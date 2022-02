Oekraïne is van ons, Poetin mag zeggen wat hij wil

Donderdagochtend maakte het geluid van knallen me wakker. Verdwaasd sprong ik uit bed. Een droom? Toen hoorde ik weer een luide knal, en nog een. Kiev daverde. Ik nam mijn telefoon en las dat Vladimir Poetin zijn leger had bevolen om Oekraïne aan te vallen. Ze waren ons aan het bombarderen.

Mijn internet viel uit. Angst borrelde in mij op. Ik had me nog nooit zo gevoeld. Het was alsof iemand, misschien Poetin zelf, mijn hart vastgreep en samenkneep. Dat gevoel heeft me niet meer verlaten. Het is mijn nieuwe permanente toestand.

De Russische invasie was natuurlijk geen echte verrassing. We hadden ze al weken en zelfs maanden op de ene of andere manier verwacht. Poetins beslissingen eerder deze week – de erkenning van de onafhankelijkheid van twee regio’s in het oosten van Oekraïne, hun bezetting door Russische troepen – maakten duidelijk dat een oorlog op komst was. In zijn waanzinnige toespraak van maandag verklaarde Poetin dat Oekraïne geen soevereine staat is en geen bestaansrecht heeft. Het moet met geweld onder Russische controle worden gebracht.

De tanks en soldaten die het land binnenstromen, moeten Poetins fantasie in vervulling doen gaan. Maar wij in Oekraïne weten beter. Volgens een recente peiling is ongeveer 43 procent van de Oekraïners bereid om tegen de Russen te vechten. Meer dan 100.000 mensen, overal in het land, hebben zich al bij het leger aangesloten. Zoals onze minister van Buitenlandse Zaken woensdag zei, zullen wij voor elke centimeter van ons land vechten. Wij zijn trotse burgers van een Oost-Europese democratie en weigeren om door een militair bewind te worden geregeerd.

Oma achterlaten

Poetin zegt dat hij een bevrijder is en dat de invasie Oekraïne zal helpen. Maar zelfs mijn oma van 76, een typische Sovjet-baboesjka die de ‘stabiliteit’ van de Sovjet-Unie nog altijd mist, denkt dat hij gek geworden is.

Ik belde haar donderdagochtend, terwijl het grootste deel van Kiev nog sliep. Ze klonk verbaasd maar was klaarwakker. Ook dat was vreemd, normaal slaapt ze tot een eind na 10 uur. “Zorg voor jezelf, voor je man en je hond”, zei ze. “Ik blijf in mijn appartement. Als een Russische raket mijn appartement raakt, dan is dat maar zo. Ik heb een lang leven geleid. Ik sterf liever in mijn mooie flat dan ergens in een smerige kelder.”

Ik probeerde haar te overhalen om haar bezittingen en documenten in te pakken, maar dat wou ze niet. “Ik maak liever soep”, zei ze met een triest lachje en ze hing op. Dat was verpletterend: mijn oma betekent alles voor me, ze is de enige familie die ik nog heb en we hebben een sterke band. Ik ben niet van plan om de stad te verlaten, maar ik wil er wel klaar voor zijn als het echt heel erg wordt. Het idee dat ik mijn oma zou moeten achterlaten, is bijna ondraaglijk.

Om de wanhoop te ontvluchten, ging ik met Hans, mijn hond, op stap. Russische aanval of niet, Hans moet zijn beweging hebben. Op straat zag ik overal mensen. In mijn dichtbevolkte buurt in het noorden van Kiev is dat niet ongebruikelijk. Maar nu hing er een vreemde sfeer. Buren waren haastig spullen in hun auto aan het laden, mensen stonden aan voedingswinkels en geldautomaten in de rij. Iedereen leek gehaast. Ik zag mensen met enorme rugzakken, alsof ze uit kamperen gingen. Niemand glimlachte.

Een vrouw, duidelijk bang, hield me tegen. Ik herkende haar: een buur en ook een hondenbaasje. “Wat moet ik doen?”, vroeg ze. “Ik weet niet wat ik moet doen.” Mijn terriër en haar boxer begonnen zenuwachtig tegen elkaar te blaffen. Ondanks de aanhoudende waarschuwingen van de media en de regering dat het Kremlin – dat sinds oktober ongeveer 190.000 troepen rond Oekraïne had samengetrokken – op het punt stond aan te vallen, had zij niet geloofd dat Poetin het zou durven. Ze had niet uitgezocht waar er een schuilkelder in de buurt was, ze had geen voedsel ingeslagen.

Ik legde haar zo goed mogelijk uit hoe ze zich op de invasie moest voorbereiden. Naar een schuilkelder gaan, zou moeilijk zijn met een hond maar ze moest een noodpakket met documenten en eten klaarmaken. Tijdens een luchtaanval moest ze in een hoek of in de badkamer van haar appartement schuilen. Ze luisterde gelaten. “Ach, we zullen elkaar tenminste leren kennen”, zei ze. “Wij hondenmensen moeten elkaar helpen.”

Verzetsgeest

Toen ik verder wandelde, zag ik mensen in alle soorten stemmingen om me heen. Automobilisten ruzieden terwijl ze aan het tankstation op hun beurt wachtten. Mensen reden als gekken, auto’s scheurden door de straten. Bij elk lawaai keken mensen naar de lucht, bang voor een Russische straaljager. Een jonge moeder stond bij haar zwarte Jeep, hield haar dochtertje met één hand vast en schreeuwde in haar telefoon. “Ja, mama we vertrekken. We vertrekken!”

Ik haastte me naar huis. Gelukkig had ik weer internet. Ik las dat Russische troepen vanuit de Krim ons land waren binnengevallen en verscheidene grenssteden hadden ingenomen. Russische tanks naderden Charkov, onze tweede grootste stad. Vlak bij Kiev vielen Russische helikopters een vliegveld aan. Russische troepen veroverden Tsjernobyl, ten noorden van de hoofdstad. In de eerste uren van de oorlog waren meer dan veertig Oekraïense soldaten gesneuveld en tientallen gewond.

Hun offer eert ons land. In deze vreselijke tijden zullen onze kracht, onze vindingrijkheid en onze verzetsgeest overwinnen. Oekraïne is van ons, Poetin mag zeggen wat hij wil. Ik ben 31, geboren in het jaar waarin Oekraïne onafhankelijk werd. Heel mijn volwassen leven is door Russische agressie overschaduwd. Eerst annexeerde Poetin de Krim, daarna stookte hij een oorlog in de Donbas die meer dan 14.000 levens heeft gekost. Nu heeft de strijd om Oekraïne een climax bereikt.

Maar het gaat over meer dan Oekraïne. Het is een strijd tussen democratie en autocratie, vrijheid en dictatuur, met wereldwijde implicaties. Het is niet het gevecht van ons alleen. Laat het ons dus niet alleen vechten.

