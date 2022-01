Om een vadermoord te plegen op een biljartlaken mag je een kind van twaalf altijd lastigvallen

Bart Eeckhout is hoofdredacteur bij De Morgen en papa van John John (12) en Missy (8).

Op de plek waar jullie een rustige leeskamer zouden gaan installeren, staat een grote houten tafel met een groen, vilten laken te pronken. De comfortabele fauteuil is geëvacueerd omdat hij plots vooral vreselijk in de weg stond. De stilte in huis wordt verbroken door het getik en gebots van gekleurde ballen, telkens wanneer het gezin zich verenigt rond zijn ­nieuwste aankoop: een pooltafel.

Natuurlijk is het huis te klein om echt lekker te biljarten, en je wil er liever niet aan herinnerd worden hoe de biljarttafel op de eerste verdieping is geraakt. Voor hetzelfde geld was ze op het verhuisliftje in twee stukken gebroken, toen ze vast kwam te zitten in het raam. Maar de tafel staat er, en nu al is ze jullie beste aanwinst sinds corona ieders leven veranderde.

Van pubs wordt gezegd dat ze zijn gedecoreerd als huiskamers om de klant een thuisgevoel te geven. Nu, in deze rare tijden, zetten jullie de omgekeerde beweging in: je richt het huis in als een café. Mancave? Family cave zal je bedoelen. Voor het dartsbord zoeken jullie ook nog een geschikte plek.

In geen tijd ontpopt John John zich tot een biljarter met aanleg. Heel even heb je zijn sportieve respect gewonnen, maar inmiddels speelt hij je alweer met de glimlach van de boekenkast naar de muur. TikTok heeft de rol van instructeur overgenomen. Feilloos speelt hij de trick shots na. “Zoals Luca Brecel”, zegt hij, terwijl hij zonder kijken de paarse bal genadeloos in een gat ramt.

Het is, tussen alle smadelijke nederlagen die je te slikken krijgt door, ontroerend om te zien hoe een jongen die veel in zijn mars maar aan zelfvertrouwen geen overschot heeft, nu toch geconfronteerd wordt met een belangrijk en onomstotelijk besluit: hé, ik kan iets goed. Biljart spelen, en waarom ook niet?

Een vaderlijke hand gaat op zijn schouder. “Later op café zal jij de populairste van de bende zijn.” Het is jou alvast nooit gelukt. John John kijkt niet om. Met een harde knal laat hij de witte bal terugschieten van de band, om zo rood in een gat te mikken. Je zoon houdt zich cool, maar de glimlach verraadt dat ook hij best trots is op zichzelf: “Geluk? Neen, dat was de bedoeling.”

Zo wordt de pooltafel, naast de keukentafel en de televisiebank, een nieuwe plek waar het gezin zich verenigt. Een oude platenspeler wordt in ere hersteld. ‘Bruxelles je t’aime’ galmt door de tot biljartkamer herdoopte leesruimte. Dan steken de kinderen ook nog wat Frans op, terwijl ze hun ouders sportief vernederen.

Het getik van de ballen klinkt hard, toch brengt het vrede in huis. Moet het scherm uit en jaagt John John uit frustratie als een razende zijn zusje op, dan hoef je hem nu maar eenvoudigweg op de schouder te tikken. “Spelletje biljart?” Want om een vadermoord te plegen op een biljartlaken mag je een kind van twaalf altijd lastigvallen, zo blijkt maar weer.