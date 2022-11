Of ze me niets kon voorschrijven, polste ik voorzichtig

Journalist Jana Antonissen en auteur/theatermaker Julie Cafmeyer vertellen beurtelings over het leven.

Mensen doen al eens laatdunkend over de dromen van anderen. En dan bedoel ik niet andermans verlangens of ambities, maar wel de onsamenhangende fantasietjes die ze ’s nachts bedenken. Dat interesseert deze mensen hoegenaamd niet. Ik heb dat nooit begrepen.

Oké, enig narratief talent is altijd aangenaam. Maar zelfs de meest langdradige droomrelazen bevatten bruikbare elementen; cues om bij latere interpretatietwijfel op terug te vallen. Wie zijn droom deelt, nodigt je in feite uit mee af te dalen naar zijn onderbewustzijn. Eigenlijk is het ontzettend ondankbaar om zoiets intiems als gratis aangereikte pseudo-psychoanalyse als duf af te doen.

Neem nu tanden, een van de meest voorkomende droomsymbolen. Dromen over loszittende, uitvallende of afbrokkelende tanden zouden voor verdriet, faalangst, controleverlies of algehele angstigheid staan.

Zelf droom ik vaak dat ik te veel kauwgumpjes tegelijk mijn mond ingepropt heb; een sensatie die ik ken uit mijn tienerjaren, toen ik tijdens een emotioneel stresserende periode een kauwgumverslaving ontwikkelde. Dat klinkt geestiger dan het was. Immer pijnlijke kaken en de onweerstaanbare drang andermans gumvoorraden te ontvreemden.

Maar goed, in deze terugkerende droom walg ik dus plots van mijn compulsieve consumptie, waarop ik me zo snel mogelijk van die kleverige aspartaambal in mijn mond wil ontdoen. Meer dan slechts smalle sliertjes xylitol weet ik niet van tussen mijn hoektanden los te scheuren. Hoe harder ik trek, hoe meer tanden mee loskomen. Tot ik uiteindelijk een volledig lege mond heb, letterlijk.

Wat dit nu over mij onthult, mag je lekker zelf invullen. Dat is net het aardige aan andermans dromen duiden: je kan ongeremd pathologiseren, zonder enige verantwoordelijkheid op te hoeven nemen.

Bizarre dromen of niet, ik mag tegenwoordig al van geluk spreken als ik überhaupt inslaap. Van alles probeerde ik al: yoga nidra, valeriaan en melatonine. Aangezien dat laatste me gruwelijk enge slaaphallucinaties gaf, ben ik er snel mee gestopt. Achteraf vernam ik dat wie dit schijnbaar onschuldige, want natuurlijke middel, op eigen houtje gebruikt enkel het tegenovergestelde effect bereikt.

Toch maar naar de dokter dan. Of ze me niets kon voorschrijven, polste ik voorzichtig, me al te bewust van hoe ik overkwam. Zolpidem deed de dokter niet meer, maar als ik wilde, kon ik wel een kalmeringsmiddel krijgen. Aangezien je halfgaar moet zijn om in deze woelige tijden door een arts voorgeschreven kalmte te weigeren, ligt in mijn badkamerkastje nu, zoals het elke zichzelf respecterende piekeraar betaamt, een strip angstremmers. Twee van die benzodiazepines heb ik mezelf al gegund. Nee, oké, drie. Ze werken namelijk zo goed dat ik een gemene verleiding moet onderdrukken om ze preventief te slikken.

Onlangs las ik ergens dat je op je hoede moet zijn voor alles wat met minimale inspanning maximaal resultaat oplevert. Toch maak ik me niet al te veel zorgen. Die benzo’s doen me mijn dromen vergeten. En niets zo saai als een droomloos bestaan.