Of je nu voor of tegen bent, onbelangrijk is de betoging tegen het coronabeleid niet

Bart Eeckhout is hoofdredacteur van De Morgen.

Er is veel woede. De woede van mensen die gevaccineerd zijn tegenover degenen die dat weigeren, tegen elk wetenschappelijk inzicht in. De woede van mensen die niet gevaccineerd zijn over degenen die hen daartoe willen dwingen. De woede van mensen die menen dat ze na vaccinatie hun vrijheid wel verdiend hebben, punt. De woede van mensen die vinden dat anderen niet zo moeten zeuren over een mondmasker.

Het is, kortom, een woede die alle kanten op schiet. Woede over media die te weinig diverse geluiden laten horen; woede over media omdat ze te kommerloos meegesurft hebben op de golf van bevrijding. Woede op politici die het onverdedigbare blijven verdedigen; woede op politici die te snel de bocht maken. Woede in de zorg over het onvoorzichtige gedrag van sommigen; woede in de zorg over de nakende verplichte vaccinatie.

Veel van die woede komt samen in de betoging tegen het coronabeleid, die zondag zo’n 35.000 mensen naar Brussel wist te lokken - én in de daaropvolgende woede over die manifestatie. Of je nu voor of tegen het nogal brede en soms contradictorische eisenplatform bent, onbelangrijk is de betoging niet. Ook dit signaal verdient een ernstig antwoord.

Veel woede komt voort uit ontgoocheling, omdat ‘we’ nog altijd maar hier zijn, na alle vrijheidsbeperkingen en na een vrij succesvolle vaccinatiecampagne. Omdat boos worden op een virus weinig zinvol is, worden mensen boos op elkaar. Zeker voor politici is het spitsroeden lopen. Het belang van een boosterprik is te laat goed ingeschat, net zoals van mondmaskers of ventilatie voordien. Kritiek is logisch, maar toch geldt in deze verraderlijke crisis ook: achteraf weet iedereen hoe het moet.

We zijn er nog niet. De grafieken voorspellen een nabije toekomst die eerst nog slechter wordt voor ze weer beter wordt. Stilaan dringt door dat we nog wel een paar jaar zoet zijn met die mogelijk seizoensgebonden pieken en dalen. De belangrijkste opdracht voor politici is dan ook zekerheid bieden binnen die onzekerheid. Het bestuurlijke model waarbij bij elke Overlegcomité maatregelen uit de kast komen gevallen, loopt tegen zijn limieten. Beter is het te werken met een coronaplan met een reeks routineus voorspelbare maatregelen bij stijgende besmettingen. Mondmasker, pas, boosterprik, thuiswerkalarm, seizoensstrategie in de ziekenzorg, het kan er allemaal deel van uitmaken. Met wachters in de controletoren, die snel goede praktijken oppikken uit landen die ons in de curves voorgaan.

Vele burgers hebben het frustrerende idee dat we ‘on a road to nowhere’ zitten. Dat is niet zo. Vanaf een afstand bekeken, is de mens de strijd tegen het coronavirus aan het winnen, met dank aan de vaccins. Maar de strijd is nog niet voorbij. Voorspellingen over een einddatum zijn recepten voor ontgoocheling. Routine kan helpen om de onzekerheid in te dammen. Als politici ons uit de pandemie willen gidsen, zal het met eerlijkheid en openheid en niet met wankele beloftes moeten gebeuren.