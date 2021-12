‘Onvergeeflijk dat de overheid de polarisatie binnen de schoolmuren heeft gebracht’: lezers over mondmaskers op school

Kinderen vanaf zes jaar moeten sinds deze week verplicht een mondmasker dragen op school. We vroegen aan ouders en leerkrachten hoe de eerste dagen verliepen, en hoe de kinderen met de maskerplicht omgaan.

Ruimte om te vertellen

Onze dochter wou haar mondmasker niet dragen. Ze heeft een heel weekend lusteloos in de zetel gelegen, piekerend of ze nu ‘stout’ was en of ‘men’ haar zou testen in de klas als ze geen masker zou dragen. Ze is zonder masker naar school vertrokken, als enige van de klas, maar ze werd al snel tot de orde geroepen. In de klas kreeg ze gelukkig wel de ruimte om te vertellen hoe ze zich voelde, hoe wij er over denken, en dat alleen al verlichtte mijn zwaar gemoed enorm. Mijn kind werd gehoord en begrepen. Ze moet het masker enkel dragen in de klas. Ik hoor echter van andere ouders dat hun kinderen op de strafstoel moeten.

Sarah Neirynck (38) uit Zele

Alles gaat zijn gangetje

Onze kinderen van 7 en 9 jaar oud zeggen er weinig over en dat is voor ons al een positieve indicatie. Onze zoon van 9 zegt wel dat het masker soms vochtig wordt en dat voelt onprettig. Hij praat dan ook graag en goed. Wij hebben – voorlopig – de indruk dat zowel de maskerplicht en de lessen hun gangetje gaan.

Nathan Robert (50) uit Rumst

Haar aandeel in de strijd

Noem ons volgzame lammetjes, maar wij gaan er hier in huis rustig mee om. Het ‘het is wat het is’-idee helpt ons al enige tijd door dit alles heen. Dus neen, geen drama’s, zuurstoftekort, ontwikkelingsachterstand, hersenschade bij onze drie kinderen (van 7, 10 en 13 jaar oud). Voorlopig merken we zelfs wat trots bij de jongste dat ze nu ook een masker mag dragen. Zij ziet het als haar aandeel in de strijd, mooi toch? Dit is tijdelijk, laat het ons dus ook tijdelijk (ver)dragen. Wij hebben het goed, ik spreek dan ook enkel vanuit onszelf. Veel kinderen en volwassenen (met een beperking, stoornis…) krijgen het stukken zwaarder te verduren. Daar moet wel een kanttekening gemaakt worden. Maar voor ons is het dus maar dit…

Lot Claes (41) uit Gent

Accessoire op de speelplaats

Onze kinderen reageren nauwelijks op het feit dat ze mondmaskers moeten dragen. We horen nauwelijks klachten uit de klas. Heel wat kinderen dragen hun masker zelfs op de speelplaats als ‘accessoire’. Veel heeft er allicht mee te maken hoe hun omgeving, in de eerste plaats hun ouders en grootouders, hier mee omgaat.

Pascal Vanhees (39) uit Bilzen

Dagelijks oefenen

Mijn kind van 8 jaar, dat in het buitengewoon onderwijs zit, verdraagt het echt niet. Zoals hij ook geen koptelefoon, muts of pet op zijn hoofd verdraagt. Ze ‘oefenen’ dagelijks in de klas om het op te zetten en om het eventueel zelfs op te houden, maar dat is nog niet gelukt. Voor sommige personen zal het niet gaan, ongeacht hun leeftijd. Gelukkig maken ze er op school en op de bus geen probleem van.

L.W. (40) uit Pelt

Geen gemopper

Sinds maandag heb ik, als directeur van een basisschool, zo goed als alle kinderen met een mondmasker de school zien binnenkomen. Enkelen waren het vergeten en kregen er eentje van de school. Geen gemopper van de kinderen en geen (of toch weinig) vragen van de ouders. Alles verliep gemakkelijk, vlot en heel rustig. Ouders hadden een korte informatieve brief meegekregen met de regels. De kinderen hebben dat echt geweldig opgenomen! Sommigen hebben echt een uniek mondmaskerexemplaar bovengehaald. Van Batman tot heuse teddy’s op de snoet, het passeerde allemaal vlotjes. Bedankt aan al onze kinderen, de leerkrachten voor hun inzet en de ouders voor het vertrouwen!

Sven Hapers (46) uit Antwerpen

Masker om Kerstmis te vieren

Mijn dochter en mijn zoon (8 en 6 jaar) hebben geen enkel probleem met het mondmasker. Integendeel: ze vinden het leuk want alle grote mensen dragen er ook een, en zo voelen zij zich ook groot. En de belangrijkste reden: ze willen Kerstmis vieren zoals het hoort en niet zoals vorig jaar.

Jo De Saunois (43) uit Zwijndrecht

Eer en erkenning

Mijn zonen (8 en 7 jaar) waren trots dat ze mochten deelnemen aan de strijd tegen corona. Het dragen van het mondmasker is voor hen een soort eer en erkenning. Ze voelen zich ook ninja’s.

Michaël Pleumeekers (41) uit Zichem

Polarisatie binnengebracht

Mijn zoontje van 7 wou het niet opzetten. Hij snapt niet waarom hij na bijna 2 jaar een mondmasker moet opzetten terwijl hij al corona heeft gehad zonder ziek te zijn. Hij vroeg waarom dat nu nog nodig is, want “iedereen is toch beschermd dankzij de prikjes?” Daar sta je dan. Van ons mocht hij doen wat hij zelf wou: het opzetten of niet. Wij steunen ons kind onvoorwaardelijk. Toen hij in de rij stond, zonder mondmasker, begonnen zijn klasgenootjes hem te plagen waardoor hij met tranen in de ogen naar mij kwam gelopen. Groepsdruk heet dat. Het is onvergeeflijk dat de overheid, met behulp van de media en ‘experts’ de polarisatie van de maatschappij binnen de schoolmuren heeft gebracht.

Mitch Van Noten (34) uit Boechout

Geen issue

Mijn zoon van 8 reageert op de mondmaskerplicht op dezelfde manier als zijn ouders dat doen: niet. Na zijn quarantaine was hij al lang blij dat hij terug naar school kon gaan om zijn vrienden terug te zien en om te leren over de spin. Het mondmasker is bij ons thuis gewoonweg geen issue.

Kristien Claes (44) uit Eeklo