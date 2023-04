Stiefkinderen van de wereld

Netanyahu gooit het nu over een andere boeg. Hij pareert de tegenstand die hij ondervindt bij de Israëlische burgers door de Palestijnse vijand aan te vallen in zijn heiligdom. De externe vijand moet zijn slinks plannetje redden.

Ik lees het boek van Dirk Tieleman, een autoriteit wat betreft dit conflict in het Midden-Oosten. Op het bijgevoegde kaartje zie je hoe jaar na jaar het woongebied van de Palestijnen krimpt. Eerst zijn het zwaar bewaakte bezette gebieden, nadien lijft Israël het grondgebied gewoon in. Onze verontwaardiging voor conflicten is zeer selectief, voor de Palestijnen laten we onze slaap niet en zetten we onze opvang niet open, integendeel. De Palestijnen zijn de stiefkinderen van de wereld.

Lucienne Colpaert, Dendermonde

Filosofie als levensbeschouwelijk vak

Met haar scherpe blik, goede analyses en haar taalvaardigheid heeft Alicja Gescinska weer een bijzonder goed statement gemaakt. Als we in onze westerse wereld onze democratie hoog in het vaandel dragen, wordt het hoog tijd om die democratie te verdedigen tegen allerlei andere machten.

Als we naar de toekomst kijken is het méér dan nodig het vak filosofie in ons onderwijs op te nemen als levensbeschouwelijk vak, zeker in het secundair, al is het maar één uur in de week.

Met Gescinska’s gedachtegang hebben we alvast een goed vertrekpunt.

Minister Ben Weyts , waarop wacht je?

Met vriendelijke groeten,

Jo Roobrouck, Smetlede

Het verengde mensbeeld en het beleid

Ik ga helemaal akkoord met de analyse van rouwexpert Manu Keirse (DM 5/4) over de lessen die we moeten trekken uit de aanpak van de coronacrisis. Ikzelf, die heel mijn loopbaan verantwoordelijke was in de zorgsector, zou toch zijn laatste besluit willen nuanceren, als hij zegt dat we niet mogen schieten op de beleidsvoerders en hun raadgevers.

Ik ga akkoord wat de aanpak betreft. Toch is er een verpletterende verantwoordelijkheid bij de beleidsvoerders en hun raadgevers als het over het welzijnsbeleid gaat: de zorgsector, het onderwijs, het gezondheidsbeleid. Ten eerste er is wel een visie op zorg, maar in de praktijk wordt die verengd tot het budget dat de overheid eraan wil besteden en dat is onvoldoende.

Ten tweede wordt veel te weinig geïnvesteerd in de versterking van de draagkracht van de zorgverleners. Ik stel nog altijd een grote uitval vast van verzorgenden wegens lichamelijke klachten. Jonge mensen willen wel zorgen, maar ondanks de inzet van hulpmiddelen blijft de fysische belasting hoog, met vaak levenslange gevolgen.

Ten derde, en hier is de verantwoordelijkheid van de overheid verpletterend, zijn er nog altijd ellenlange wachtlijsten in alle niet-profit sectoren. Dat komt mijns inziens vooral door het gehanteerde economisch model, dat vooral inzet op groei van het kapitaal van enkelen, en niet op het oplossen van maatschappelijke problemen. Winst mag niet alleen uitgedrukt worden in geld, maar evenveel en zelfs nog meer op creëren van meerwaarde.

Eddie Gijbels, Kessel-Lo