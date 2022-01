Ons advies aan leerkrachten is ‘Don’t Look Up’: als ze het virus maar lang genoeg blijven negeren, is het er hopelijk niet

Ann De Boeck is journalist bij De Morgen.

De eerste schooldag van het jaar zorgt voor een welgekomen vleugje positiviteit. Na een extra lange vakantie snakken kinderen naar hun vriendjes, kijken ouders uit naar ademruimte en hebben leerkrachten weer frisse moed om eraan te beginnen. Eindelijk weer wat normaliteit.

Dat die opluchting van korte duur zal zijn, is helaas wel duidelijk. De omikronvariant rukt zodanig snel op dat er eind deze week al 125.000 besmettingen per dag kunnen zijn. Binnen drie weken pieken opnames in de ziekenhuizen. Artsen, bedrijven en militairen bereiden zich voor op scenario’s waarin grote delen van de maatschappij stilvallen door de vele zieken die op hetzelfde moment uitvallen. Denk aan de zorg, de voedselbevoorrading en het transport.

Wat het extra moeilijk maakt, is dat we ons op onbekend terrein begeven. Vanaf vandaag gaan we het virus niet langer te lijf, maar proberen we er zo vreedzaam mogelijk mee samen te leven. Wie besmet is, moet bijvoorbeeld minder lang in isolatie. Gevaccineerden moet niet meer in quarantaine na een hoogrisicocontact. PCR-testen worden enkel nog afgenomen bij mensen met covidsymptomen of na een positieve zelftest. Kortom, we lossen onze greep op het virus.

Een risico of niet: Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) ziet geen reden tot paniek. Sluitingen van scholen zullen volgens hem uitzonderlijk zijn. Hiervoor rekent hij op de soepelere regels, waardoor klassen pas vanaf vier besmettingen in quarantaine moeten. Op de verantwoordelijkheidszin van ouders, die de raad krijgen om wekelijks een zelftest af te nemen bij hun kroost. En blijkbaar ook op de zelfopoffering van de vele leerkrachten die de komende weken aan deze kinderen les geven.

Zelftesten gratis maken is volgens Weyts bijvoorbeeld niet nodig. Te duur, klinkt het, zeker voor iets dat niet verplicht is. Tot enkele dagen geleden waren Weyts en andere ministers er zelfs nog van overtuigd dat kinderen met een besmetting in het gezin gewoon naar school konden blijven gaan. Alsof leerkrachten in de satirische film Don’t Look Up waren beland, waarbij er dit keer geen komeet maar een virus op aarde afstevent. Onder het motto: als je het lang genoeg blijft negeren, is het er hopelijk niet.

Dat de politieke lezing van de situatie te rooskleurig is, is volgens Stefan Grielens, de directeur van het Vrij CLB Netwerk, duidelijk. “Ik vrees voor gigantisch veel besmettingen op korte termijn”, zegt hij in een interview met deze krant. Dat heeft onder meer te maken met wat hij de symboolpolitiek rond de zelftesten noemt en de “fetisj” van voor- en tegenstanders rond de CO2-meters. Resultaat is dat er vandaag nog altijd klassen zijn zonder CO2-meter.

De wetenschappelijke inzichten en de alarmkreten laten weinig ruimte voor twijfel. De vraag is niet of, maar wel wanneer het grondig fout zal gaan. Wegkijken is dan geen optie meer.