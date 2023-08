Omdat we ons zo vaak blindstaren op het leven, komen we de dood zo moeilijk onder ogen

Maud Vanhauwaert is columnist.

Het zal statistisch wel niet kloppen dat er de voorbije paar maanden relatief meer mensen te jong stierven. Ik denk aan Johanna Pas, Martine Tanghe, Sinéad O’Connor, Tom Pintens. Het zal wel klinkklare onzin zijn dat er een oorzakelijk verband is tussen dat verlies en de bakken regen die de hemel weende. Maar wat misschien nog het meest onzinnig is, is de uitspraak die ik mezelf hoorde doen bij een vriend: ‘De dood leert ons dat we nog dieper in het leven moeten duiken.’ Ik trok mijn uitspraak meteen terug, want het klonk plots als een holle frase. Het is misschien net omdat we ons zo vaak blindstaren op het leven, dat we zo moeilijk de dood onder ogen kunnen zien. Niets wordt zo doodgezwegen als de dood. Alleen kinderen kunnen er makkelijk over praten. Mijn dochtertje vroeg gisteren nog: “Als jij dood gaat, mama, ga je dan liggen onder een steen?” “Euhm, misschien”, antwoordde ik. “Geen probleem, dan zal ik hard praten zodat je me zeker kunt horen.”