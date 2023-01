Jana Antonissen is columnist.

Met de feesten achter ons en nog maanden tot de lente is januari de meest deprimerende maand. Geen zon, zelfs geen sneeuw, enkel grijs van de goorste soort.

Sinds enkele jaren is het in zwang jezelf tijdens deze meest tobberige weken van het jaar volledig droog te leggen, en aan die onthouding ook een bekeringsgezinde flinkheid te ontlenen.

Na de oppositie, Brusselse jongeren en de heteroseksuele man voelen nu ook wijnmakers zich gestigmatiseerd. Franse wijnboeren met kelderende inkomens roepen op tot een boycot van Dry January; volgens hen een staaltje onversneden puriteinse waanzin.

Volgens mij zijn het vooral die eenendertig ellendige dagen zelf die dringend gecanceld moeten worden.

Omdat een jaar wegens achterlijk archaïsche, Romeinse redenen uit twaalf maanden bestaat, is dat onmogelijk. Dus moet ieder voor zich maar een strategie bedenken om zich erdoor te slepen.

Of dat nu weken in een warm bad is of compleet naar de filistijnen gaan; zolang je januari maar overleeft.