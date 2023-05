Ontsluit het laatste sprankeltje hoop van de Palestijnen

“Terrorist of slachtoffer. We krijgen voortdurend die labels opgeplakt. Dat zijn we beu. We willen gewoon vrij kunnen leven als mensen, als Palestijnen. En een toekomst opbouwen.” Dit zijn de woorden van Hassan, een Palestijnse jeugdwerker, die ik vorige week ontmoette.

De voorbije week was een groep Palestijnse jeugdwerkers uit Gaza op bezoek in België. Dit in het kader van een uitwisselingsproject georganiseerd door BeGlobal. Een dag na onze ontmoeting vertrok de groep terug naar huis. Met de onzekerheid of de grensovergang in Jordanië wel open zou zijn. Met de zekerheid dat er opnieuw bommen vallen op Gaza.

Tegelijk zijn het woorden van hoop, want de dromen van deze Palestijnse jongeren verschillen niet gek veel van de dromen van vele jongeren bij ons: een boeiende job, een inkomen waarvan ze kunnen leven, plezier maken met vrienden of een gezin stichten. De grote vraag is wanneer hun dromen ooit zullen uitkomen.

Dit jaar viert de staat Israël zijn 75-jarig bestaan. Op 14 mei 1948 riep David Ben-Gurion de Joodse staat Israël uit. En zo werd een droom van vele Joden gerealiseerd. De nood aan een veilig thuisland was meer dan reëel en gerechtvaardigd.

Maar als de Israeli’s eerlijk met zichzelf zijn, is het een verjaardag in mineur. De staat Israël werd vaak geroemd als een baken voor de democratie en rechtstaat in het Midden-Oosten. De ultra-conservatieve regering-Netanyahu verwijst die verdienste naar de geschiedenisboeken. De scheiding der machten staat zwaar onder druk, de provocaties van extremistische regeringsleden tegenover zowat iedereen stapelen zich op.

Het is bewonderenswaardig hoe een groot deel van de Israëlische bevolking massaal op straat komt voor het behoud van de democratische rechtstaat. Het feit dat ze vrij kunnen betogen, toont voorlopig nog de weerbaarheid van hun democratie.

Het Israëlisch-Palestijns conflict is helaas even oud als de staat Israël zelf. Want een dag later, op 15 mei, brak er een oorlog uit tussen de Arabische buurlanden en Israël. Meer dan 750.000 Palestijnen sloegen op de vlucht voor het oorlogsgeweld. De kersverse staat Israël veegde meer dan 500 Palestijnse dorpen van de kaart. Voor vele Palestijnen is een verroeste huissleutel de enige herinnering aan wat ooit hun thuis was. Generaties Palestijnse vluchtelingen leven sindsdien in een staat van permanente onzekerheid in Libanon, Syrië, Jordanië of Egypte. Of trachten een leven op te bouwen op de Westelijke Jordaanoever of in Gaza.

De Palestijnen herdenken op 15 mei die trieste verjaardag van de zogenaamde Nakba, de catastrofe die hen overkwam en die tot vandaag voortduurt. En er is niet veel beterschap te verwachten. De Israëlische bouw van nieuwe nederzettingen in Palestijns gebied gaat in snel tempo voort. Een zoveelste spiraal van geweld laait weer op, met burgerslachtoffers aan beide zijden – en opnieuw kinderen aan Palestijnse kant.

De droom van twee staten die vreedzaam naast elkaar leven, lijkt verder weg dan ooit. Nochtans was er daarover in de Oslo-akkoorden uit 1991 nog consensus.

De verantwoordelijkheid voor het uitblijven van een duurzame oplossing ligt grotendeels bij de Westerse wereld. We trekken middelen uit voor samenwerkingsprojecten in de Palestijnse gebieden. Maar op regelmatige basis wordt een project vernield door Israëlische bulldozers. We bewijzen nog steeds lippendienst aan het vredesproces. En we durven onze spierballen te laten rollen wanneer de regering-Netanyahu de extremistische minister Ben-Gvir wil afvaardigen naar de viering van Europadag in Tel Aviv. Maar wie durft er in te zetten op die duurzame vrede?

We zijn wel eensgezind – en terecht – in het verwerpen van terreur of het ondersteunen van het recht op verdediging van de staat Israël. Maar eenzelfde eensgezindheid tonen we niet tegenover de bezetting van de Westelijke Jordaanoever en de isolatie van en bombardementen op Gaza. Deze dubbele standaard stuit vele landen uit het Globale Zuiden tegen de borst.

Nochtans heeft de Arabische wereld ook boter op het hoofd. Ze steunen zogenaamd de Palestijnse zaak, maar in achterkamertjes, uit het zicht van de eigen bevolking, sluiten ze maar al te graag deals met de staat Israël. De Palestijnse autoriteiten zelf kunnen ook geen sterk bilan voorleggen. Palestina is zonder officieel te bestaan al quasi een failed state.

Gevolg is dat deze dubbele houding in andere geopolitieke debatten ons voortdurend voor de voeten gegooid wordt. Het Israëlisch-Palestijns conflict contamineert zo andere internationale debatten op een chronische manier.

Wat heb ik in dit debat dan te bieden als minister van Ontwikkelingssamenwerking? Het besef dat een oplossing nodig is, de moed om in eigen boezem te kijken. Maar ook de overtuiging dat een beleid gedreven door mensenrechten op termijn de strijdende partijen opnieuw rond de tafel zal brengen. Het is onze plicht als Europese Unie om daarvoor een tijdskader uit te tekenen. Geef de Israëlische regering en de Palestijnse autoriteiten vijf jaar tijd om de tweestatenoplossing te realiseren. Een duurzaam staakt-het-vuren is de eerste logische stap, een stop op de bouw van nieuwe nederzettingen een tweede, dan het heropstarten van de eigenlijke onderhandelingen. En laten we een aantal deadlines inbouwen met duidelijke gevolgen als ze niet gehaald worden (bv. het invoeren van een economische boycot).

Vorige maand overleed Benjamin Ferencz, de voormalige Neurenberg-aanklager. Hij vond het ieders verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat mensen het compromis, de empathie en mensenrechten als een opdracht aanvaarden. Hoog tijd om die verantwoordelijkheid op te nemen voor de toekomst van Israël én Palestina.