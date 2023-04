Om de eer aan jezelf te houden moet er eerst eergevoel zijn

Fijn, grof en onbesneden: Frederik De Backer blikt terug op de week. ‘Iedere vrijdagochtend stuit ik op politici die hun verantwoordelijkheid ontlopen.’

Herinnert u zich nog de eerste jaren van VT4, met de gele letters en de dolfijnen tegen een blauwe achtergrond? Het was de zender van enerzijds The Jerry Springer Show en anderzijds The Simpsons, van enerzijds Walter Grootaers en al even enerzijds Geert Hoste. Zo kijk ik er nu naar, als kind vond ik Geert Hoste geweldig. VT4 heeft een tijdlang compilaties van zijn eindejaarsconferences uitgezonden, en dat moeten zo’n beetje de eerste dingen zijn geweest die onze videorecorder de tapes toevertrouwde. Ik was 11. Mijn klasgenoten keken naar Gaston Berghmans.

Via Erik Meynen ging het naar Jon Stewart en The Colbert Report, en met Lewis Black belandde ik uiteindelijk weer op de bühne van mijn videocassettes, waarop, sporadisch onderbroken door lachende zeezoogdieren, de inmiddels ontstegen Geert Hoste al die jaren geleden sporadisch werd onderbroken door lachende landzoogdieren. Maar hoe laag het niveau van ’s mans moppen achteraf bekeken ook ligt, het bevindt zich op gelijke hoogte met dat van zijn onderwerp.

De dag is niet meer veraf dat ik stop met deze column. Iedere vrijdagochtend neem ik de kranten nog eens door, op zoek naar een onderwerp dat de week heeft gedomineerd, en telkens weer stuit ik op politici die hun verantwoordelijkheid ontlopen. De zeldzame keren dat mijn stukje er niet over handelde waren te danken aan sensitivityreaders, Meghan Markle en Bart De Pauw, al even onaangenaam gezelschap.

Deze week had ik de keuze tussen Sarah Schlitz en de pensioenbonussen. Tussen liegen en zwijgen. Schlitz, staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, had organisaties die ze subsidies toebedeelde het plaatsen van haar logo in promotiedocumenten opgedrongen en daarover gelogen in de Kamer. Doorgaans is dat logo er een van de overheid, van een bevoegd departement, en niet van één enkele politicus, aangezien het geld niet uit de zakken van de politicus komt, maar van de staat. Toch schurkte Schlitz’ logo onder meer op de website van de Dossinkazerne tegen die van Vlaanderen en Mechelen aan. Er stond nog net niet ‘uit sympathie’ bij, zoals op een affiche voor een scoutsfuif of vinkenzetting. Waarom ging ze niet meteen rondjes geven in de cafetaria, als ze van federale dan toch per se dorpspolitiek wilde maken?

Sarah Schlitz is een half jaar ouder dan ik. Had zij tijdens haar jeugd in Luik, baken van politieke zedelijkheid, geen Waals equivalent van Geert Hoste op een videocassette, die iedere charlatan nog verder degradeerde tot slechts een slechte grap overbleef?

Wie die wél hadden en de scoutsfuif allang voorbij waren toen ze voor het eerst het begrip ‘nieuwe politieke cultuur’ hoorden waaien en het nog in diezelfde wind terugsloegen, zijn de vijftien Kamerleden die in 2013 beslisten over de 20 procent die ze later boven op hun al riante pensioen zouden opstrijken. Netjes over alle partijen verdeeld waren ze, zelfs Vlaams Belang kan niet zeggen dat het er niets mee te maken heeft. Je zou bijna gewagen van een triomf voor de democratie. Alle partijen vereend onder één banier: eigen volk eerst.

De eer aan zichzelf houden doen politici allang niet meer, daarvoor moet er eerst eergevoel zijn. Wat zou het ook uitmaken zolang niet tot in de allerlaatste partijkaart is doorgedrongen dat wat schuilgaat achter leugens en strategische stiltes ooit toch wordt gehoord? We hebben geen nieuwe politieke cultuur nodig, de nieuwe verschilde niet noemenswaardig van de oude. Ik ben al blij met énige cultuur, waarin politiek en populisme geen synoniemen zijn, en waarin utopisme als meer wordt gezien dan enkel een slechte grap.