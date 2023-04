Onbeschrijfelijk ongeloof was ons deel. Een washandje? Voor de poep?

Mark Coenen gaat op wandel met de week.

‘Once there was a way to get back home’: zo opent het lied ­‘Golden Slumbers’ van The Beatles, deel van de majestatische outro van Abbey Road, de plaat die mij muzikaal van mijn paard bliksemde toen ik 14 was. Nooit meer ­rechtop ­geraakt.

‘Vroeger kende je de weg naar huis’: zo vertaalt Benno ­Barnard die mooie frase en ze appelleert zeer aan mijn sentimentele kant, die overactief is nu we aan onze afscheidstournee in Italië bezig zijn. Onze thuis voor als we niet in Vlaanderen zijn: dat is Italië voor ons. Tot we het huis verkochten en plots – maar hopelijk slechts tijdelijk – geen thuis op ­afstand meer hadden.

Het was een tournee met vele staties en er was altijd eten bij en niet altijd Italiaans. Zo serveerden onze Engelse vrienden ons een veggie curry die bij de lekkerste hoorde die ik ooit heb gegeten aan deze kant van de Noordzee. Pete en Marina zijn deel van de Engelse nomadenstam die al decennia het liefelijke Marche onder elkaar verdeelt: ongeveer allemaal hevig tegen brexit en gewapend met het gezonde je-m’en-foutisme dat je hier nodig hebt om te overleven tussen een roedel stuurse boeren die pas na een tijdje ontdooien, maar je daarna wel helemaal in de armen sluiten.

Dat is onze eigenzinnige ­Engelse vrienden niet helemaal gelukt en wij vormden voor hen altijd de buffer tussen het dorp en hun knusse arends­nest met uitzicht op de oneindigheid.

Er is altijd een kamer vrij als jullie nog eens op bezoek ­willen komen, horen we overal, want twee jaar afwezigheid, dat kan volgens iedereen natuurlijk gewoon niet. Plots ­beschikt iedereen over een alkoof of een achterkamertje waarin we altijd welkom zijn.

Ondertussen zijn we voorzichtig gestart met het plannen van de nieuwe woonst. Dat is overal een gedoe, maar zeker in Le Marche, waar men, voor een deel terecht, geen nodeloze nieuwerwetserij wil maar soms ook doorslaat naar overdreven conservatisme en regelneverij. Na maanden palaveren kon er bijna worden geland, maar toen brak de oorlog over de bidets uit. Tien jaar geleden ging het conflict nog over de olijfoogst en wie recht had op onze wijn, nu ging het over hoeveel keramische potten met kraan die we volgens onze architect nodig zouden hebben om onze onderkanten proper te houden.

Geen één, verklaarden wij eensgezind, wij gebruiken daar bij ons een apart washandje voor de poep voor of gaan in de douche en verder geen gezeur. Onbeschrijfelijk ongeloof was ons deel. Een wáshandje? Voor de póép?

Lang verhaal kort: er komen geen bidets. Hopelijk komt het huis er wel.