Op zijn berg in de Oostkantons schrijft Marnix Peeters over vrijheid, zijn vogels en zijn vrouw.

Leefden Patrick De Witte en Etienne Vermeersch nog maar, zei ik. Ik hunker elke week wel een paar keren naar hun kijk. We verzuipen in de ethische kwesties. Ik weet met de helft ervan geen raad. Ik kan nuttige argumenten bedenken ter verdediging van een algemene vaccinatieplicht, en ik kan net zo goed begrijpen waarom iemand zegt: ik ga mijn Ausweis niet laten zien als ik een koffie ga drinken.

Mogelijk zijn we niet slim genoeg, zei mijn vrouw.

Misschien zijn sommige kwesties gewoon onontwarbaar, zei ik, en is een salomonsoordeel de enige oplossing. Alleen heb je dan wel iemand nodig van wie je zo’n oordeel aanváárdt. Dat doe je niet van Wouter Beke, Lydia Peeters of Conner Rousseau. Dat zijn smuilers. Die ritselen wat rechts en die lebberen wat links.

In de journalistiek moet je er ook naar speuren. Ik wil een krant die zegt: oké, Belgian Cats, genoeg geprutteld. Nodig Eddy Demarez uit voor een potje basketbal en doe hem de broek af. Controleer de inhoud. Trap hem in elkaar. Wat laat je je beledigen door een sufkop? Je kúnt niet beledigd worden door een paling, wéés het dan ook niet. Iedereen wordt zwakker door jullie gedrag. Verwijs Eddy naar de plaats waar hij thuishoort: zijn jongenskamer. Stuur hem een doos Kleenex. Laat je niet kennen.

Mensen zeggen: oh, Ann Wauters is erdoor beledigd, ze zal wel een punt hebben, ik ga me ook wat zwakker opstellen. Op den duur krijg je een mosselmaatschappij, is er niemand die nog zegt: et alors? Laat maar, ik laat me kennen noch kisten, ik doe gewoon voort. Iedereen heeft het gewicht van een keizer en de kracht van een kuikentje.

Ik wil een krant die zegt: wij vinden Eddy Demarez een snulletje over wie we niet schrijven en wij vinden dat de Belgian Cats maar wat flinker moeten zijn. Je beledigd voelen, stel je niet aan! Je grootmoeder zou zich schamen. Focus op dingen die ertoe doen. Buig je over problemen die de moeite waard zijn. Er zijn ook in Brussel meisjes die van hun vader niet naar school mogen gaan omdat ze meisjes zijn, en jij voelt je beledigd door Eddy Demarez!

Je neemt een standpunt in over Afghanistan omdat dat veilig ver weg is en je er ronkend over kunt doen, maar op het thuisfront loop je op eieren en doe je dan maar verontwaardigd over een prul. Een lul. Neem de gelegenheid te baat en vraag, nu alle spots op je gericht zijn, hardop aan de bevoegde minister of we als land écht niets kunnen doen aan de verknechting van vrouwen en het slachten van kinderen in landen niet eens zo ver hiervandaan.

Zet mensen aan om tegen Jan Jambon te zeggen: stop met je lippen nat te maken, we willen antwoorden op vragen die ertoe doen. Ben je minister-president? Doe eens wat beter je best. Lees je antwoorden niet af. Smek niet na wat je woordvoerder heeft voorgekauwd. En eis van je journalisten dat ze de prak niet alleen maar wat opwarmen.