Oekraïne leidde ons even af, maar in Brussel is er straks weer La Boum

Douglas De Coninck is journalist.

Wie mij betaalt. Dat wilde de man graag weten. Hij versnelde zijn pas, vastbesloten om me niet van de situatie te laten weglopen. Hij herhaalde zijn vraag, en nog eens. Even dacht ik: stél nu eens dat het Bill Gates zou zijn of George Soros, zou hij dan werkelijk verwachten dat dat hier, te midden van al deze mensen in het Ter Kamerenbos, zou worden opgebiecht?

Een door andere vraagstellers ingesloten jongen van de RTBF met een camera op zijn schouder moest door de politie worden behoed voor iets wat op een lynchpartij leek te kunnen uitdraaien. Mijn schaduw herhaalde zijn vraag, op een nog iets scherpere toon: “Wie betaalt u? Wie betaalt u om de waarheid te verzwijgen?!”

De waarheid situeerde zich volgens de schaduw in Polen, waar een restauranthouder één dag symbolisch de deuren had geopend om bij wijze van protest enkele klanten rode bietensoep en placki ziemniaczane voor te schotelen. Een post daarover op Facebook bracht hem tot de overtuiging dat corona in Polen onbestaand was verklaard. “In Polen herinneren ze zich wat een dictatuur is”, riep de schaduw nog. “Daar hebben ze nog vrije media.”

Honderd dj’s

La Boum, dat waren catch 22-discussies. Je was er naartoe gestuurd om een zeker inzicht te verwerven in wat deze mensen dreef, dus moest je met hen in gesprek. Je nam gedwee flyers aan van een nutty professor die stond te argumenteren dat water en enkel water ons zou bevrijden. Er was de dame met een reusachtige zonnebril die je mondmasker afrukte, met een triomfantelijk gebaar het ijzerdraadje plooide en zich omdraaide naar de anderen: “Zie je wel, het is een antenne!”

La Boum, dat was verder vooral zoeken naar een horizontale boomstam en vanop die plek unieke beeldjes trachten te maken van door mobiele eenheden te paard achternagezeten jongelui en het waterkanon.

De bijeenkomsten waren georganiseerd door de groep Samen voor Vrijheid, met als woordvoerder Ezra Armakye (27). Gevraagd naar zijn persoonlijke visie op de maatschappelijke impact van La Boum, een jaar later, wil Ezra allereerst verduidelijkt hebben dat hij niet langer spreekt namens Samen voor Vrijheid: “U kunt me eventueel wel citeren als woordvoerder van Vecht voor Vrijheid. Ik heb afstand gedaan als woordvoerder van Samen voor Vrijheid. Ik heb een bredere kijk op de wereld dan zij, en laat me niet conditioneren.”

Ik laat na te vragen of er dan een schisma is geweest tussen Samen en Vecht, een onoverbrugbaar meningsverschil eventueel over het vaccin of het nut van monoklonale antistoffen, en Ezra gaat verder zelf niet op de kwestie in. Hij kan wel melden dat er dit weekend weer een La Boum is, opnieuw in het Ter Kamerenbos. Een Facebook-post belooft honderd dj’s.

Netflix

“We zitten nu natuurlijk met het Oekraïne-verhaal”, zegt Ezra, een kwestie waar hij inmiddels ook een hoogst uitgesproken mening over heeft. “Op de Russische staatstelevisie is gezegd dat Oekraïne zichzelf bombardeert. Je kan het allemaal terugvinden in filmpjes en op Facebook.”

Er is voor zover de woordvoerster van de Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) kan nagaan geen toestemming gevraagd – en dus ook niet geweigerd – voor La Boum III, dit weekend. “Dat is nergens voor nodig”, zegt ze. “Anders dan vorig jaar zijn er zijn geen restricties. Mensen mogen naar het park gaan.”

Volgens Ezra wordt La Boum III een stuk kindvriendelijker. Er zijn dan wel geen coronamaatregelen om tegen te ageren, maar wat niet is kan nog komen. En er is nog altijd het Comité P om verontwaardigd over te zijn. Dat deed niks met klachten over politiegeweld. “We hebben nu jongeren uit Brussel gevonden die voor de camera, weliswaar geblurd, willen getuigen dat ze toen elk 110 euro hebben gekregen van twee journalisten”, zegt Ezra. “Om relschopper te zijn en met stenen te gooien naar de politie. Binnen de politie zelf bestaat ook een interne groepering die samenwerkt met journalisten en uit is op rellen. We hebben nu een heel dossier en hebben er een video over laten maken die is aangeboden aan Netflix.”

Netflix heeft nog niet gereageerd.