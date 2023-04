Jana Antonissen is columnist.

Steeds zeldzamer worden ze, de stervelingen die niet graag een beetje beroemd of anders toch gevierd willen zijn. Waarvoor maakt niet eens uit; als je naam of gezicht maar bekend is bij het brede publiek.

Aandachtshonger is ook het onderwerp van Sick of Myself, een film die me evenveel irriteerde als amuseerde. Eigen onhebbelijkheden uitvergroot zien op het witte doek is niet simpel.

Het narcistische paar uit deze bevreemdende satire leidt aan main character syndrome: de egocentrische neiging om anderen tot nevenfiguren in je eigen verhaal te degraderen. In hun wedijver om aandacht bezorgt de vrouw zichzelf met opzet een nare, misvormende ziekte.

Onlangs merkte iemand op dat ik me als een hoofdpersonage kleed. Of het een compliment was, was onduidelijk. Toch voelde ik me geflatteerd, zo zelfingenomen ben ik wel.

Kort erna vroeg deze persoon of we eens van outfit konden wisselen. En wilde ik dan misschien ook een foto van haar maken?

Ze wilde zien hoe het protagonisme haar stond.

Jana Antonissen