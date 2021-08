Ons leven is politiek en onze leeftijd is dat. Vooral ons verlangen op leeftijd

Stella Bergsma is schrijver.

Maandag ben ik 51 jaar geworden. Oud als de neten, sexy als de heetsten. Sinds ik in de schijnwerpers sta, maak ik me al druk over seksualiteit en andere taboes. Ik roep dames (en andere anderen) op om slecht, gevaarlijk, woedend, onbescheiden en vooral ook onbeschaamd te zijn. Dit is allemaal onderdeel van mijn missie om de vrouw mens te maken. Want laten we wel wezen: de machtigsten, en dat zijn nog altijd mannen, kunnen zich de meeste menselijkheid permitteren. Klootzak zijn, dik zijn, oud en geil. Zelfs na #MeToo gaat het boys-will-be-boys-principe nog altijd op. En girls? Girls worden oude wijven die hun bek moeten houden. Die bescheidenheid moeten betrachten als ze op leeftijd komen om zich uiteindelijk onzichtbaar terug te trekken.

Dat merk ik nu ik 51 ben en nog steeds over mijn seksualiteit en lichaam schrijf of mezelf uit door middel van sexy selfies. Waar ik op mijn dertigste nog leuke reacties kreeg, zetten mensen nu vaak kots-smilies bij een beeltenis van bil of boezem. En dat komt niet omdat ik lelijker ben geworden. Ik heb dat weleens getest door een oude foto te plaatsen die vroeger veel lof oogstte. Dezelfde foto roept nu reacties op als ‘uitgezakte heks’ en ‘veenlijk’. Ik mag geen seksueel wezen meer zijn of mijn lichaam trots tonen op deze leeftijd. Ik moet het gegeneerd opbergen als heren het niet meer begeren. Want hoe hard we ook ons best doen, de seksualiteit van een vrouw is nog altijd een verlengstuk van die van de man.

Daarom denkt men ook dat mijn creatieve uitingen bedoeld zijn om aandacht van mannen te krijgen, terwijl ik meestal geen seconde met ze bezig ben. Ik ben kunstenaar, alleen geïnteresseerd in expressie. Nou ja, en in politiek tegenwoordig, maar dat is tegen wil en dank. Daar moet ik me wel toe verhouden, omdat de vrijheden die ik neem vaak enorme weerstand oproepen. Het persoonlijke is politiek, zeiden ze in de jaren 70 al. Verlangen is politiek. Zelfs wie je neukt, heeft maatschappelijke implicaties. Dat blijkt wel als er weer eens een regenboogvlag in de hens wordt gestoken. Ons lijf is politiek, van onze al dan niet met doek bedekte kop tot onze kut. Kijk maar naar de woeste reacties die ik krijg als ik schrijf dat ik mijn schaamhaar laat staan. Ons leven is politiek en onze leeftijd is dat. Vooral ons verlangen op leeftijd.

Het meest subversieve wat een vrouw kan doen is schrijven over haar leven alsof het uitmaakt, zegt een idool van mij, Mona Eltahawy, een Egyptisch feministe die ook net jarig was: 54 is ze en heet als de neten. Wij schrijven, neuken en verlangen voort. Ons leven maakt uit.