Ondanks de droogte produceert ons zoontje bovenmatig veel snot

Maud Vanhauwaert is columnist.

Ik hoopte dat de zomer wat droogte zou brengen, maar helaas: ook nu produceert ons zoontje van anderhalf bovenmatig veel snot. Er chillen altijd wel twee slakjes op zijn bovenlip. Als hij een banaan eet, eet hij banaan met snot. Alles heeft bij hem een viskeus (viesneus) zout sausje.

Koninklijke etiquette is niet aan hem besteed. Hij doet niets liever dan met zijn handjes in de aarde wroeten. Denk daar die banaan en het snot bij, en je kan je inbeelden hoe zijn smoeltje er veelal uitziet: als een Jacksnot Pollock. We zijn voortdurend met zakdoeken in de weer, maar het heeft geen zin; we zitten erbij voor Piet Snot.

We hebben de strijd opgegeven en proberen het snot nu creatief in te zetten. We smeren er de glijbaan mee in, vullen er de bellenblaas mee, en tappen het af naar bokalen (snotpotten). We zijn nu ook met een paar universiteiten aan het bekijken of we van zijn snot geen filters kunnen maken om al het fijn stof boven Antwerpen aan te zuigen.