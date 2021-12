Onze trouwdag geeft me steeds een dubbel gevoel

Nu de dagen maar enkele uren duren, leven wij helemaal op het ritme van de winter. Boef geeft daarbij de maat aan. Wij waren bang dat met hem samenleven in dit jaargetijde lastig ging worden: dat er niet genoeg uren in een dag zouden gaan om hem tegen de avond afgemat te krijgen – hij is jong en hij barst van de energie, twee lange wandelingen per dag zijn het absolute minimum.

Gelukkig gehoorzaamt hij zijn melatonine: als om halfvijf de avond valt, daalt als bij toverslag zijn vormpeil en heb je er geen kind meer aan. Hij voelt goed aan dat alle activiteiten van de dag in de acht klare uren moeten worden geperst: hij, de keizer van de middagdutjes, de titelhouder van de tukjes, is nu tussen grofweg halfnegen ’s ochtends en halfvijf in de namiddag niet meer tot rust te brengen.

Zonder daar plannen over te maken of ons daar vragen bij te stellen, hebben mijn vrouw en ik onze dagindelingen aan de zijne aangepast. Wij doen ons werk tijdens de duistere uren, en profiteren samen met hem van het licht van de dag.

Als mijn wintermoeheid niet te veel opspeelt, ga ik ’s ochtends om halfzeven aan de slag. Mijn vrouw slaapt voort tot halfnegen, en dan wekken wij onze pelsen vriend en doen wij wat gedaan moet worden. Als hij er acht uur later de brui aan geeft, gaat mijn vrouw aan het werk; rond acht uur roep ik haar aan tafel en neemt zij een pauze. Het loopt prima zo.

Na die twee ochtenduren krijg ik werkgewijs zelden nog iets voor elkaar. Niet omdat ik dat niet wil, maar omdat er in de winter zoveel andere dingen te doen zijn. Nadat ik een voorraad houtblokken heb gehaald, maak ik in de vooravond de open haard in mijn kamer aan, zodat de temperatuur er draaglijk is tegen het moment dat ik ze betrek, rond negen.

Zo’n niet louter decoratief houtvuur vergt wel wat tijd en toezicht. Vervolgens begin ik te koken. Vaak hergebruik ik een ingrediënt dat ik met dat doel voor ogen ook al in de lunch verwerkte. Omdat er supermarkten noch nachtwinkels in de omtrek zijn, vergt mijn ijskastbeheer een soort hogere wiskunde — het is een kluwen van restjes, vooruit gemaakte sauzen, voorgekookte bestanddelen, gewaagde keuzes en op vervaldatum gesorteerde vlezen en ­vissen.

Vorige week waren wij zeven jaar getrouwd. Wij dronken een Mariage Parfait van Boon uit 2016 en ploeterden wat door de weiden, want het had fel geregend en het was drassig. ’s Avonds was het parelhoen met gekaramelliseerde venkel.

Onze trouwdag geeft mij steeds een dubbel gevoel. Hij valt een dag na de verjaardag van mijn moeder, die nu bijna vier jaar dood is. Toen wij trouwden, was zij al fel onderhevig aan de ­alzheimer. Ik ben niet helemaal zeker of zij wel goed besefte wat wij kwamen vertellen, ook al wenste zij ons profi­ciat. Zij zei het zonder een lach. De ziekte maakte haar somber, ik heb haar in de jaren dat zij eraan leed geen enkele keer meer zien lachen. Zij was alleen nog maar verdrietig en klein.