Russische barbarij moeten verschuilen in smerige ondergrondse tunnels van fabrieken. Het is van een treurigheid die Europa lang niet meer gezien heeft.

Vandaag zitten de defensieministers van de NAVO samen om de militaire hulp aan Oekraïne te bespreken. Het wordt een belangrijke vergadering voor het verdere verloop van de strijd in de oostelijke regio Donbas. Vanuit Kiev blijft president Volodymyr Zelensky onvermoeibaar pleiten voor nieuwe wapenleveringen. Liefst massaal. Het is de enige manier om te voorkomen dat het Oekraïense leger onder de voet worden gelopen, oordeelt hij.

Heel wat westerse landen worstelen met de levering van wapentuig aan Oekraïne. In de Verenigde Staten leeft de angst dat de huidige schaduwstrijd met Rusland op deze manier, eerder vroeg dan laat, zal uitmonden in een echte oorlog onder grootmachten. In Duitsland blijft de regering van Olaf Scholz met de voeten slepen.

Toch doet het Westen er maar beter aan om vandaag dezelfde daadkracht te tonen als bij het begin van de oorlog. Als Rusland erin slaagt om ook de Donbas te veroveren, dan heeft Vladimir Poetin een kwart van het Oekraïense territorium in handen. Waaronder het industriële bekken en een aanzienlijk deel van de kuststrook. Het zou hem, naast een broodnodige mentale opsteker, ook een goede uitgangspositie geven om Oekraïne economisch te wurgen. Het land maakt nu al een krimp door van 45 procent.

Na zijn nostalgische uitspraken over de veroveringen van Peter de Grote is het onmiskenbaar waar Poetin op uit is. Zijn koloniale droom stopt niet in de Donbas, zelfs niet in Kiev. Hij wil de geschiedenisboeken in als Poetin de Veroveraar, een waanbeeld waar geen eeuwigheid diplomatisch handelen tegen opgewassen lijkt. Zijn hint naar de Estse grensstad Narva is alvast verontrustend. Estland, nog zo een kleine buur van Rusland.

Ook België worstelt met de levering van zware wapens aan Oekraïne. Al is het bij ons geen kwestie van niet willen, maar van niet kunnen. Jarenlange financiële desinteresse vanuit de politiek maakt dat het Belgisch leger niets te geven heeft. De stocks zijn leeg. Het is al vaker gezegd, maar het verdient herhaling: hoe pijnlijk.

Als het van premier Alexander De Croo (Open Vld) afhangt, wordt die afgang straks gecompenseerd met een belofte dat België tegen 2035 tot 2 procent van zijn bbp zal investeren in het leger. Maar iedereen met kennis van zaken weet dat dit op korte termijn weinig verandert. Het Belgisch leger is vandaag gewoon te klein om al dat geld nuttig te besteden. Om oud-legerbaas Marc Compernol te citeren in 2018: “Dan kunnen we bij wijze van spreken om de twee jaar voor elke Belgische soldaat een nieuwe tank kopen.”