Hilde Van Mieghem neemt de tijd voor een gloedvolle kijk achter de schermen van haar leven.

Een paar dagen geleden op een nog zomerse late namiddag had ik afgesproken met een paar vrienden om samen iets te gaan eten. Ik had er zin in en knuffelde mijn hond Mr. Wilson ter afscheid, hij houdt er niet meer van om mee op stap te gaan en uren in een restaurant te zitten wachten.

Klaar om te vertrekken hoorde ik plots luid dreunende marsmuziek. Door het raam zag ik op het pleintje tegenover mijn huis, onder de beuk op de bank, twee mannen zitten – sinds covid is het een pleisterplaats geworden voor dronken, oudere mannen, en laat op de avond voor feestende jongeren. De twee droegen zwarte kleren en hadden naast zich een enorme gettoblaster neergepoot, die oorverdovende, onaangename muziek uitbraakte, volumeknop volledig open.

Het verbaasde me in deze stille buurt, maar ach, vrijheid blijheid, zolang ze vanaf een uur of tien ’s avonds niet al te veel heibel maken. Maar dan zag ik een van hen plots opspringen. Vol enthousiasme marcheerde hij, luid meezingend, rond het standbeeld van Gerard Walschap – beschuldigd van collaboratie met de Duitsers in WO II (het staat overigens nog altijd ter discussie) – en af en toe hield hij de pas in voor een vurige Hitlergroet. Zomaar op klaarlichte dag.

Ongegeneerd stak hij zijn rechterarm met gestrekte hand de lucht in, klapte zijn hielen tegen elkaar, en beende daarna weer verder.

Ik kwam mijn voordeur uit en kon nauwelijks geloven wat ik zag. Met mijn iPhone filmde ik het gebeuren en toen hij dat in de gaten kreeg begon hij met nog meer overtuiging te zingen, recht in de lens kijkend, weer een ferme Hitlergroet ten beste gevend.

Toen ik ophield, ik moest naar mijn afspraak, riep hij: ‘Hey, film maar verder hoor, gooi het maar op sociale media, hier zijn we en we gaan niet meer weg!’

De man was onmiskenbaar dronken maar zegt men niet: de geest is uit de fles en kinderen en dronken mensen spreken de waarheid? Met waarheid had dit weinig te maken, wel met de hunne, en eerlijk, ik was in shock.

Zo’n voorval was nog niet zo heel lang geleden ondenkbaar, niemand zou het in zijn hoofd halen, zelfs dronken, om dat te doen.

Ik moest meteen aan de film Cabaret denken. In een scène die zich afspeelt in een biergarten staat plots een blond knaapje in uniform op en heft een nazistisch lied aan. Na een tijdje vallen enkele mensen hem bij en tenslotte zong al wie daar aanwezig was uit volle borst mee.

Nog steeds verbluft door het gebeuren stuurde ik het filmpje door naar een vriend van me die in Brussel woont. Kan dit zomaar?, schreef ik erbij.

Ach, was het antwoord, dat zie je hier in Brussel bijna elke dag, daar kijken wij allang niet meer van op.

En precies dat is wat me zo bezorgd maakt: we kijken er niet eens meer van op.