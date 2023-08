Jeroen Olyslaegers is columnist.

De deal blijft de deal. Staatssecretaris De Moor noemt het onaanvaardbaar dat een moeder samen met haar kind sterft in de woestijn. Ze tekent protest aan bij de Europese Unie. Maar de deal blijft de deal met Tunesië. Het land krijgt geld en gaat in ruil daarvoor op slot. Zo weinig mogelijk vluchtelingen naar de EU is het doel, ook al worden er doden in de woestijn gefotografeerd. Het is heel ambetant, die deal, want wij maken er deel van uit. Daarom gebruikt mevrouw De Moor het woord ‘onaanvaardbaar’. Alsof we ook na de deal nog wat te zeggen hebben op moreel vlak. Ge kunt nu zeggen dat het onaanvaardbaar hypocriet is dat de staatssecretaris dat woord gebruikt. We kunnen in de EU elkaar onaanvaardbaar vinden, en doen of we niet bij die deal horen. Moreel besef staat goed met zelfhygiëne. Het zijn maar woorden. Ge kunt tegen uzelf zeggen dat een warmer beleid alleen maar extreemrechts groter maakt. Ge kunt ‘realistisch’ zijn of ‘idealistisch’. Moeder en kind stierven in wanhoop. Deal blijft deal.