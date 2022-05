Ons Peird is eeuwig, maar de mens niet

Drie jaar al leefden de Dendermondenaren in blijde verwachting. Ze zaten op een rood-witte wolk, de kleuren van onze stad. Door corona moest de Ros Beiaard-ommegang twee jaar na elkaar uitgesteld worden.

Op zondag 29 mei 2022 mocht het prachtige Peird eindelijk uit zijn stal, met op zijn rug de vier Heemskinderen. De gebroeders Cassiman konden na lang oefenen op een moeilijke spreidstand plaatsnemen op het Ros Beiaard. Na twaalf jaar kon het grote stadsfeest beginnen.

De temperatuur in de stad steeg elke dag enkele graden. De Aalstenaars werd het wellicht te warm onder de voeten. Hun carnavalsgekte moet het om de tien jaar ruim afleggen tegen ons Peird in volks enthousiasme en media-aandacht. “Die van Aalst die zijn zo kwaad, omdat hier ’t Ros Beiaard gaat.”

Uit bijna elk huis wapperde de rood-witte vlag van de stad. Wie zijn kleerkast wou vernieuwen en naar de Dendermondse etalages keek, had keuze uit twee kleuren. In de plaatselijke scholen was er maar één onderwerp, ons Peird.

Het zal wat moeite kosten om de kinderen op maandag weer ‘paard’ te leren zeggen. Een kleutertje van een duim hoog verbeterde me toen ik zong “het is het mooiste van het land” naar “het is het schoonste van het land”.

Aan de tekst van oude liedjes raakt men niet.

Volwassenen verloren hun gêne en oefenden de handstand van Kalleke Step. Deze circusfiguur leidt het Ros bij de hand en voert daarbij kunstjes uit. In mijn straat woont een pijnder. Hij is een van de stoere dragers van het Ros. Hij schreed door onze buurt, zich bewust van zijn waardigheid. Iedereen heeft een vendelier of een hellebaardier in zijn kennissenkring, of een buskruitschutter die zijn geweer laat knallen in dit voor de rest vreedzame stadje.

Ik maakte al wat ommegangen mee, maar de koorts die nu aan het feest voorafging was ongezien. De oorlog in Oekraïne, het koopkrachtverlies, het vertrek van Vincent Kompany bij Anderlecht, dat alles was in Dendermonde tijdelijk niet van belang. De eerste bekommernis van de mensen was het weer tijdens de ommegang. Dat koude ons niet zou deren was evident, iedereen was toch al op temperatuur. Maar die aangekondigde regen was een domper op de feestvreugde. Waarom kon die bui Aalst niet aandoen? Wij nemen dan wel sneeuw en ijs van hen over met hun carnaval. In nood kent men zijn rivalen.

Het moet gezegd, het is een prachtig evenement geworden waar men van heinde en verre op afkwam. De zonen van mijn buurvrouw vlogen over uit New York, een jonge vrouw kwam uit Glasgow en een Amerikaan met Dendermondse roots kocht een appartement dat op de omloop lag.

Tranen zijn er gevloeid, want ons Peird is eeuwig maar de mens niet. Voor sommigen onder ons was dit de laatste Ros Beiaard-ommegang. In 2030 komt ons Peird terug buiten, als ’t God belieft, zegt men hier. Of insjallah, want ons Ros is universeel. Maar alleen Dendermondenaren mogen tranen plengen als het Ros Beiaard weer voor jaren zijn stal opzoekt.