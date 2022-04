Onderaannemer PostNL: ‘Mevrouw de minister, er zijn problemen in onze sector, maar u richt een sociaal bloedbad aan’

Al bijna tien jaar ben ik actief in de transportsector als voornamelijk onderaannemer van PostNL. In de eerste jaren als zelfstandige chauffeur was ik verantwoordelijk voor de bedeling van pakjes in mijn regio. Vandaag ben ik werkgever van zeven mensen. Dat zijn dus acht families die brood op tafel krijgen met dit werk.

Door de jaren heen ben ik al verschillende keren in de media gekomen omdat ik mijn mond durf te openen en te zeggen waar ik voor sta, omdat ik de zaken objectief probeer te benaderen. Tijdens die verschillende momenten heb ik altijd, voor zover ik kon, de problemen proberen aan te kaarten waartegen we aanliepen. Dat doe ik ook nu.

Beste PostNL,

Al jaren waarschuwden wij, onderaannemers, u voor wat kwam en momenteel aan de hand is. Het hele ‘gratis leveren’-concept en de daarop afgestemde tariefsysteem duwt ons in een hoek. U luisterde niet. We hebben ons tijdens de pandemie snel moeten aanpassen, verschillende investeringen (onder andere in nieuwe bestelwagens) moeten doen, nieuwe mensen moeten aantrekken en ons moeten aanpassen aan de situatie. Terwijl bijna heel het land thuis zat, moesten wij tegen hetzelfde tarief dubbel zoveel pakketjes leveren. U heeft daar wel bij gevaren, getuige de royale dividenduitkeringen aan uw aandeelhouders waarover we van tijd tot tijd horen via de media. Maar ons een gezonder tarief aanbieden zag u nooit zitten, ‘want er was geen budget voor’. Buiten een eenmalige tegoedbon van Bol.com van 100 euro eind 2020 hebben de chauffeurs niks gezien aan compensatie voor het risico dat ze liepen of de extra inzet die ze aan de dag legden. Ik heb als kleine ondernemer mijn mensen zelf het dubbele hiervan betaald.

Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Dat het dalende tarief uiteindelijk tot een paar frauderende onderaannemers ging leiden stond in de sterren geschreven. U stond erbij en keek ernaar.

Beste minister.

U wil ik de volgende vraag stellen: wanneer u een haar vindt in uw eten, gaat u dan degene die het eten heeft klaargemaakt kaalscheren of vragen dat hij of zij een haarnetje aandoet?

U ziet een vlieg boven uw bord soep vliegen. In plaats van met uw hand de vlieg te verjagen, haalt u een raketwerper tevoorschijn om de vlieg te doden. De wetswijziging die u voorstelt, is overroepen. U gooit niet alleen de mand weg waarin enkele rotte appels gevonden zijn, maar u wilt meteen ook alle bomen vellen waar die appels vandaan komen. In plaats van een paar chirurgische ingrepen te doen, doet u liever aan carpet bombing.

Met deze wetswijziging gaat u een sociaal bloedbad aanrichten in de sector. Duizenden bedrijven die wel goed hun werk doen en in orde zijn met de wetgeving zullen over de kop gaan. Samen met die acht families van ons gaan honderden, misschien zelfs duizenden families opeens zonder werk zitten. En dat in deze moeilijke periode waarin bijna alles verdrievoudigd is in prijs.