Ons regenbooglogo is vooral een belofte om elke dag opnieuw aandacht te blijven hebben voor ongelijkheid

Remy Amkreutz is hoofdredacteur van deze krant.

Hoe ziet de ideale lgbtq+-wereld er eigenlijk uit tegen 2037? Met die vraag gaat vandaag de Antwerp Pride officieel van start. Het is een prikkelend uitgangspunt en een positieve manier om te kijken naar wat er nog kan en moet veranderen. “Zal er in 2037 nog een Antwerp Pride nodig zijn”, vraagt de organisatie zich bijvoorbeeld af. “En zo ja, hoe moet die eruitzien? Is ons taalgebruik tegen dan genderneutraal? En de mode? Hebben trans personen tegen dan meer autonomie over hun transitie? Hebben we in 2037 een gay Rode Duivel?”

Voor activisten Maggy Doumen (73) en Sem Lannau (31) is het alvast duidelijk: we hebben allemaal nood aan de Pride. Nu zelfs meer dan ooit. “Dat is belangrijk, want hoewel lgbtq+-personen een grote groep binnen de bevolking vormen, wordt er niet altijd naar hen geluisterd. Bovendien is er nog altijd veel discriminatie”, zegt Doumen.

Formeel zijn er gelijke rechten. Zo bestaat er antidiscriminatiewetgeving, is het homohuwelijk sinds 2003 officieel erkend en kennen we een transgenderwet. Maar in de hearts and minds, in de samenleving zelf, hebben we nog een behoorlijke weg af te leggen. De acceptatie van lgbtq+-personen laat nog altijd fors te wensen over. Er zijn nog steeds veel te veel gevallen van (seksueel) geweld – waarbij soms, zoals vorig jaar, doden vallen –, van verbale (micro)agressie en van uitsluiting.

Onderzoek na onderzoek bevestigt helaas die werkelijkheid. In 2020 werd uit de grootste Europese studie ooit duidelijk dat zeven op de tien Belgische lgbtq+-personen vaak niet hand in hand durven te lopen. Bijna vier op de tien voelden zich gediscrimineerd. In 2021 bleek dan weer uit een bevraging door UGent-professor Alexis Dewaele dat een op de vijf jongens tegen gelijke rechten voor holebi’s is.

Het is te gemakkelijk om tegen lgbtq+-personen, maar eigenlijk tegen eender wie die niet tot een meerderheidsgroep in de samenleving behoort, te zeggen dat op papier toch iedereen gelijk is. Maar dat papier vormt helaas geen basis voor de realiteit. Bovendien laten recente gebeurtenissen zien dat verworven rechten altijd opnieuw onder druk kunnen komen te staan.

Er is in onze maatschappij – en in de rest van de wereld – nog werk genoeg. Duurzame sociale verandering gebeurt niet van vandaag op morgen. Natuurlijk niet. Maar de Antwerp Pride en de Belgian Pride zorgen er wel voor dat echte gelijke rechten vol in de aandacht staan.

Op dat vlak heeft ook een krant een rol te spelen. En zeker een progressieve krant zoals De Morgen. Juist daarom verwerken wij tot en met zaterdag de regenboogkleuren in ons logo. Als statement, maar eigenlijk vooral als belofte en herinnering aan onszelf om elke dag opnieuw, ook wanneer het geen Belgian of Antwerp Pride is, aandacht te blijven hebben voor ongelijkheid in onze samenleving.

Want ook op dat vlak heeft Sem Lannau overschot van gelijk: “Je bent niets met vlaggen en regenboogzebrapaden als het daarbij blijft.”