Onderwijs hoeft geen bron van conflict te zijn

“Wij staan aan de kant van de leerkrachten”, zo motiveerde minister Ben Weyts (N-VA) gisteren zijn decreetswijziging waarin staat dat de klassenraad niet langer moet bewijzen dat een B- of C-attest terecht is. Voortaan moeten ouders aantonen dat de beslissing niet terecht was. Minister Weyts ziet dit als een manier om de lerarenuitval aan te pakken.

Toch duiken er een aantal problemen op. Ten eerste zal de wijziging die uitval wellicht niet inperken. Uit recent onderzoek blijkt dat jonge leerkrachten vooral stoppen door de werkonzekerheid, een gebrek aan promotiemogelijkheden en de hoge werklast. Het motiveren van B- en C-attesten vormt een dusdanig klein deel van het takenpakket dat deze beslissing die werklast niet substantieel zal doen verminderen. Ten tweede gaat de decreetswijziging lijnrecht in tegen de principes van onze rechtsstaat. Camerabeelden kunnen wel bewijzen dat ik gisteren een brood heb gestolen, maar uit welk bewijsstuk moet blijken dat ik géén brood gestolen heb?

Ten derde hanteert minister Weyts een conflictueuze visie op onderwijs. Hij verpakt zijn keuze in de vermeende strijd tussen leerkrachten en ouders als een blijk van waardering voor het lerarenberoep. Game of Thrones, maar dan met iets minder budget en zonder draken. Nochtans is kwaliteitsvol onderwijs gestoeld op wederzijds respect, vertrouwen en een open dialoog tussen alle betrokkenen.

Minister Weyts heeft het over de juridisering van het onderwijs. Jaarlijks trekken 10 tot 20 leerlingen naar de Raad van State tegen een B- of C-attest. Duizenden leerlingen doen dat dus niet. Hoeveel processen zijn er vermeden door transparante communicatie? Neem die communicatie weg, en het zou kunnen dat de (laakbare) juridisering juist uit zijn voegen zal barsten. De ‘waarom-daarom’-benadering werkt niet bij volwassenen. Ik ben er dan ook van overtuigd dat men de genomen keuzes zal blijven onderbouwen. In de politiek is onderwijs een bron van conflict. In het echte leven gaat het vaak wel goed.

Ouders, leerkrachten en schooldirecties hebben het beste voor met een leerling, ook bij een verschillende visie. Daar duikt een laatste probleem op. Dat het besluit om te blijven zitten geen onderbouwing behoeft, ligt niet in lijn met wat de meeste wetenschappelijke studies aangeven. Blijven zitten kost een jaar van een mensenleven, en toch blijkt het in de meeste gevallen ineffectief en zelfs schadelijk te zijn. Wie blijft zitten, heeft minder kans op het behalen van een middelbaar diploma, en vat minder snel een opleiding in het hoger onderwijs aan.

Waar de wetenschap nog niet over uit is, is welke studenten wel baat hebben bij een jaartje overdoen. Ondanks de kritische bevindingen kan een leerkracht dus gelijk hebben wanneer hij of zij meent dat zittenblijven alsnog de juiste maatregel is voor een welbepaalde leerling. Maar wat belet ouders om met die wetenschappelijke studies naar de rechtbank te stappen? Op basis daarvan zou een rechter kunnen beslissen dat élk C-attest onterecht uitgereikt werd. En wie heeft dan gelijk? In een conflictueuze wereld zijn er zelden winnaars, maar altijd strijdende partijen. En misschien een draak of twee.