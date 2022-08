Onze gevangenissen zijn leerscholen voor criminelen, en er is geen tekort aan leerkrachten

Bruno Struys is journalist.

Strengere straffen. Ik denk niet dat er al ooit een minister van Justitie is geweest die iets anders heeft bepleit. Niemand kan ertegen zijn, meer nog, politici roepen het omdat ze weten dat ze zich zo populair maken. Daar is niks mis mee, maar als je naar de cijfers kijkt, is het ronduit populistisch te noemen.

België heeft een recidiveprobleem dat groter is dan het Justitiepaleis in Brussel. Uit het recentste onderzoek van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie blijkt dat de helft van alle gedetineerden hervalt, 72,5 procent van die groep binnen vijf jaar na vrijlating. Talloze voorbeelden kwamen al in de media.

Benjamin Herman ging als drugscrimineel de gevangenis in en kwam weer buiten als terrorist. Hij had zelfs niet gewacht op zijn vrijlating, de man was in penitentiair verlof toen hij in Luik twee agenten en een burger ombracht. Een recenter voorbeeld is Dave D.K., die binnenkort terechtstaat voor de moord op de kleine Dean en al eens tien jaar kreeg.

Alle straffen uitvoeren

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) beschouwde dat zelf als “een wake-upcall voor de mensen, onder wie veel parlementsleden, die om steeds zwaardere straffen roepen”. De minister weet dat niet de zwaardere straf maar wel betere begeleiding het beste wapen is tegen herval. Hij nam daartoe al enkele initiatieven, zoals detentiehuizen. Toch wil hij vanaf 1 september ook alle straffen van twee tot drie jaar effectief uitvoeren. Toegegeven, het heeft het voordeel van de duidelijkheid. Het komt iets principiëler over dan een rechter die iemand bestraft maar erbij moet zeggen dat het toch niet echt is.

Ik kan me inbeelden dat gevangenisdirecteurs sowieso altijd met één oog open slapen, maar nu zijn ze echt ongerust. Want even hoog als het recidiveprobleem is een ander probleem, dat ermee samenhangt: de overbevolking in gevangenissen. Samengevat, onze gevangenissen zijn prima leerscholen en daar is geen lerarentekort. Meer straffen uitvoeren zal leiden tot meer overbevolking en wat dat betreft doen enkel Cyprus, Griekenland, San Marino en Roemenië het slechter.

Crimineel idee

Van Quickenbornes plan lijkt dus een crimineel idee, maar hij beweert met het uitvoeren van alle straffen de spiraal net te doorbreken, door iets te doen aan zogenaamde strafinflatie. Onderzoeksrechters zouden geneigd zijn mensen sneller aan te houden omdat veel straffen op dit moment niet effectief worden gezeten. Zo hebben die criminelen dan toch even aan den lijve gevoeld wat het is om ‘in den bak’ te zitten.

In België zitten op dit moment zo 4.000 beklaagden in de cel. Tegenover 6.000 veroordeelden. Gaat de minister met zijn maatregel niet gewoon een deel van de ene poule in de andere steken, als bij communicerende vaten? Dan moeten we streng zijn voor strengere straffen. In het beste geval laten we ons met zijn allen een rad voor de ogen draaien door te focussen op de populaire maatregel.

De tijd zal uitwijzen of het een afleidingsmanoeuvre is om op de achtergrond te beslissen tot kortere straffen, meer begeleiding voor gedetineerden en andere maatregelen, die zeker op rechts zeer onpopulair zijn maar wel al jaren op het lijstje staan bij criminologen.