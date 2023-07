Onze lezers nemen afscheid van Martine Tanghe: ‘Dank dat je bij ons was, Martine. Spijt dat je ons zo snel verliet’

Zoetgevooisde stem

Een ode aan prachtig taalgebruik. Een ambassadrice voor professionaliteit en voor de Nederlandse taal. Wie heeft er zo’n mooie zoetgevooisde stem en uit wiens mond ontsproten de prachtigste zinnen? Mooie herinneringen maar zo erg dat haar leven zo snel moest eindigen. Heel veel sterkte aan al wie haar van dichtbij kende en liefhad.

Myriam Nijskens (63) uit Catral

Taalvirtuoze

Met Martine Tanghe verliezen we meer dan het beste nieuwsanker ooit. Klasse, rustige standvastigheid, discrete warme persoonlijkheid, taalvirtuoze en altijd de juiste toon. Er nooit over maar altijd juist. Ze was de beste ambassadeur van Vlaanderen, ze zou een fantastische minister-president geweest zijn waar het buitenland alle respect voor gehad zou hebben. Ik maakte met mijn kleinkinderen nog haar voorstelling Morris mee van Bart Moeyaert! Wat ben ik blij dat ik hen dat nog heb kunnen meegeven. Ze waren sprakeloos en vonden haar fantastisch. Gemeend. Dankjewel Martine voor je stem, je taal, je warme glimlach, je duidelijke directe nieuwsoverdracht, je persoonlijkheid. Dank dat je er voor ons was… voor zoveel wat niet gezegd is maar dat ook in ons hart zit.

Annemie Breugelmans (71) uit Tervuren

Aandachtig luisterend

Martine die van Bissegem naar Brussel spoorde, die journalistiek nooit ontspoorde, die publiek scoorde... We keken naar haar op, we keken naar haar uit... Aandachtig luisterend, stil fluisterend. Trouw al die jaren, de herinneringen die we koesteren en bewaren.

Conny De Boevere (59) uit Brugge

Baken van vertrouwen

Martine was een baken van vertrouwen in een polariserende wereld. Waardigheid vermengd met gedegen journalistiek. Waarachtigheid. Rust. Een grand dame in de journalistiek die mijlslaarzen achterlaat om te vullen.

Marijke Weewauters (54) uit Wetteren

Voorbeeld

Met een rustige mooie stem duidde Martine Tanghe het nieuws. Correct en feitelijk, maar nooit droog en zakelijk. Met een stem als balsem bij gruwelijkheden. Een voorbeeld voor startende journalisten.

Trui Vercruysse (63) uit Leuven

Stijlicoon

Martine, bedankt om wie je was. Je was een stijlicoon van onze taal, je bracht het nieuws met sereniteit. Je uitstraling, je warmte beroerde mij meermaals. Het ga je goed, waar je nu ook vertoeft. Ik wens iedereen die haar van nabij kende veel sterkte.

Charline Morreau (52) uit Lo-Reninge

Grande dame

“Het Journaal, met Martine Tanghe”: letterlijk ontelbaar is het aantal keren dat ik dat zinnetje heb gehoord. Sinds m’n kindertijd tot de dag waarop ze haar allerlaatste nieuws presenteerde. Na die korte inleiding stond ze meteen midden in de huiskamer. Martine kroop uit het televisiescherm, kwam naast je zitten en vertelde je wat er die dag zoal op deze aardbol was gebeurd. Soms (wellicht te vaak) was de actualiteit niet opbeurend, zelfs ronduit triest of werd je er bang van. Maar dan kon je gelukkig tegen Martine aanleunen, je hoofd op haar schouder leggen en zo weer de nodige rust vinden om het journaal uit te zitten. Haar warme stem als een knus deken, haar woorden als een zachte aai op je trommelvlies, haar blik geruststellend en tegelijk op scherp. Haar vragen aan genodigden in de studio precies, perfect, haar vak o zo waardig. Een grande dame, ook al was dat nooit haar streefdoel. En een baken van menselijkheid, inlevingsvermogen en waardigheid. Pure klasse in alle eenvoud, als vakvrouw en als mens. Sinds ze van het scherm verdween keek ik al heel wat minder vaak naar het nieuws op de buis. Weten dat ze er daarbuiten ook niet meer is maakt me heel, heel verdrietig. De juiste woorden vinden voor een eerbetoon aan Martine en haar liefde voor het woord? Onmogelijk. Boos op mezelf. Dank voor alles, Martine. We hadden het je zo hard gegund dat alles weer goed zou komen.

Liesbet Temmerman (44) uit Brussel

Zekerheid en vertrouwen

Lieve Martine, je bracht zekerheid en vertrouwen, kracht, warmte, humor, licht. Een topvrouw om naar op te kijken. 67 is te jong. We hoopten je nog jaren tegen te komen. Sterkte voor je familie.

Annelies Thys (53) uit Wilrijk

Knipoog

Je was een echt anker, een baken. Je nam ons mee doorheen het wereldnieuws. Altijd met een kleine knipoog, steeds was je er als onverwoestbaar slotakkoord van de dag. Het is veel te snel en voor mij onverwacht. Ik koester die enkele ontmoetingen met een bijzonder erudiete dame!

Bart De Motte (53) uit Mol

Inspiratiebron

Ze was een inspiratiebron om het woord “mens” te bevatten. In al zijn schoonheid en diepgang overgoten met een saus van eenvoud.

Jan Vanbutsele (69) uit Ronse

Vaste waarde

Een vaste waarde die bijna heel mijn leven het nieuws tot bij mij in mijn zetel gebracht heeft. Ik ben met je mooie, zachte, duidelijke en herkenbare stem groot geworden en (op)gegroeid om alles wat er in de wereld en rondom mij gebeurde beter te begrijpen. Ik heb het heel moeilijk gehad om je niet meer om 19 uur te ontmoeten vanuit mijn zetel. Maar … dit voor mij totaal onverwachte afscheid van jou komt eens zo hard aan. Martine, je hebt enorm veel betekend voor vele mensen die jij eigenlijk zelf niet persoonlijk kende, je zal herinnerd worden als een grote dame van het nieuws.

Kim Anthonissen (44) uit Kalmthout

Serene journalistiek

Ze zorgde ervoor dat ik tot op vandaag graag naar het journaal kijk. Dat ik mee wil zijn, bij wil blijven met wat er in de wereld gebeurt. Ze gaf de liefde en passie voor kwalitatieve serene journalistiek door aan één ieder die in zijn huiskamer voor tv zat. Ze deed dat zonder teveel franjes, soms met meer non-verbale dan verbale communicatie. Een voorbeeld in haar vak voor iedereen die na haar komt.

Cora Linskens (42) uit Kontich

Vertrouwd gezicht

Met Martine Tanghes heengaan lijkt het of er een stukje uit mijn jeugd wordt weggeknipt. Als klein meisje keek ik naar het nieuws met Martine Tanghe vanop mijn vaders schoot. Als kind hoorde ik haar vertellen over de val van de Berlijnse Muur, de Golfoorlog, het overlijden van de koning,... Altijd weer dat vertrouwde gezicht en die vertrouwde stem die de wereld aan mij openbaarde. En ook al was het slecht nieuws, Martine kon het brengen op een manier die troostend en geruststellend was.

Marlies Casier (43) uit Gent

Boegbeeld

Martine Tanghe was voor mij het boegbeeld van VRT nieuws, vanaf de eerste dag. Haar stemgebruik en prachtige taal zullen een voorbeeld blijven. Dank dat je bij ons was, Martine. Spijt dat je ons zo snel verliet.

Heidi Decoster (64) uit Wielsbeke