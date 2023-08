Ondertussen staan in Antwerpen de kreupele Marokkanen te wachten op een tram die nooit komt

Op zijn berg in de Oostkantons schrijft Marnix Peeters over vrijheid, zijn vogels en zijn vrouw.

Wij waren nog eens in het Antwerpse, waar mijn vrouw een werk­afspraak had in café Storm. Zij nam vanuit Mortsel tram 7 naar het Eiland­je. Aan Berchem Kerk stond zij eerst, door de wegen­werken aldaar, een kwartier stil. Aan de Groenplaats bleek de tram niet voort te rijden. Aangezien er geen informatie werd gegeven, zocht zij die op haar smartphone. Gedurende anderhalve maand rijdt de tram daar niet verder wegens werken, ontdekte zij.

Zij vervolgde haar weg dan maar te voet. Aan een volgende halte wachtte een oude ­Marokkaanse man, die haar vroeg waar de tram bleef. Er hing geen melding uit over de langdurige storing. De man kon niet te voet gaan, hij mankte.

Toen zij na haar vergadering wilde terugkeren, meldde een elektronisch bord dat door een spontane vakbonds­actie het tramverkeer verstoord was. Zij ging dan maar weer te voet naar de Groenplaats, om daar ondergronds tram 15 te nemen. Ter plekke was het bord met de dienst­regeling tijdelijk buiten dienst. Ofschoon het middag was, meldde het volgende bord dat het 22.10 uur was, en dat de volgende tram om 22.07 uur zou arriveren. Toen zij boven­gronds meer informatie wilde gaan vragen, bleek de roltrap ­defect.

Van elke fase had zij mij via WhatsApp fotootjes gestuurd, anders had ik haar van grapjasserij verdacht.

Maar Lydia Peeters zegt dat alles goed gaat. Nee, ze leest dat voor in het Vlaams Parlement, van een papiertje dat door een medewerker is volgeschreven met verzinsels en fantasieën. Je moet het maar durven. In het nieuws wordt er met geen woord over gerept, want journalisten nemen nooit het openbaar vervoer, die hebben een auto, doorgaans van de zaak. Bovendien geven ze er niet om, want er zitten bijna alleen nog maar donkere mensen op de bus en de tram, en hoe hard en graag ze ook mee­brullen en -lullen met Black Lives Matter, in de praktijk zal het aan hun ­onderrug roesten – dat staat alleen maar goed op vrijdag­avond in de Walvis of de crossfit.

Wij laten die mensen gewoon in de kou staan, wij laten Lydia Peeters er zonder enige tegen­wind op los over tateren en wij zijn vervolgens verbaasd dat het wat stroef begint te lopen in de samenleving, dat er een cultuur­clash dreigt en dat de verrechtsing maar door- en door­gaat. En wij gooien ons geld niet tegen de problemen aan, wij geven dat aan mensen die er boeken en pamfletten over schrijven en die daarin zeggen dat het een gevolg is van het kolonialisme, het westers imperialisme en Bart De Wever, en die vervolgens op ons aller kosten rijkelijk op reis gaan om er nog eens wat dieper over na te denken. De norm­vervaging en het gehuichel in die hoek van de samenleving zijn zeer ­ernstig.

Ondertussen staan in Antwerpen de kreupele Marokkanen te wachten op een tram die nooit komt, gesteund en aangemoedigd en begrepen door ’t voltallig Groen Kwartier en ’t unanieme Nieuw Zuid.