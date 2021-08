Gedomineerd worden door de vrouw van je baas, een foursome met je Airbnb-hosts, kloosterzusters die elkaar inwijden in de geheimen van het genot: het zijn maar enkele van de anoniem ingezonden en verfilmde fantasieën op xconfessions.com. De website wordt gerund door regisseuse en scenariste Erika Lust, bekend om haar ethische en inclusieve porno.

Toen ik enkele jaren geleden haar werk en dat van de jonge makers op haar platform ontdekte, herzag ik mijn mening over porno. Weliswaar moet je voor die gevisualiseerde geile gedachtespinsels betalen, maar je krijgt er ten minste intrigerende kortfilms voor terug.

Ik heb weleens wat livestreams aangeklikt op gratis webcamsites zoals Chaturbate. Maar kijken naar meisjes die zich tussen hun knuffeldieren door een vanop afstand bestuurde vibrator laten bevredigen, of koppels die in een rommelige keuken urenlang aan elkaar frunniken terwijl ze om de twee minuten de obligate ‘oh yeah’ uitbrengen, is voor mij eerder een antropologische dan een erotische ervaring.

Daarin ben ik eerder een uitzondering. Pre-pandemie bezochten elke dag gemiddeld zo’n 115 miljoen mensen Pornhub. Sinds het begin van de coronacrisis registreerde de bekendste pornosite een toename van maar liefst 11,6 procent dagelijkse bezoekers.

Ik vermoed dat het aan mij ligt. Zo heeft het tot mijn 23ste geduurd vooraleer ik masturbatie uitprobeerde, en nog langer voor ik daar enigszins succesvol in werd. Ik wist simpelweg niet hoe het moest; niemand had het mij uitgelegd. Onbewust vond ik al die spuitend klaarkomende pornosterren onbetamelijk in al hun dierlijkheid. Ik voelde me geschoffeerd door al die expliciete expertise.

Ik heb de filosoof Slavoj Zizek eens horen lispelen dat als we één inzicht van de psychoanalyse moeten behouden, dan wel dat menselijke seksualiteit in se pervers is. Die oude Freud zou waarschijnlijk geeuwen van verveling als hij vandaag naar Pornhub surfte; niets nieuws onder de zon.

Een tijdje terug meende ik dat het mijn fantasie was om zelf zo’n veelbekeken fantasie te worden; maar dan wel feministisch en goed belicht in beeld gebracht. Als ik me dan toch aan de perversiteit overgeef, dan graag in stijl.

Aangezien Erika Lust ook niet-professionele performers rekruteert, had ik mijn vriend voorgesteld om ons aan te melden. Kort daarop bedacht ik dat het voor het verhaal dat ik erover zou schrijven misschien toch beter was om alleen de pornowereld te betreden.

Mijn vriend vond het niet fijn dat ik hem uit het script geschrapt had. Hij vroeg me wat ik nu eigenlijk echt wilde: meespelen in een pornofilm, een avontuurtje met een pornoster of gewoon een straf verhaal?

Ik moest hem het antwoord schuldig blijven. Mensen weten niet wat ze willen, en meestal willen ze niet eens wat ze denken te willen. Zo Zizek.