Jana Antonissen is journalist. Haar column verschijnt wekelijks.

Een warme, vochtige luchtstroom slaat me onfris in het gezicht wanneer ik de donkere kamer betreed. Een kubistisch vormgegeven muurverlichting springt aan; van neonblauw gaat het na een paar tellen naar rood, vervolgens groen, dan weer blauw.

“Jullie hebben de futuristische kamer,” had de eigenares van het floating-etablissement nogal omineus meegedeeld toen ze onze voucher scande, “hopelijk bevalt dat.”

Mijn oog valt op de grote, zwartgeverfde, volledig afgesloten watertank. Ik slik.

Ik had gedacht ontspannen in een licht gezouten ploeterbadje rond te drijven, zoals in de spa, maar het is duidelijk dat floating in werkelijkheid wat anders inhoudt.

Naakt stap ik de dampende pod binnen, leg me voorzichtig neer; niet in, maar op het slijmerige, lauwe water. Het epsomzout trekt krachtig aan mijn ledematen, werkt de zwaartekracht tegen. Wanneer ook mijn vriend zich heeft neergelegd, gaat het deksel weer op de tank.

Onmogelijk om nu niet aan die metalen bewaartonnen te denken waarmee superrijken de dood hopen te overwinnen. Cryonisme is een omstreden procedure waarbij mensen die klinisch dood zijn, ingevroren worden in de hoop decennia of zelfs eeuwen later opnieuw tot leven gewekt te worden.

Sinds de start van de pandemie ontvingen cryonische centra een ongezien aantal aanmeldingen, schreef de New York Times. Vermoedelijk omdat mensen door covid meer met hun sterfelijkheid bezig zijn.

Gestript van alle zintuiglijke indrukken dobber ik gewichtloos door het duister. Tijd en ruimte bestaan niet in deze nagebootste baarmoeder. De stilte is verpletterend. Ik voel noch mijn vriend noch mezelf in het water.

Ik ben enkel nog mijn geest; en dat begint te benauwen. Het eerste sluimergevoel dat de oppervlakte bereikt, is een intense droefenis, die omslaat in angst. Wat als mijn hart het plots begeeft? Wat als mijn vriend eigenlijk al dood is en ik dat niet doorheb? Is dit hoe sterven aanvoelt?

Doodsangst, die slinkse vader der angsten, druk ik normaal gezien behendig de kop in – net zoals elk ander drukbezet, het bruto nationaal product vergrotend lid van deze ideologisch uitgeholde samenleving.

Die ontkennende houding tegenover de dood wordt niet in het minste opgehitst door de Jeff Bezos’en en Larry Pages van deze wereld, met al hun levensverlengingslabs en biotechnologische verjongingskuren. Zij zien de dood als iets dat afgeschaft dient te worden.

Maar opgesloten in deze capsule kan ik nergens anders aan denken. Dan schiet me een recent onderzoek naar doodsangst te binnen. In NRC las ik onlangs dat ze aan de Radboud Universiteit ontdekt hadden dat de remedie voor doodsangst dezelfde is als die voor andere fobieën: blootstelling. Goede kunst, bijvoorbeeld, kan ons onze sterfelijkheid doen ervaren. Een uurtje in zo’n meurende watertank helpt uiteindelijk ook een heel eind.

Uiteindelijk is het eeuwige leven weinig aanlokkelijk als je bedenkt dat je het zou moeten delen met de halfgoden van Silicon Valley. Doe mij dan toch maar de sterfelijkheid.