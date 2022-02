Oekraïne is nu ook onze oorlog, of we het willen of niet

Maarten Rabaey is journalist bij De Morgen.

De bloedige Russische invasie in Oekraïne escaleert en internationaliseert gevaarlijk snel. In een reactie op verlammende financiële sancties en westerse wapenleveringen aan het Oekraïense leger gaf Vladimir Poetin zondag het bevel zijn kernwapenarsenaal in hogere staat van paraatheid te brengen. In één adem haalde hij uit naar de NAVO-lidstaten, waaronder dus ook België.

We mogen deze dreiging niet zomaar afdoen als grootspraak. Sinds hij Oekraïne in een irrationele toespraak haar bestaansrecht ontzegde en, ondanks diplomatieke gesprekken, vorige week het land massaal aanviel is alles mogelijk. De situatie is nu onvoorspelbaarder, en dus ontvlambaarder, dan tijdens de 20ste-eeuwse Koude Oorlog.

Tijdens de Cubacrisis van 1962 kwam het al eens dicht bij een atoomoorlog tussen de VS en de toenmalige USSR maar dat kaderde in een traag, strategisch, opbod. Nu dreigt een onpeilbare leider impliciet met kernwapens temidden van een snel woekerende Europese brandhaard die hij aanstak zonder te weten waar de vlammen eindigen. In de schoot van de Veiligheidsraad, waar de permanente leden ook de erkende kernwapenstaten zijn, zal nu met spoed moeten worden onderhandeld over een afspraak om ten alle prijze kernwapens uit dit gewapend conflict te houden. Intussen valt wel te verwachten dat ook de VS, het VK en Frankrijk hun nucleaire paraatheid gaan opvoeren. Dit zal Poetin afschrikken maar de kans op incidenten en foute inschattingen groeit zo ook.

Tegelijk moeten we Poetins dreigement ook beschouwen als teken van zwakte. Hoe hij nu al luid naar zijn kernraketten wijst doet vermoeden dat hij zich mogelijk al in een hoek voelt gedreven door de hevige militaire tegenstand van de Oekraïners, door de uitsluiting van zijn banken uit het internationale betalingsverkeer en andere sancties. Dit opent dus ook opportuniteiten voor onderhandelingen. Van de eerste geplande gesprekken tussen een Oekraïense en een Russische delegatie mogen we niet veel verwachten maar elke kleine opening moet gegrepen worden om te beginnen over een wapenstilstand.

Zolang Poetin niet tot duurzame dialoog bereid is moeten we hem blijven beoordelen op zijn agressieve daden en beschouwen als oorlogscrimineel die ook onze vrede en veiligheid op het spel zet. Wij worden daarom onvermijdelijk meegezogen in dit conflict. We leveren al wapens en brandstof aan het Oekraïense leger. We sturen al 300 extra militairen naar Roemenië om er bondgenoten te verdedigen die vrezen dat het conflict overslaat. We geven nu terecht een beschermingsstatuut aan Oekraïense vluchtelingen, waarvan er al bijna 400.000 over de grenzen van Polen en Hongarije stroomden.

We moeten vooral het hoofd koel houden. Ons inzetten voor de beste oplossing maar materieel én mentaal voorbereiden op mogelijke tegenreacties. Oekraïne is nu ook onze oorlog, of we het willen of niet.