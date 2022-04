Onder Elon Musk wordt Twitter een angstaanjagende plek

Twitter was nooit een plek voor rationeel, genuanceerd debat. Dat gaat er alleen maar slechter op worden.

De beslissing van de raad van bestuur van Twitter om het overnamebod van Musk te aanvaarden betekent dat het socialemediabedrijf ervan uitgaat dat het het best gebaat is bij een eigenaar die het platform gebruikt om zijn critici door het slijk te halen, mensen aan te vallen op hun uiterlijk, de veiligheidswetgeving te omzeilen en onophoudelijk te azen op cryptovaluta.

Musk zelf zegt dat hij vooral wil dat Twitter een “inclusieve arena voor de vrije meningsuiting wordt”, maar gebruikers moeten weten wat die zinssnede betekent. Het betekent vrijheid van meningsuiting voor mensen zoals Musk, de rijkste man ter wereld. Op het moment zelf dat de raad van bestuur van Twitter maandag discussieerde over de vraag of ze 54,20 dollar per aandeel zouden aanvaarden – wat ze deden – zette Musk al de toon door te tweeten dat de mensen van de Securities and Exchange Commission, de Amerikaanse financiële toezichthouder, “schaamteloze marionetten” zijn.

Musk toont zich niet bepaald een verantwoordelijke baas bij bedrijven die hij al leidt: Tesla, SpaceX, Neuralink en Boring Company. In de beginmaanden van de pandemie zette Musk de gezondheidsautoriteiten een neus – hij vond lockdownmaatregelen “fascistisch” – door de arbeiders bij Tesla te dwingen weer aan het werk te gaan, in weerwil van de lokale gezondheidsrichtlijnen.

Al jaren zijn er ook klachten omtrent racisme, discriminatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag in de fabriek van Tesla in Fremont, Californië. Zes vrouwen zeggen dat ze geïntimideerd en ongewild bepoteld werden. Het bedrijf zegt dat het dergelijk gedrag niet tolereert.

Onlangs dagvaardde een regulator in Californië het bedrijf na beschuldigingen van rassendiscriminatie tegen honderden werknemers. Volgens het California Department of Fair Employment and Housing van het hooggerechtshof in Californië zei Musk tegen arbeiders dat ze maar een “dikke huid” tegen racistische uitlatingen moesten kweken. Tesla ontkent de beschuldigingen.

Het klopt dat Twitter zijn diensten kan verbeteren. Het legt zijn regels niet uniform op. Het staat bol van racisme en desinformatie. Politici en beroemdheden lijken zich meer te kunnen veroorloven, ook al is er bewijs dat ze geloofwaardiger overkomen dan gewone gebruikers. De courante werkwijze om content te modereren is dat Twitter een waarschuwingslabel op tweets kleeft, dat je makkelijk negeert en niets doet aan de schade die de desinformatie berokkent.

Voor en na de aanval op het Capitool op 6 januari 2021 gebruikte Donald Trump Twitter om zijn volgers op te hitsen. Het bedrijf bande Trump terecht van Twitter, maar had dat soort gedrag jaren getolereerd.

In dat giftig sfeertje komt Musk dus aan boord. Hij noemde iemand die het niet met hem eens was een “pedo guy”, maakte grappen over de anatomie van vrouwen en werd gedwongen een anti-vakbondsbericht bedoeld voor zijn fabrieksarbeiders te verwijderen – allemaal op het platform waarvan hij nu eigenaar wordt.

Minder ingrijpen op de inhoud van de berichten – wat Musk van plan lijkt – zal van Twitter geen betere plek maken. Het zal Twitter nog toxischer maken. Als het uitgangspunt is dat meer expressie het beste tegengif tegen schadelijke expressie is, dan mogen ernstige gebruikers waarschijnlijk verwachten dat ze nog meer tirades van trollen en bots over zich heen krijgen.

Vooral vrouwelijke Twitter-gebruikers moeten zich zorgen maken, gezien Musks klaarblijkelijke minachting voor vrouwen. Twitter is nu al een schadelijke plek voor de vrouwen die het gebruiken, met name vrouwen van kleur.

En de hele wereld moet bezorgd zijn dat Musk opnieuw een vrijgeleide geeft aan Trump, die het platform zo handig gebruikte om gevaarlijke desinformatie over covid te verspreiden, zijn vijanden uit te lachen en twijfel te zaaien over de geldigheid van vrije en eerlijke verkiezingen.

Misschien had Jack Dorsey, een van de oprichters van Twitter en nog altijd bestuurslid, zijn instinct meer moeten vertrouwen toen hij tweette dat hij vond “dat individuen of instellingen nooit eigenaar mogen zijn van sociale media of, meer algemeen, van mediabedrijven”.

Musk zegt dat hij niet geïnteresseerd is in de economische implicaties van zijn deal voor Twitter. Die attitude heeft hij misschien wel nodig als het platform, zoals sommigen verwachten, gratis wordt en adverteerders wegtrekken. Waar kunnen gebruikers naartoe als ze zich niet vinden in wat Musk met Twitter aan wil? Nieuwe socialemedianetwerken die een alternatief voor Twitter beloofden, komen tot dusver niet van de grond.

Het motief om met zo’n concurrent te beginnen – denk maar aan Truth Social van Trump – draait vaak niet om de vrije meningsuiting, en dat is ook bij Musk niet het geval. Hij wil de megafoon controleren. Gezien zijn legioenen aanhangers zal Musk de beschikking hebben over een reusachtige megafoon waarmee hij in alle vrijheid zijn investeringen kan promoten, minachting kan spuien over deugdelijke gezondheidsrichtlijnen en zijn criticasters kan afblaffen.

Eerlijk gezegd: klinkt dat als een beter Twitter?

