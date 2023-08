Onbetaald werk is ook werk, ook al vindt Van Quickenborne van niet

Wie dacht dat vrouwen anno 2023 geen toestemming van mannen meer nodig hadden voor hun doen en laten, is eraan voor de moeite.

“Vrouwen mogen van mij gerust thuisblijven om voor hun kinderen te zorgen, maar niet op kosten van de maatschappij”, aldus Vincent Van Quickenborne (Open Vld). Met zijn stellingname in deze en andere kranten lijkt de vicepremier verwikkeld in een bedenkelijk opbod van stellingen over de plaats van de vrouw in de maatschappij, met onder anderen Conner Rousseau (Vooruit).

Maar doen vrouwen die thuisblijven om te zorgen voor hun gezin dat echt op kosten van de maatschappij? Zo’n uitspraak zegt meer over hoe we in onze maatschappij naar vrouwen en arbeid kijken dan over de realiteit.

Onbetaald werk is ook werk. Het is niet omdat onze maatschappij zorgarbeid niet waardeert, dat het geen werk is. Volgens de International Labor Organization bedraagt onbetaald zorgwerk tussen de 10 en de 39 procent van het bnp. En uit een rapport van Oxfam blijkt dat mochten vrouwen wereldwijd betaald worden voor dat werk, ze jaarlijks 10,9 biljoen bijeen zouden harken. Dat is meer dan de omzet van de 50 grootste bedrijven ter wereld samengeteld.

Lees ook Interview. Vincent Van Quickenborne: ‘Vrouwen mogen van mij gerust thuisblijven om voor hun kinderen te zorgen, maar níét op kosten van de maatschappij’

Het is net omdat vrouwen nog steeds het leeuwendeel van de zorgarbeid op zich nemen - of ze dat nu combineren met een betaalde job of niet - dat de maatschappij überhaupt kan draaien. Gezinnen (vrouwen én mannen) steunen om jonge kinderen groot te brengen is een collectieve verantwoordelijkheid die op lange termijn - ver voorbij de verkiezingshorizon - zonder meer kosten-baten-effectief is.

Zonder die zorgarbeid zijn er straks niet eens werkkrachten die kunnen participeren aan onze maatschappij en economie. Of zouden de Conners en de Quickies van deze wereld hun eigen pampers ververst hebben?

De uitlatingen zijn des te meer stuitend nu de overheid niet eens weet te voorzien in kwalitatieve en betaalbare kinderopvang, een van de belangrijkste voorwaarden voor ‘activatie’.

Als vrouw kan je niet goed doen, welk pad je ook bewandelt. Als je thuisblijft om voor de kinderen te zorgen, dan ben je een parasiet die profiteert van de maatschappij. Als vrouwen voor de arbeidsmarkt kiezen, dan wordt verondersteld dat ze moederen alsof ze niet buitenshuis werken en hun job uitoefenen alsof er thuis niet nog een tweede of derde shift wacht.

Als het dan toch om besparingen te doen is, kunnen politici misschien eens kijken hoe ze kunnen voorkomen dat de groep langdurig zieken blijft aangroeien. Bijna een kwart van hen lijdt aan burn-out of andere mentale klachten - een verpletterende meerderheid van hen zijn vrouwen. Reden voor die hoge uitval? De combinatie van betaald en onbetaald werk en de aard en werkdruk van hun jobs.

Vrouwen zijn opgebrand, moegetergd, leeggezogen. Ze hebben geen (mannelijke) politici nodig die hen komen vertellen wat ze al dan niet mogen doen. Wel respect, waardering en een systeem dat hen ondersteunt in plaats van nog dieper duwt.

Fiks het systeem, niet de vrouwen. Wat een geluk dat we toch al mogen stemmen.