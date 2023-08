Onze samenleving heeft veel meer andere dan blauwe oplossingen nodig

De problemen die Brussel ervaart zijn de laatste tijd ruim beschreven. Een toestroom aan vluchtelingen, toename van daklozen hun heil zoekend in tentjes op portieken, toenemende armoede, afval op straat, onderlinge agressie en agressief gedrag tegenover anderen,. Maar hoe lossen we deze problemen nu structureel op?

Als gevolg daarvan, of eerder als een manier om daarmee om te gaan, zoeken deze mensen toevlucht tot druggebruik: alcohol of allerlei andere drugs. Ze worden slachtoffer van hun verslaving en van criminele dealers. De problemen zijn groot en zichtbaar in Brussel maar zijn ook aanwezig in andere steden. Weliswaar minder groot en minder zichtbaar, maar van dezelfde orde.

Dat alles geeft overlast. In stations, in de publieke ruimte en in woonbuurten. Het is begrijpelijk dat mensen daarover klagen en vragen om maatregelen. De oplossingen die worden voorgesteld, hebben steeds een blauwe kleur: meer inzet van politie, meer verboden en inperkingen van de publieke ruimte, weghalen van infrastructuur (denk maar aan een kiosk of zitbanken), opjaagbeleid, …

Weinig zoden aan de dijk

Een bijkomend probleem is hierbij de bevoegdheid. Welke minister of schepen of andere verantwoordelijke, welke dienst of organisatie moet waarvoor instaan? Iedereen kijkt naar iedereen en zelfs de eerste minister neemt het heft in handen.

Tino Ruyters. Beeld Photonews

Tino Ruyters is directeur vzw Free Clinic, Centrum voor drughulpverlening Antwerpen

Spijtig genoeg zullen de voorgestelde maatregelen, als ze al gecoördineerd worden ingezet, weinig zoden aan de dijk brengen omdat deze enkel tot verschuiving van de problematiek leidt. Bovendien gaat het om symptoombestrijding en wordt er daarmee niet gewerkt aan de structurele, onderliggende oorzaken. Er is nood aan meer gecoördineerd beleid op vlak van armoedebestrijding, woonbeleid, hulpverlening, arbeidsbeleid, vluchtelingenbeleid, infrastructuur, drugsbeleid.

Op al deze domeinen zijn aanpassingen nodig om te voorkómen dat zoveel mensen terecht komen in penibele situaties waarin ze trachten te overleven. Er is veel meer nood aan opvang van daklozen, betaalbare woningen, een woningaanbod dat gedifferentieerd is en aangepast aan de doelgroepen met alternatieve woonvormen.

Drempels wegwerken

Leegstand kan een andere bestemming krijgen. Er is meer nood aan adequate opvang van vluchtelingen. Er moet gewerkt worden aan meer kansen tot tewerkstelling met versoepeling rond arbeidsvergunningen, zoals in het buitenland al gebeurt (we hebben veel arbeidskrachten nodig). Dienstverlening moet uitgebreid en (nog) vlotter toegankelijk worden.

Allerhande drempels moeten weggewerkt worden. Gezondheidszorg moet betaalbaar en toegankelijk blijven voor iedereen. Openbare infrastructuur moet behouden en uitgebreid worden. Er moet algemeen meer ingezet worden op automatische rechtentoekenning… Ook het drugsbeleid in België vergt een grondige hertekening.

Kortom, onze samenleving heeft veel meer andere dan blauwe oplossingen nodig en ook hier met een gecoördineerde aanpak. Ik verwacht dat beleidsmakers dus veel meer andere kleuren inzetten om tot reële, structurele oplossingen te komen voor de problemen van hulpbehoevende mensen en voor de zorgen van alle burgers. We zouden er allen samen beter van worden.