Modern rederijker Stijn De Paepe becommentarieert dagelijks het nieuws in versvorm, nu ook voor u gedeclameerd.

Vijf na vijf voor twaalf

Omdat het stilaan dringend wordt:

een nagelnieuw klimaatrapport!

Waarin u leest, zoals gevreesd,

wat er globaal zoal aan schort.

Daar nemen leiders akte van.

Wat volgt lijkt op een actieplan.

Waarna ’t Groot Geld zijn centen telt

en u betaalt. Dat was het dan.

Avondliedeke

‘t Is goed in ‘t eigen hert te kijken

Nog even voor het slapen gaan

- Wie zette ík zoal te zeiken?

Heb ik geen vrouw tekortgedaan?

Wier ogen heb ik zelf doen schreien?

Wiens wezen herteloos bezeerd? -

Voordat men trots gaat bakkeleien

En anderen een lesje leert.

El Dorado

Ik droomde vannacht weer

van betere tijden.

Er heerste noch dierlijk,

noch menselijk lijden.

Geen ziekte, geen brandhaard,

geen vloedgolf, geen beving.

En nergens was sprake

van sportverslaggeving.

Vrij naar Godfried Bomans

Toen ik Nafi

zo zag zweven,

over baan en

latten heen,

dacht ik stiekempjes

heel even:

had ik zelfs maar

één zo’n been…

Verlatinghe

Nee, Nederland wacht

geen veraangenaming.

Je komt er niet meer

zomaar. Ook de Vlaming

is mogelijkerwijs

een kiemdoorgever.

Tot daar alvast de droom

van Bart De Wever.

In corpore sano

Een reuzenschildpad

wordt – echt waar –

probleemloos meer

dan honderd jaar.

Hoe zo een beestje

honderd wordt?

Nooit op vakantie en

geen sport!

Wij/zij

Na wedstrijdwinst of zegerit

gebeurt er telkenmale dit:

haalt men medailles binnen bij

zo’n sportevent, dan winnen wíj.

Pakt de atleet niet minstens brons,

dan is hij plots niet meer van ons,

geen Belg, geen Vlaming of geen Waal

- een loser als wij allemaal.

Relatief sportief

De jachtluipaard, de gaffelbok, de gnoe,

de antilope en de kangoeroe:

ze rennen vele malen sneller dan

de potigste olympiër ooit kan.

Geen creatuur springt hoger dan de vlo.

Te water wint de zeilvis sowieso.

Onthoud, als u ontploft voor uw tv:

de ware kampioenen doen niet mee.

Je hebt er maandenlang naar uitgekeken

Voor wie moe is, eraan toe is,

voor wie ’t uitzicht nauw of flou is,

voor de pakker en de plakker,

voor de stoker en de stakker,

voor de eenzaat die alleen staat,

nergens thuis is, nergens heengaat,

voor begeerden, gemankeerden,

dubbeldwars gevaccineerden,

voor de boomer en de bomer

en de doener en de dromer:

een royale, niet-normale,

zachtjes zinderende zomer.

D&V

Autoritair is populair

en mededogen out.

Men heeft het liever streng dan fair.

Hardvochtigheid is goud.

Wie mensen op hun levenspad

in nood geen uitweg biedt,

haalt ongetwijfeld stemmen zat.

Maar christelijk is het niet.

Onafstuderen

Je moet er eens op letten:

kleuters blijken af te zwaaien

met potsierlijke baretten

die de selfie nog verfraaien

die de trotse ouders delen

op hun digitale tijdlijn

tot bewondering van velen.

Vroeger kon je langer klein zijn.

Ophouden

U had dat rotding onderhand

het liefste ritueel verbrand.

Uw bril dampt aan. U wil voortaan

weer mónden zien – in glimlachstand! –

en zonder masker naar het strand

in binnen- en in buitenland,

geprikt en wel. Maar niet te snel:

daar is de deltavariant!

Love

Het voetbal is een boerensport

waarbij verwoed getackeld wordt,

geschopt, getrokken en gepord

in ieder stadion.

Maar ook in de wielrennerij…

Er gaat zowaar geen dag voorbij

verstoken van een valpartij.

Doe mij maar Wimbledon.

Yes, gewonnen! / Shit, verloren*

Daar gaan we dan / Dat was het dan*

Geen centje pijn / Het mocht niet zijn*

Dit was het plan / Dat komt ervan*

Wat een festijn / Een maat te klein*

Het land kleurt rood / Het lot is snood*

Gezonde stress / Een kort succes*

De vreugd is groot / Een koortsopstoot*

Hup Martinéz! / Bye Martinéz!*

*Het vers moest af, de match was nog bezig: schrappen wat niet past!

Hoera, er is een onderzoekscommissie!

Hoera, er is een onderzoekscommissie!

Betreffende de etterbuil PFOS!

Wie wist al wat er loos was? En waar is ie?

Straks komen zelfs de stroefste tongen los!

Hoera, er is een onderzoekscommissie!

Onder de leiding van de heer Anaf.

Een sos, naar ‘t schijnt, en hopelijk geen sissy

of wéér komt men er met de schrik vanaf…

Voor de Leraar Van Het Jaar

O ze voelden zich soms slecht,

snakten digitaal naar ‘echt’,

maar ze konden onomwonden,

veel en vaak bij jou terecht.

Want dit kan een leraar goed,

zelfs als afstand houden móet:

zichtbaar blijven, zeggen, schrijven

dat het zin heeft wat je doet.

De slappeling

- voor Viktor, Vladimir & co -

De slappeling voelt zich bedreigd

door wat naar ‘t onbekende neigt,

door wie - publiek en vogelvrij -

niet vrijt, niet leeft, niet is als hij.

De slappeling verwerpt en laakt

al wat hem broos en wankel maakt.

De slappeling regeert zijn land

met angstig hart en harde hand.

Tomorrow is yesterday

Vechten tegen mastodonten,

zonder schrik en zonder schroom.

Teringherrie tegenhouden,

resoluut en autonoom.

O zo’n held te zullen worden

– ’t is mijn allergrootste droom –

als de koene burgervaders

der gemeenten Rumst en Boom!

Treurzang om een terrorist

Jürgen Conings is gevonden.

Jürgen Conings is niet meer.

Op het ogenblik doorgronden

we de zaak niet al te zeer.

Andersdenkenden ter zake

hebben vast een theorie.

En ‘t is wachten op de wake

en de hagiografie.

De introvert

Men rinkelt aan de voordeur,

je denkt verschrikt: ‘O, nee!’

Je converseert bij voorkeur

en petit comité.

Een bubbel met zijn vieren

is niet bepaald een must.

Niets kan je meer plezieren

dan zwijgzaamheid en rust.

Al blijken de experten

geen vragende partij:

het Rijk der Introverten

is genadeloos voorbij.

PFOSSIELEN

Wie nergens iets van wist,

die had het moeten weten.

Wie op de hoogte was,

heeft jaren niets gezegd.

Bewindslui blinken uit

in selectief vergeten.

Vertrouw hen voor geen haar

en alles komt terecht.

Koude vrede

Dat Vlad Poetin en Joe Biden

niet bepaald van blijdschap kraaiden

toen het stelletje gehaaiden

elkaar trof, dat bleek beslist.

Lange stiltes. Oude wonden.

Niet bepaald loyaal verbonden.

Éíndelijk is hij gevonden:

iemand die The Donald mist.

The Dark Ages

Alles schijnt erop te wijzen

dat men door de tijd kan reizen

en vertrekkend in het heden

kan belanden in ‘t verleden.

Wil je wel een keer ervaren

hoe de middeleeuwen waren?

In een uur of veertien rij je

– grof geschat – naar Hongarije.

3Mmm

Uw ei is vrij vervuild. Uw vis

is ook al niet ontzettend fris.

Uw vee smaakt wee en geen idee

hoe ’t met uw fruit en groenten is…

Uit eigen streek, van eigen kweek:

het leek gezond. Mooi niet, zo bleek.

Blijf fit en kwiek en word niet ziek:

eet enkel vers van de fabriek!

Biden in Brussel

De ordediensten zijn present.

De hele stad staat overend.

Daar is de zesenveertigste

Amerikaanse president!

Barrières en politielint.

Een provisorisch schrikbewind.

Ik ben verdomd nieuwsgierig naar

wat Biden van ons hellhole vindt.

Voetbal kijken!

Voetbal kijken! Voetbal kijken!

Al de rest moet ervoor wijken.

Weekendfilms en docuseries

laten voetbalfans Siberisch.

Voor en na het sportgebeuren

laat men kenners uitentreuren

zeuren, zemelen en zeiken.

Voetbal kijken! Voetbal kijken!

Als de vorst vandaag zou sterven,

tot ontzetting van zijn erven,

zou het nieuwtje stil verstrijken.

Voetbal kijken! Voetbal kijken!

‘t Is niet wat u denkt!

Heeft u iemand in de smiezen

die opvallend vaak moet niezen

- ogenschijnlijk snipverkouden -

en u kunt geen afstand houden,

dan is ‘t lichtjes overdreven

dra te vrezen voor uw leven

en hysterisch weg te hollen:

ongetwijfeld last van pollen!

Dresscode

Men voelt zich alom uitgedaagd

door wat een vrouw zoal (niet) draagt.

De rok te kort. Een rare short.

Te chic, te preuts of te gewaagd.

De ongelijkheid is enorm,

qua prijs, qua kleur, qua stijl en vorm.

Dat dient stilaan tenietgedaan!

Allemaal in uniform!

In bewondering – voor Paula Sémer

Haar pionierswerk indertijd.

Haar televisioneel talent.

Haar montere persoonlijkheid.

Haar authentiek engagement.

Haar kijk op liefde en op seks.

Haar Nederlands. Haar plichtsbesef.

Haar feministische reflex.

En nog het meest van al: haar lef!

Justice for Sanda

Je had – wie niet? –

gerechtigheid verwacht,

nadat je zoon, je broer

was omgebracht,

maar een humaan proces

wordt je ontzegd.

Men keert je weer de rug toe.

Dat heet recht.

Gepeins na de peiling

In een politieke peiling stijgt de

ex-partij van Conings nogal steil.

Wat het ergste doet vermoeden met

betrekking tot het politieke peil.

Het gepeilde percentage van de

tjeven zakt intussen onder elf.

Dat ligt enerzijds aan al de rest en

anderzijds natuurlijk aan henzelf.

25.000

Een nummertje. Een punt op een grafiek.

Een mededeling in een wolk van ruis.

Een kwestie van precieze statistiek.

Totdat het prompt je buurt, je straat, je huis,

je leven binnendringt om toe te slaan

en je naar adem happend achterlaat

of meeneemt wie nog lang niet mee wou gaan

en vanop afstand ieder afscheid schaadt.

Een masker camoufleert je flauwe lach

maar houdt je lege ogen onbedekt,

waarmee je nu al maanden dag na dag

de nummertjes en de grafieken checkt.

Avondland

In Denemarken

weert men de migrant.

Kanonnen aan de

grens van Griekenland

verjagen mensen,

angstig en ontheemd.

Niets mensonterends

is Europa vreemd.

Voor Piet Snot

Dat we in grootwarenhuizen

één pak zout per kar versluizen

om op afstanden te letten

en zo’n tuig fervent ontsmetten,

blijkt volkomen overbodig.

Masker buiten? Ook niet nodig!

Maar voorkomen was in dezen

vast weer beter dan genezen.

Als vanouds

Jürgen Conings

is gevonden

en corona

van de baan,

want het blijkt weer

– opgewonden –

over hoofddoeken

te gaan.

Zo geleerd, zo gedaan

Men dient op school

een beetje op te letten,

want les rond drugs

zou tot gebruik aanzetten.

Dat is een uiterst

wonderlijke stelling.

En ’t gaat alvast niet op

voor Frans of spelling.

Haatspraak

Om ter luidst. Om ter meest.

Om ter primitiefst van geest.

Om ter bitst. Om ter boost.

Om ter hart- en roekeloost.

Om ter rechtst. Om ter felst.

Om ter boertigst. Om ter schelst.

Om ter blankst. Om ter Vlaamst.

Om ter hoogst onaangenaamst.

Weer of geen weer

Men mag mij tussen

muur en bumper knellen,

me onderduwen en

tot honderd tellen.

Verhulst en Cooke

die in gezang aanzwellen?

Men mag er mij

ad libitum mee kwellen!

Men mag mij vierendelen

of ontvellen.

Zolang ik maar niet hoef

te gaan padellen.

Als 1 achter Marc

Hij houdt zich in een huis verschanst

nu zijn belager rondjes danst

en typend tuig er grof en ruig

gescheld aan zijn adres uitflanst.

Hij schiet terug, blijft recht, herkanst.

Met lauweren dient hij gekranst:

de veelgeplaagde, rechtgeaarde,

onvervaarde Marc Van Ranst!

Coïtus interruptus

U heeft er vast al van gehoord:

men plant zich alsmaar minder voort.

Betekent dit zowaar het einde

van de menselijke soort?

Genoeg gegrabbeld en gegraaid,

verwoest, bebouwd, ontsierd, genaaid.

De laatste doet het licht uit en

allicht geen haan die ernaar kraait.

Alle begrip

Toe, heb meelij en leef mee

met de fans van Jürgen C.

Ga gelaten met hen praten,

vráág hen naar hun wel en wee!

Want ze voelen zich geklist,

onbegrepen, uitgewist...

En dan ga je – dat versta je –

dwepen met een terrorist.

De ballen

Wat u en mij verboden wordt,

mag tóch onder het mom van sport.

Wie balt en holt en schopt en mikt,

die wordt prioritair geprikt.

Men mag hooguit met tien op straat

tenzij men naar het voetbal gaat.

De zorg ontploft, cultuur verdort,

maar welig tiert de voetbalsport!

Binnenkort op het Vlaams Nationaal Zangfeest...

In de stille Kempen

op de purp’ren hei

loopt een eenzaam heerschap

al een tijdje vrij.

Op een voorjaarsavond

helemaal alleen

reed hij zwaar bewapend

langs Marcs huisje heen.

Hoe schoon op de wereld,

zo’n kerel als hij.

Dat is hier op aarde

een voorbeeld voor mij. (bis)

Sfeertje

In primetime komen onverstoord

de rechtste rakkers aan het woord.

Op Twitter en op Facebook zijn

racisten op bekend terrein.

Partijen kiezen dag na dag

voor populistisch winstbejag.

Terwijl men ondertussen slechts

het bedje spreidt voor extreemrechts.

Jambonje

Hij zegt maar wat. Hij doet maar wat.

“Verkeerd verstaan.” “Fout ingeschat.”

Hij past in de regering als

een nijlpaard in een ploeterbad.

‘t Geheugen van een dronkeman.

Nooit te betrappen op een plan.

Pias. Pineut. Pinocchio.

Driewerf hoera voor Sterke Jan!

The Right Place

In tijden van

corona is

zo’n liedjeswedstrijd

lang niet mis:

een bron van

onbegrensd vermaak

voor tal van mensen

zonder smaak.

Tous ensemble

Fellaini niet, Dendoncker wel?

Origi niet en wél Witsel?

Gezeur om de selectie is

het leukste van het voetbalspel!

De toon verhit. De spanning hoog.

De sneren steeds gemener.

Wij zijn behalve viroloog

ook allemaal voetbaltrainer!

Less is more

Een mens krijgt gekke dromen van

het nationale zomerplan

waardoor u straks op een event

weer met zijn velen welkom bent

en fluks naar Pukkelpop kunt gaan.

In tussentijd niét toegestaan:

uw tuinfeest voor een man of elf.

Beste ministers, zeg nu zelf…

Olympische Spelen 2021

Het uitschuiftafeltennis.

Het verspringen. En hoog!

De honderdvijftig meter

niezen in de elleboog.

Het langeafstandhouden.

Het met een zware stick

naar mensen zonder masker slaan.

Terrasrace. Vogelprik.

Ontsmettingsestafette

met maximaal tien man.

Het worden onvergetelijke

spelen in Japan!

Israël, Palestina

Het bekampte,

het verkrampte,

het beloofde land.

Het bezette,

het ontzette,

het geroofde land.

The real stuff

Ondertussen zijn we

zoveel maanden later.

Met een kater van

het politiek getater.

Haal het doek op.

Blaas het stof van het decor.

Hoogste tijd voor weer

een keertje góéd theater.

Bloedstollend

Miljoenen mensen schoten vol

bij de finale van ‘De mol’

en missen de strapatsen

die hun zondagavond kruidden.

Maar, beste kijkers, wanhoop niet:

er is vervanging in ’t verschiet.

Volg live de veelbewogen

prikperikels in Sint-Truiden!

De zomer van Jambon

In Vlaamse streken huizenden

en nog voorbeeldig kluizenden:

zij mogen van de ploeg van Jan

hun huis straks uit met dúizenden.

Ziedaar het Graafschap Vlaanderen!

Gewest van de meegaanderen!

Als ‘t virus woedt zoals vermoed

ligt Jan z’n plan aan spaanderen.

Terrassenkwestie

Wel plexiglas, geen plexiglas...

De warrige correctie was

alweer een staaltje scherp beleid

vanwege onze overheid!

Gezien de 80 decibel

houdt men het best bij Cécémel

aan strenge tafeltjes van vier.

En dan, na tienen, op de zwier

met tienen en tot middernacht,

waarna ‘t gezelschap wordt geacht

te slinken tot een drie-eenheid.

Het Rijk der Vrijheid is een feit!

Geen weer

Als ik maar op

een warme plek

in Cannes of

Barcelona was...

Het regent. Geen

consumptiecheque.

Geen prik en geen

coronapas.

Heerenleed

De voorpret is gigantisch en

de spanning buitenmaats:

straks mag u weer naar een terras

voor spijs- en drankvoorziening!

Men brengt er de consumpties

virusveilig naar uw plaats.

Behalve in Sint-Truiden,

daar is blijkbaar zelfbediening.

Digisaurus Lex

De overheidsdiensten,

u hoorde het al,

werden verrast door

een cyberaanval.

Alleen bij Justitie

was ’t safe, bleek nadien.

Men heeft daar nog nooit

een computer gezien.