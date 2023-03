NYT-columnist Thomas L. Friedman: ‘Poetin en Netanyahu laten zien waarom er slechte dingen gebeuren met slechte leiders’

Er vallen parallellen te trekken tussen Russisch president Vladimir Poetin en Israëlisch premier Benjamin Netanyahu. Allebei hebben ze grote inschattingsfouten gemaakt en voor beiden kan dat ernstige gevolgen hebben. Maar er zijn ook belangrijke verschillen.

Thomas L. Friedman is columnist voor The New York Times en schrijft over buitenlandse zaken.

Ik vind het schokkend hoeveel de Russische president Vladimir Poetin en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu tegenwoordig gemeen hebben. Beiden zien zichzelf als grote strategische schakers in een wereld waarin, volgens hen, iedereen alleen maar kan dammen. En toch hebben beiden de wereld waarin zij opereren volledig verkeerd ingeschat.

In feite hebben ze die zo slecht gelezen dat het lijkt alsof ze allebei geen schaak of damspel spelen, maar Russische roulette, helemaal in hun eentje. Russische roulette is niet bedoeld om alleen te spelen, maar toch doen ze dat allebei.

Gerechtelijke staatsgreep

Poetin dacht dat hij Kiev in een paar dagen kon veroveren en zo - tegen zeer lage kosten - de Russische expansie in Oekraïne kon gebruiken om de expansie van de Europese Unie en de NAVO voorgoed te stuiten. Hij had het misschien bijna kunnen halen, maar door zijn isolement en zelfbedrog heeft hij zijn eigen leger, het leger van Oekraïne, de NAVO-bondgenoten, Amerikaans president Joe Biden, het Oekraïense volk, Zweden, Finland, Polen, Duitsland en de Europese Unie verkeerd inheschat. Daarbij heeft hij van Rusland een energiekolonie van China gemaakt en een bedelaar voor de drones van Iran. Voor iemand die sinds 1999 aan de top van het Kremlin staat, is dat een grote hoeveelheid fouten.

Netanyahu en zijn coalitie dachten een snelle gerechtelijke staatsgreep te kunnen plegen, vermomd als een wettelijke “hervorming”. Die zou hen in staat stellen de nipte verkiezingsoverwinning - ruwweg 30.000 stemmen op ongeveer 4,7 miljoen - uit te buiten. Het doel was voor Netanyahu & Co. te kunnen regeren zonder zich zorgen te hoeven maken over de enige bron van terughoudendheid voor politici in het Israëlische systeem: de onafhankelijke rechterlijke macht en het Hooggerechtshof.

Interessant is dat Netanyahu tijdens de eerste formele vergadering van zijn kabinet in december de vier prioriteiten van zijn regering opsomde: Iran blokkeren, de persoonlijke veiligheid van elke Israëli herstellen, de kosten van levensonderhoud en het tekort aan woningen aanpakken en de vrede met de omringende Arabische staten verbreden. Hij had het niet over het omverwerpen van de rechtbanken, blijkbaar in de hoop verkerend dat het publiek het niet zou merken. Fout. Een grote meerderheid van het Israëlische publiek begreep het onmiddellijk en reageerde met het grootste publieke verzet tegen welk wetsvoorstel ook in de geschiedenis van het land.

Het verzet is nu verspreid over de hele Israëlische samenleving en zelfs daarbuiten: Netanyahu had zijn leger verkeerd ingeschat, zijn technologische startupgemeenschap, Biden en, zo blijkt uit peilingen, de meeste Israëlische kiezers. Hij heeft ook de basis van zijn eigen partij verkeerd getaxeerd: terwijl er elke week massale, brede protesten zijn geweest tegen zijn justitiële herziening, is er geen enkele grootschalige demonstratie ter ondersteuning ervan geweest.

Netanyahu heeft zelfs enkele van zijn meest fervente conservatieve Amerikaanse Joodse aanhangers verkeerd ingeschat. Miriam Adelson hekelde in Israel Hayom, de rechtse Israëlische krant die is opgericht door haar overleden echtgenoot en miljardair Sheldon Adelson, de manier waarop de premier zo’n belangrijke verandering erdoor probeert te jagen. Het roept “vragen op over de achterliggende doelstellingen en wekt de bezorgdheid dat dit een overhaaste, ondoordachte en onverantwoorde zet is”, schreef ze. “Slechte beweegredenen leiden nooit tot goede resultaten.” Voor iemand die voor de zesde keer premier is, is dat een grote hoeveelheid fouten.

Heersen of sterven

Wat komt er nu? Je raadt het al: zowel Netanyahu als Poetin geven onruststokers en buitenlandse financiering de schuld van hun problemen. Het komt rechtstreeks uit het handboek voor dictators. Terwijl Poetin regelmatig de VS en de NAVO de schuld geeft van zijn militaire mislukkingen in Oekraïne meldde The Times of Israel dit weekend dat Netanyahu en de zijnen beginnen te laten doorschemeren dat het ministerie van Buitenlandse Zaken de verborgen hand is die de enorme protesten financiert.

De krant citeerde een “hoge regeringsfunctionaris” op Netanyahu’s recente reis naar Rome - een bronverwijzing die de premier gewoonlijk gebruikt om zijn identiteit te verbergen. Hij zei: “Er is een georganiseerd centrum van waaruit alle demonstranten zich op een ordelijke manier vertakken. Wie financiert het vervoer, de vlaggen, de podia? Dat is ons duidelijk.” De krant voegde eraan toe: “Een ander lid van de entourage van de premier bevestigde dat de hoge ambtenaar verwees naar de Verenigde Staten.”

Hoe konden twee leiders zoveel dingen fout doen, ondanks dat ze al zo lang aan de macht zijn? De vraag beantwoordt zichzelf: ze zijn al vele jaren aan de macht. Elke man heeft vijanden en sporen van vermeende corruptie opgebouwd die hem het gevoel geven dat het heersen of sterven is.

De Russische president Vladimir Poetin (rechts) en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu (links) in het Kremlin in Moskou op 30 januari 2020. Beeld EPA

In Netanyahu’s geval betekent dat figuurlijk sterven: hij staat momenteel terecht voor meerdere beschuldigingen van corruptie en als hij wordt veroordeeld zou hij geconfronteerd kunnen worden met een gevangenisstraf en zou er een einde komen aan zijn leven in de politiek. In het geval van Poetin kan het letterlijk sterven betekenen, door toedoen van zijn vijanden.

De angst van Netanyahu om te heersen of te sterven bracht hem ertoe een coalitie te vormen met twee ex-gevangenen en een resem Joodse supremacisten. Velen werden gemeden door vorige premiers - vroeger zelfs door Netanyahu zelf - maar in zijn wanhoop moest hij nu wel met hen samenwerken omdat hij in de steek was gelaten door zoveel fatsoenlijke leden van Likud.

Poetin is het stadium van coalitievorming en machtsdeling jammer genoeg al lang voorbij. Dat was Poetin 1.0 in de vroege jaren 2000. Poetin 2.0, na 24 jaar aan de macht, weet dat een leider als hij - iemand die zulke enorme hoeveelheden geld heeft gestolen - nooit een opvolger kan vertrouwen die hem vreedzaam met pensioen laat gaan in zijn naar verluidt bijna één miljard euro kostende herenhuis aan de Zwarte Zee. (Zijn officiële salaris zo’n 130.000 euro per jaar.) Hij weet dat hij om te leven, of in ieder geval om vrij te leven, levenslang president moet blijven. De grootste innovatie van Poetin was dus gifondergoed om af te rekenen met een vermeende vijand.

‘Existentiële bedreiging’

Wat ik het interessantst vind, is hoe Netanyahu en Poetin elk hun eigen leger verkeerd ingeschat hebben. Poetin heeft steeds meer een beroep moeten doen op veroordeelden en huurlingen om het leeuwendeel van zijn oorlog in Oekraïne te dragen terwijl tienduizenden Russische mannen naar het buitenland zijn gevlucht om aan zijn dienstplicht te ontsnappen.

In Israël hebben luchtmachtpiloten, legerartsen en cyberwarriors gewaarschuwd dat de Israel Defense Forces niet zomaar een Israëlische dictator zullen groeten. Onder hen zijn drie gepensioneerde hoge officieren, aangevoerd door Joab Rosenberg, een voormalig plaatsvervangend hoofdanalist van de IDF-inlichtingendienst. Hij vloog deze week naar Washington om Amerikaanse hulp in te roepen bij het stoppen van Netanyahu’s langzame coup.

Zoals Moshe Ya’alon, een voormalige minister van Defensie van Netanyahu en een voormalige stafchef van het leger, onlangs tijdens een bijeenkomst in Tel Aviv zei: “Volgens mijn persoonlijke ervaring als soldaat en commandant, zullen we indien Israël, God verhoede, een dictatuur wordt, niet genoeg soldaten hebben die bereid zijn hun leven op te offeren om het land te verdedigen. Dat zal een existentiële bedreiging voor de Staat Israël veroorzaken. We hoeven alleen maar te kijken naar de slechte prestaties van de strijdkrachten van Poetin, die de motivatie en het vertrouwen in hun dictator en zijn doel missen,” om te zien wat dictatuur met een leger doet.

Ten slotte onderschatten zowel Poetin als Netanyahu volledig de snelheid waarmee de elektronische kudde van wereldwijde investeerders hun land zou verlaten in de nasleep van hun roekeloos gedrag. Volgens de databank fDi Markets van The Financial Times werden vorig jaar slechts 13 directe buitenlandse investeringsprojecten in Rusland gevolgd, “het laagste niveau sinds het begin van de registratie in 2003".

Assaf Rappaport, een medeoprichter van een van de populairste Israëlische startups, het bijna 10 miljard dollar kostende cloudbeveiligingsbedrijf Wiz, vertelde me tijdens een ontbijt in Washington dat de Israëlische techgemeenschap “de Palestijnse opstanden, zelfmoordaanslagen en Hamas-raketten op Tel Aviv kan overleven”. Maar economisch gezien “kan het een bedreiging van Israëls onafhankelijke rechterlijke macht niet aan”. Zijn buitenlandse investeerders hebben hem net verteld dat hij zijn laatste financieringsronde, zo’n 280 miljoen euro, niet in Israël moet beleggen. In de toekomst, voegde hij eraan toe, zullen meer en meer Israëlische startups zich registreren als Delaware-bedrijven, niet als Israëlische.

Enorme marges voor fouten

Nog een overeenkomst, een die echter tot een enorm verschil leidt: Poetin en Netanyahu hebben zich allebei omringd met jaknikkers, partijmannen en rekenkundigen. Niemand met enige onafhankelijke politieke status of ethische ruggengraat dus, niemand die kan opstaan en zeggen: “Waar ben je mee bezig? Stop. Dit is verkeerd. Stop ermee.”

Maar dit leidt tot het ene grote verschil tussen hen. De wereld is verdeeld in meer dan 24 tijdzones. Rusland alleen al omspant er 11. Israël past in één. Poetin kan zich een lange uitputtingsslag in Oekraïne veroorloven, waarbij hij nooit hoeft toe te geven dat hij zich vergist heeft. Hij heeft enorme marges voor zijn fouten. Israël niet. De meest wijze Israëlische leiders hebben altijd begrepen dat ze hun middelen zorgvuldig moeten bewaken en zich met hun bondgenoten moeten verbinden. Niet alleen door gedeelde belangen, maar ook door gedeelde waarden.

Maar de extremistische coalitie van Netanyahu neemt het nu militair op tegen de Palestijnen en Iran en negeert de wensen en waarden van zijn belangrijkste bondgenoot, namelijk de Amerikaanse regering, zijn belangrijkste diasporagemeenschap, namelijk de Amerikaanse Joden, en zijn belangrijkste bron van economische groei, namelijk buitenlandse investeerders. En dat alles terwijl het Israëlische volk verdeeld raakt en op de rand van een burgeroorlog komt te staan.

Het is waanzin. Anders gesteld: Rusland kan een leider overleven die Russische roulette speelt. Israël wellicht niet.