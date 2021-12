Omikron brengt slecht nieuws voor Brussel. Helaas beseft het beleid dat nog niet

Bart Eeckhout is hoofdredacteur van De Morgen.

Ik maak me zorgen over Brussel. Dat is niet uitzonderlijk, maar meer specifiek maak ik me zorgen over de nieuwe veldslag in de strijd tegen het coronavirus. Omikron.

De nieuwe covidvariant heeft nog niet al zijn geheimen prijs gegeven, maar een van de eigenschappen lijkt te zijn dat omikron tot heel wat herbesmettingen leidt. Al wie een zekere immuniteit heeft opgebouwd door een eerdere coronabesmetting, wordt dus opnieuw een potentiële prooi voor het virus. Dat is slecht nieuws voor plekken waar de vaccinatiegraad laag ligt en immuniteit mede verworven werd door besmettingen. Plekken zoals Brussel.

Er is geen nood aan gezwollen drama na bijna twee jaar samenleven op het ritme van besmettingsgolven. Maar de situatie ziet er niet te best uit. En wat geldt voor Brussel, geldt, in wat mindere mate, ook voor andere steden. Eén: omikron besmet makkelijk mensen die al eerder besmet zijn. Twee: wie niet gevaccineerd is, loopt een veel groter risico op ernstige ziekte. Drie: de zorg is nog volop de gevolgen van de vierde golf aan het verwerken. De marge voor nieuwe noodsituaties is beperkt.

Dat is geen apocalyptiek. Het is een analyse die iedereen op de achterkant van een bierviltje kan maken. Ook de gezondheidsdiensten in de hoofdstad maken die analyse. Zij zijn ‘erg ongerust’.

Het antwoord dat het beleid daar tegenoverstelt, is mager. Dat is nog vriendelijk uitgedrukt. Eigenlijk is er gewoonweg géén antwoord op de specifieke risico’s in Brussel en andere vooral stedelijke gebieden in het land, waar de vaccinatiecijfers achterop zijn blijven hinken. Er wordt enkel oppervlakkig gekeken naar de cijfers van het moment. Het aantal besmettingen is nog aan het dalen, en dus feliciteren de Brusselse beleidsmakers zichzelf omdat de vierde golf nog redelijk binnen de perken is gebleven. Voor het risico op naderend onheil is geen aandacht.

Dat is onverantwoord. Vergelijk de aankondiging van een nieuwe besmettingsgolf met de voorspelling van extreem weer. We vinden het terecht normaal dat na zo’n voorspelling een procedure in gang gezet wordt om de ergste gevolgen te vermijden. En dat, wanneer dat onvoldoende gebeurt, achteraf mogelijke nalatigheid onderzocht wordt.

Bij de komst van een nieuwe besmettingsgolf in een regio met lage vaccinatie: niets van dat alles. Men kijkt toe, men is ‘erg ongerust’ en dan is men verrast door de destructieve kracht van de epidemie. Meer is mogelijk. Zeker in de jongere leeftijdsgroepen is er nog zeer veel vaccinatiewinst te boeken. Meer inentingen daar kunnen meer zware ziektes bij de ouderen voorkomen. Helaas ontbreekt elke urgentie.

Misschien valt het allemaal wel mee. Dat is ook bij weersvoorspellingen altijd een mogelijkheid. Maar misschien ook niet. Dan staat de houdbaarheid van het zorgstelsel in de grotere steden op het spel. Dat is de gok die we nu wagen. En stoemelings, om het eens op zijn Brussels te zeggen.