Ontwikkelingspsycholoog Wim Van den Broeck: ‘Ouders doen er goed aan om geen perfecte ouders te zijn’

Jonathan Holslag drukte in een interview in deze krant vorige week zijn bezorgdheid uit over de opvoeding van onze kinderen. Wim Van den Broeck, ontwikkelings- en onderwijspsycholoog (VUB), mengt zich in het debat.

Wim Van den Broeck is ontwikkelings- en onderwijspsycholoog aan de Vrije Universiteit Brussel.

Vorig weekend deed Jonathan Holslag in deze krant enkele uitspraken over het opvoeden van kinderen. Hij vindt dat kinderen vaak te veel gepamperd worden, te weinig met regels en autoriteit leren omgaan en te veel beschermd worden tegen de uitdagingen van het leven. Dat zou leiden tot een te kwetsbare generatie.

Het kwam hem te staan op de tegenwerping van enkele ontwikkelingspsychologen dat voor zijn stellingen er slechts weinig of geen wetenschappelijke evidentie is. Voorstanders van een wat meer gedisciplineerde opvoeding zullen ongetwijfeld instemmend geknikt hebben bij de stellingen van vader en kritisch waarnemer Holslag, supporters van een meer kind-volgende opvoeding zagen hun gelijk bevestigd door enkele experten.

Wat een kind is

Laten we wat dieper graven in dit boeiende debat. De ontwikkelingspsychologie is de wetenschappelijke discipline die het dichtst staat bij de opvoedkunde. Het is dan ook het meest geprogrammeerde psychologievak in allerlei meer praktijkgerichte opleidingen.

Maar kan een empirische wetenschap die de ontwikkeling van het kind beschrijft en probeert te verklaren, en die dus inherent waardenvrij dient te zijn, zomaar advies verstrekken over opvoedkundige vraagstukken? Deze vragen hebben alles te maken met het doorgeven van waarden en normen, en staan beslist niet los van een historisch-culturele context.

Tot op zekere hoogte kan dit wel, vooral als het gaat om waarden die min of meer als universeel worden ervaren, zoals de fysieke gezondheid van het kind, of bij ernstige impact op de psychische gezondheid. De meeste opvoedkundige vragen zijn echter wel contextgevoelig. Wetenschappelijke uitspraken doen over de ontwikkeling van het kind, impliceert dus een min of meer universeel begrip van wat een kind is (in de psychologische zin).

Maar is de visie op wat een kind is, en daarmee onlosmakelijk verbonden, op wat volwassenheid inhoudt, altijd dezelfde geweest doorheen de geschiedenis? Geenszins, de visie op wat een kind is, en daardoor op hoe het dient opgevoed te worden, is sterk veranderd doorheen de tijden, en verandert nog voortdurend.

Lang, tot in de middeleeuwen, werd het kind vanop jonge leeftijd beschouwd als een soort natuurlijke compagnon van de volwassene, een volwassene in zakformaat. Vanaf ongeveer de 13de eeuw is er een continue toename te merken in de duur van de kinderlijkheid en bijbehorende afstand tussen de kinderlijke en volwassen leefwereld.

Deze infantilisering kreeg een stevige impuls in de 18de eeuw door het werk van Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778). Hij was de eerste die het kind ‘echt’ zag, deels zoals wij dat nog doen, namelijk als een zuiver, van nature goed, levendig en creatief wezen, nog niet bedorven door de kunstmatigheid van de beschaving. Het kind is volgens hem zeker geen volwassene: hij roept letterlijk uit dat hij niets kent dat zo dwaas is als een verbaal-overredende omgang met het kind, waar John Locke (1632 - 1704) honderd jaar eerder nog voor had gepleit.

Volgens Locke verlangen kinderen naar “a gentle persuasion in reasoning”, en “they like to be treated as rational creatures”. De voortschrijdende infantilisering van het kind culmineerde rond 1900 in een extreem romantische visie op het kind - voor Ellen Key (1849-1926) stond het begrip kind gelijk aan dat van majesteit - die tot vandaag haar invloed doet gelden in het ophemelen van alles wat jeugdig is (‘juvenisme’).

Toenadering tussen volwassenen en kinderen

Sinds het begin van de 20ste eeuw is er evenwel iets fundamenteel veranderd. Door de invloed van de opkomende massamedia zien we een terugkeer van het kind in de wereld van de volwassene.

Volgens Neil Postman (1994) komt de nieuwe toenadering tussen volwassenen en kinderen door het feit dat beiden hetzelfde informatiemilieu delen (onder meer het internet) en berust ze ook op de nieuwe onvolwassenheid van de volwassene (infantilisering), die zijn vooruitgangsgeloof in grote mate verloren is en eerder weemoedig terugkijkt naar zijn jeugdtijd. Elektronische media kunnen immers geen geheim bewaren en zonder geheim kan het begrip ‘kind’ niet bestaan, zegt Postman.

Met de massamedia begon een proces dat informatie oncontroleerbaar maakte en zich ontworstelde aan het ouderlijk gezag. Daardoor verliest de volwassene deels de controle over de opvoeding, met een gezagscrisis als gevolg. Hoe kan het kind nog door de volwassenheid worden aangetrokken als de volwassene zelf infantiliseert?

Kinderen die nog traditioneel buiten de wereld der volwassen verantwoordelijkheden worden gehouden, maar die tezelfdertijd ongecontroleerd en ongeremd toegang hebben tot de massamedia, zijn geen kinderen meer, zegt de Nederlandse ontwikkelingspsycholoog Willem Koops, maar waarden-loze volwassenen in zakformaat, ze zijn gemankeerde volwassenen, net zoals de volwassenen zelf ook gemankeerde volwassenen zijn.

Wellicht klinkt de analyse van Koops wat streng en zijn er zowel positieve als negatieve gevolgen te noemen van deze ontwikkelingen. Ze hebben ongetwijfeld geleid tot verworvenheden zoals het terugdringen van kinderarbeid, het verplichten van scholing, allerlei wettelijke regelingen ter bescherming van kinderen, en het opstellen en ondertekenen van het kinderrechtenverdrag.

Hechting en ouderschapsstijl

De huidige pedagogische tendens om 1) minder beperkingen op te leggen aan kinderen, 2) zoveel mogelijk in te gaan op hun behoeften, en 3) kinderen zoveel mogelijk te beschermen tegen allerlei schadelijke of risicovolle ervaringen, heeft echter ook negatieve gevolgen, vooral als deze principes nogal strikt worden geïnterpreteerd. Er zijn twee onderzoeksdomeinen die een belangrijke rol hebben gespeeld in het formuleren van opvoedingsadviezen: het onderzoek naar hechting en het onderzoek naar ouderschapsstijlen.

Voor het brede publiek sprak de initiële interpretatie van het ‘gehechtheidsonderzoek’ dat vooral de sensitieve responsiviteit van de moeder een veilige gehechtheid tot stand brengt, wellicht het meest tot de verbeelding sprekende.

Meer diepgaand onderzoek heeft echter kunnen aantonen dat het hechtingstype niet zozeer afhangt van het steeds onmiddellijk reageren van de moeder op de gepercipieerde noden van het kind, maar wel het kunnen reflecteren van de moeder over een goede en gezonde balans tussen de eigen noden en verwachtingen en die van het kind.

Verder is gebleken dat de oorspronkelijke typologie onnodig normatief van aard was, en dat zowel de ambivalente als de vermijdende hechtingsstijl sterk cultureel bepaald zijn en niet als afwijkend kunnen worden beschouwd. Alleen de zogenaamde gedesorganiseerde hechtingsstijl (met sterk onsamenhangende communicatie) is afwijkend en duidelijk ongunstig.

Onderzoek naar ouderschapsstijlen laat zien dat de zogenaamde autoritatieve stijl (wel regels maar veel overleg en steun) duidelijk veld wint ten overstaan van de autoritaire stijl (gericht op gehoorzaamheid). Studies tonen ook aan dat het voortdurend tegemoet komen aan de behoeften van kinderen in deze autoritatieve stijl een veel grotere tijdsinvestering vergt en tevens als meer emotioneel opslorpend wordt ervaren.

Ouders ervaren het daarom vaak als druk om te voldoen aan de culturele normen van deze intensieve vorm van ouderschap. De eis om kinderen zoveel mogelijk te beschermen tegen allerlei vormen van potentieel schadelijke invloeden kan ook makkelijk leiden tot een overbeschermende houding en onzekerheid bij ouders. Bijvoorbeeld, laat je je kind zelfstandig met de fiets naar school rijden, of doe je dat onder begeleiding?

Zo kunnen sommige ouderlijke beslissingen die in de vorige eeuw als goede en autonomiebevorderende praktijken beschouwd werden, nu gezien worden als een lichte vorm van verwaarlozing. De zogeheten ‘good enough parents’ van weleer worden dan nu ‘at risk parents’ die het advies nodig hebben of zelfs de training van experten. Het opvoeden van kinderen verandert dan van een impliciet van generatie op generatie overgeleverd gedragspatroon naar een aan te leren vaardigheid onder begeleiding van professionals.

Ouders die de nadruk leggen op het zoveel mogelijk wegnemen van frustraties, beperkingen en risico’s en die voortdurend willen voldoen aan de behoeften van hun kinderen, worden ‘helikopterouders’ genoemd. Deze opvoedingsstijl heeft duidelijk negatieve effecten: hij resulteert in een verminderde motorische activiteit, een zwakkere mentale gezondheid, meer angstklachten, en meer psychologische moeilijkheden tijdens de adolescentie.

Het is ook aangetoond dat deze manier van opvoeden meer gepaard gaat met narcistische trekken bij kinderen en ‘ego-inflatie’. Het systematisch tegemoetkomen aan de wensen van kinderen leidt tot de verwachting dat anderen hun moeilijkheden wel zullen oplossen, en daardoor tot minder onafhankelijke volwassenen. (Voor een mooi overzicht van de genoemde studies, zie Dupont e.a., 2022)

Goed genoeg

Samenvattend laat het onderzoek dus zien dat negatieve effecten van de opvoedingsstijl vooral optreden als ouders te eenzijdig geloof hechten aan een of ander eenvoudig idee of theorie. Opvoeden is in de eerste plaats een praktijk, en daarbij past een pragmatische insteek van geven en nemen. De meeste ouders zijn daarom nog altijd ‘good enough parents’, en ze doen er goed aan om niet te willen proberen perfecte ouders te zijn door bijvoorbeeld een eenvoudig idee uit een theorie te gaan verabsoluteren.

Bijvoorbeeld, in de ‘zelfdeterminatietheorie’, waar de autoritatieve opvoedingsstijl mee verwant is, gaat men uit van drie belangrijke basisbehoeften, namelijk autonomie, betrokkenheid en competentie. Met die theorie is niet veel fout, zolang men de theorie niet verkeerd gaat toepassen door einddoelen van opvoeding en onderwijs, zoals zelfstandigheid en mondigheid te zien als exclusieve opvoedingsmethoden om die doelen te bereiken.

Het idee dat elk gedrag van een kind een uiting is van een onderliggende basisbehoefte, en dus niet mag worden gecorrigeerd, is noch wetenschappelijk, noch praktisch relevant. Om maar een voorbeeld te geven: als een kind moedwillig iets kapotmaakt van een ander kind heeft het weinig zin om te vragen waarom het dat deed. De ouder doet er dan wel goed aan het kind te berispen en zeer duidelijk te maken dat zoiets niet kan.

Het is goed dat ouders en waarnemers, zoals Jonathan Holslag, een kritische blik blijven houden op immer evoluerende opvoedingspraktijken. En wetenschappers doen er ook goed aan de mogelijkheden en beperkingen van hun theorieën, vooral in de toepassingen, zeer kritisch te bekijken.