Om niet te verdrinken in klimaatpessimisme focussen de partijen maar beter op acties die ze zelf kunnen ondernemen

Ann De Boeck is journalist bij De Morgen.

Internationale klimaattoppen zijn doorgaans niet de sterkste kant van ons land. Op de laatste top in Madrid lagen de vier klimaatministers te kibbelen voor het oog van de wereld, gingen we aan de haal met de prijs voor ‘Fossiel van de dag’ en reed Zuhal Demir (N-VA) tegen de kar van EU-commissaris Frans Timmermans door de Europese klimaatdoelstellingen in twijfel te trekken.

Gelukkig is er vanaf zondag een herkansing op de VN-klimaatconferentie in Glasgow. Die top wordt gezien als de laatste kans om de klimaatcrisis onder controle te krijgen. Alle dure politieke beloftes ten spijt blijft de uitstoot van broeikasgassen immers stijgen, waardoor de opwarming alleen maar sneller gaat. Alle landen zullen in Glasgow een geloofwaardig klimaatplan moeten indienen.

We kunnen ons vergissen, maar tot nu toe spat het enthousiasme in Vlaanderen er niet bepaald vanaf. Terwijl Europa vraagt om de uitstoot met 47 procent te verlagen tegen 2030, mikt Vlaanderen koppig op 35 procent. Maar zelfs over die lat geraken we niet. De regering weigerde de afgelopen jaren om doortastende maatregelen te nemen, zodat auto’s, vervuilende verwarmingsinstallaties en landbouwers ongestoord grote hoeveelheden CO 2 in de lucht blijven pompen.

Aan Demir zal het deze keer niet liggen. In de aanloop naar de voorbereidende ministerraad van vandaag maakte ze haar collega’s duidelijk dat ze geen zin had in een nieuwe afgang. “Ik ga niet naar Glasgow als er niks uit de bus komt.” Toch is het de vraag of onze ministers dit keer wél in staat blijken om zichzelf te overstijgen. Gisteravond leek het erop dat iedere ambitie weer zou botsen op de gebruikelijke taboes.

Vooral CD&V zit met dichtgeknepen billen rond de tafel. Later dit jaar moet de regering nog strenge stikstofregels doorvoeren, wat de boeren nu al doet morren. Waartoe dit kan leiden zie je in Nederland, waar het CDA – net als CD&V dé belangenbehartiger van de boeren – alle krediet verloren heeft. Helemaal onlogisch is het dus niet dat de christendemocraten huiveren van een afbouw van de veestapel.

N-VA heeft in de vorige legislatuur dan weer zoveel spel gemaakt van de slimme kilometerheffing – eerst voor, dan tegen – dat hierop terugkomen gezichtsverlies zou betekenen. En Open Vld is bang om te raken aan de vrijheden van grondeigenaars, iets wat wellicht nodig zal zijn om Vlaanderen te beschermen tegen droogte en overstromingen.

Opnieuw, die angst is begrijpelijk. Ze doet denken aan wat psychologen omschrijven als klimaatpessimisme: het neerslachtige gevoel dat mensen bekruipt wanneer ze zich machteloos voelen tegenover alle doemberichten die op hen afkomen. Een gevoel dat hen verlamt en de indruk geeft dat het er allemaal niet meer toe doet.

Om niet te verdrinken in klimaatpessimisme kunnen de partijen maar beter het advies van psychologen ter harte nemen: focus op de positieve acties die je zelf kan ondernemen. Het is dat of verder wegzinken. En opnieuw huiswaarts keren als fossiel van de dag.