Ik werk sinds enkele jaren in een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) in Leuven en heb eveneens een privépraktijk. Wat de Pano-reportage ‘Nood aan psychische hulp bij jongeren’ betreft ben ik toch enigszins verbaasd wanneer er telkens gezegd wordt dat er geen cijfers zijn. Onze wachtlijst voor individuele therapie bedraagt al jaren (ook voor corona) tussen de 18 en 24 maanden in het CGG. Dat zijn cijfers die elk jaar opgevraagd worden door de overheid en voorzien worden door ons. Er is bovendien een tweede CGG in Leuven, waar de wachtlijst voor individuele therapie vaak ook meer dan een jaar is. Dat wordt al jaren gesignaleerd, maar er worden geen middelen vrijgemaakt. Onze hulpverlenersharten bloeden elke keer wanneer we opnieuw een schrijnend verhaal horen, want we zijn een tweedelijnsdienst, dus de mensen die aanmelden hebben vaak al een traject afgelegd, en we moeten zeggen dat hun kind twee jaar moet wachten. Dat is voor fysieke medische zorg ondenkbaar, terwijl het hier ook vaak gaat om situaties van leven of dood. Dan belanden jongeren inderdaad op spoed of in crisishulpverlening, terwijl wij misschien al eerder iets hadden kunnen betekenen en het niet tot dat punt had hoeven komen.

Privé kon ik vroeger mensen binnen de maand verder helpen, maar sinds corona loopt de wachtlijst in onze privépraktijk op tot zes maanden of meer. We hebben dan ook beslist om een aanmeldingsstop te doen, omdat het geen zin heeft mensen erop te zetten die dringend hulp nodig hebben. Dat geldt voor vele grote praktijken in Leuven die met kinderen en jongeren werken. We zien in ons klinisch werk een grote toename van angstproblemen, eetstoornissen, depressieve klachten, suïcidaliteit en schooluitval.

Er werd budget vrijgemaakt, maar de werkgroepen hadden tijd nodig om procedures uit te werken, want het budget is ontoereikend om alle psychologen tegen dit tarief te laten werken. Er moet dus nog steeds een selectie gebeuren in wie voor dat tarief naar de therapeut kan en er is nog steeds een beperking in het aantal sessies dat iemand kan hebben bij een therapeut.

Het meest ironische? Door geen of te weinig budget vrij te maken, escaleren de problemen in de wachttijd. Later op de rit is er veel meer nodig en moet er veel meer geïnvesteerd worden om nog enigszins tegemoet te kunnen komen aan de noden van het kind / de jongere in kwestie en het gezin. Door korter op de bal te spelen, zouden veel crisissen vermeden kunnen worden.