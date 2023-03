NYT-columnist Thomas L. Friedman: ‘Hoe Netanyahu de Israëlische samenleving verbrijzelt’

De zogenaamde ‘gerechtelijke hervorming’ die Israëlisch premier Benjamin Netanyahu van plan is door te voeren, dreigt de democratie in het land te ondermijnen. De gevolgen daarvan zullen verstrekkend zijn, en niet alleen voor Israël zelf.

Thomas L. Friedman is columnist voor The New York Times en schrijft over buitenlandse zaken.

Israël is momenteel een ketel waarin zich veel te veel stoom aan het ontwikkelen is, en de bouten staan op het punt eruit te vliegen. Dodelijke aanvallen van Palestijnse jongeren op Israëli’s vallen samen met een uitbreiding van de Israëlische nederzettingen, brandstichtingen in Palestijnse dorpen door kolonisten en een volksopstand tegen de gerechtelijke machtsgreep van premier Benjamin Netanyahu. Deze combinatie van gebeurtenissen dreigt een ongeziene ontwrichting te veroorzaken van het bestuur in het land.

Het is een maatstaf voor de ernst van de situatie dat verschillende voormalige chefs van de Mossad - enkele van de meest gerespecteerde ambtenaren in het land - Netanyahu’s gerechtelijke putsch hebben veroordeeld. Danny Yatom vormt het meest recente voorbeeld. Zo vertelde hij volgens de krant Haaretz aan Channel 13 News dat als Netanyahu doorgaat met zijn plannen om de onafhankelijkheid van het hooggerechtshof effectief te elimineren, gevechtspiloten en medewerkers van de speciale strijdkrachten op legitieme wijze bevelen van de regering zullen kunnen negeren.

Zij “hebben een overeenkomst getekend met een democratisch land”, zei Yatom. “Maar op het moment dat, God verhoede, het land een dictatuur wordt, en zij een bevel krijgen van een onwettige regering, dan geloof ik dat het legitiem is om het niet te gehoorzamen.”

Dit is geen loze speculatie. De jongste weken hebben zo’n 250 officieren van de Special Operations Division van de Militaire Inlichtingendienst een open brief ondertekend waarin zij verklaren dat “zij niet meer zullen opdagen voor de dienst” indien de regering doorgaat met haar autocratische gerechtelijke hervorming, zo berichtte The Times of Israel. Zij voegden hun stem toe aan “groepen piloten, tankisten, duikbootpersoneel, zeelieden en andere speciale eenheden die soortgelijke brieven hebben geschreven.”

Drie intifada’s

Nooit eerder heeft Israël een Palestijnse intifada, een intifada van Joodse kolonisten en een gerechtelijke intifada van Israëlische burgers tegelijk meegemaakt. Maar sinds Netanyahu’s extreemrechtse regering aantrad, is dat de realiteit geworden.

Vorige week doodde een Palestijnse schutter twee Israëlische Joden bij Nabloes om de dood te wreken van elf Palestijnen die door toedoen van de Israëlische strijdkrachten in Nablus om het leven waren gekomen. Daarop vernielden kolonisten minstens 200 gebouwen in vier Palestijnse dorpen in het gebied waar de schietpartij plaatsvond. Dit gebeurde nadat zo’n 160.000 Israëli’s in de straten van Tel Aviv waren samengekomen om te protesteren tegen Netanyahu’s gerechtelijke overname. Netanyahu had tegen zijn kabinetsministers gezegd: “Ik wil jullie een vuist geven om ze te slaan”, waarmee hij op de demonstranten doelde.

Geweld tussen kolonisten en Palestijnen is niet nieuw. Maar dat valt nu samen met de meest ultranationalistische, ultraorthodoxe regering in de geschiedenis van Israël, die nu wordt geleid door messianistische religieuze ijveraars die als doel hebben de hele Westelijke Jordaanoever te annexeren en die nu belangrijke portefeuilles controleren op politie, financiën en defensie. En de traditionele, nuchtere Israëlische ministers die normaal gesproken paal en perk zouden stellen tegen dergelijke acties zijn vervangen door mensen die alle grenzen simpelweg willen uitvegen.

Haaretz meldde maandag dat een van Netanayhu’s coalitiepartners, de extreemrechtse Bezalel Smotrich die minister van Financiën is, vóór de kolonistenaanval een tweet likete van de prominente kolonistenleider Davidi Ben Zion. Ben Zion schreef op Twitter dat “het dorp Hawara” - een van de vier door kolonisten aangevallen dorpen - “vandaag moet worden weggevaagd.” Ja, een minister van Netanyahu vond die tweet leuk.

In heel Israël kwamen afgelopen zaterdag, voor de negende keer al, honderdduizenden mensen op straat om te betogen tegen de plannen van de regering-Netanyahu. Beeld SOPA Images/LightRocket via Gett

‘Gerechtelijke hervorming’

Maar de nieuwe factor die de Israëlische democratie pas écht zou kunnen verscheuren is Netanyahu’s plan om in wezen de onafhankelijkheid van het Israëlische Hooggerechtshof te beëindigen in de naam van “gerechtelijke hervorming”. Dit ondanks peilingen waaruit blijkt dat een meerderheid van de bevolking tegen de gerechtelijke overname is en ondanks oproepen van de Israëlische en Amerikaanse presidenten om veranderingen uit te stellen totdat er een nationale dialoog over het onderwerp kan plaatsvinden. Netanyahu en zijn extremistische bondgenoten zijn echter van plan om het gewoon door de Knesset te rammen.

Het manoeuvre legt eigenlijk bloot wat voor schaamteloze oplichter Netanyahu is wanneer hij tegenover buitenlandse leiders en journalisten poeslief volhoudt dat hij gewoon een paar onschuldige technische correcties wil doorvoeren. Dit zogezegd om het Hooggerechtshof in Israël meer in overeenstemming te brengen met dat van de VS of Canada of Frankrijk.

Serieus? Stel jezelf deze vraag: welke Israëlische leider zou een burgeroorlog riskeren, alsook een breuk met Joodse democraten over de hele wereld, een breuk met Amerika, aanzienlijke schade aan Israëls high-tech wonder. Welke Israëlische leider zou zo ver willen gaan dat Israëlische troepen openlijk beginnen te zeggen dat ze niet bereid zijn sterven om een dictatuur te beschermen? Welke Israëlische leider zou dat allemaal riskeren voor slechts een paar technische juridische oplossingen?

Netanyahu zou dit alles alleen riskeren voor iets heel groots, heel belangrijks en heel persoonlijks. En dat is een gerechtelijke “hervorming” waarvan hij hoopt dat die een einde kan maken aan zijn proces wegens vertrouwensbreuk, omkoping en fraude waardoor hij in de gevangenis zou kunnen belanden. De gerechtelijke “hervorming” zou zijn rechtse coalitie ook de onbeperkte macht geven om overal nederzettingen te bouwen, Palestijns land in beslag te nemen en belastinggeld te steken in orthodoxe religieuze scholen waar jongeren alleen de Thora hoeven te bestuderen. Geen wiskunde, wetenschap of literatuur meer, laat staan dat ze in het leger zouden moeten dienen.

Met andere woorden, niets van wat hij zegt over deze gerechtelijke “hervorming” is waar. Netanyahu wil in een handomdraai - een eenvoudige meerderheid van één zetel in de Knesset - alles wat het Hooggerechtshof beveelt ongedaan kunnen maken.

Daarom blijven de protesten tegen deze gerechtelijke coup aan kracht winnen. Israël is geen Hongarije, waar de leider de mensen zomaar een autocratie door de strot kan duwen. In het centrum van Tel Aviv kwamen de mensen massaal bijeen om onder meer oud-premier Ehud Barak te horen. Barak had niet duidelijker kunnen zijn over wat een existentieel moment dit is voor Israël.

In de komende weken, als Netanyahu’s coalitie deze “nieuwe wetten van de dictatuur aanneemt”, zei Barak, zullen ze door het Hooggerechtshof worden ‘gecanceld’ als illegaal. Als dat gebeurt en de regering stappen onderneemt om uitspraken van het Hooggerechtshof nietig te verklaren, zullen de vier belangrijkste ‘poortwachters’ van de Israëlische veiligheid - de stafchef van de strijdkrachten en de hoofden van de Mossad, de Shin Bet en de politie - moeten beslissen van wie ze bevelen aannemen. “Dit zal een uiterst ernstige constitutionele crisis veroorzaken”, zei Barak.

“Als de drempel wordt overschreden”, voegde hij eraan toe, “en de wetten van de dictatuur in gang worden gezet, zal de verantwoordelijkheid bij ons komen te liggen, de burgers van het land. Wij zullen in de voetsporen van Gandhi en Martin Luther King moeten treden en de weg van geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid volgen. Dit is het recht, zelfs de plicht van burgers wanneer hun regering handelt op een manier die de regels van het spel breekt en in strijd is met de eigen fundamentele normen en waarden van het land.”

Democratie ondermijnd

Tot slot een enge realitycheck van een van Israëls interessantste start-ups. Vorige maandag kondigde Assaf Rappaport, de CEO en medeoprichter van de ‘cloud security’-startup Wiz aan dat het bedrijf zojuist zo’n 280 miljoen euro had opgehaald in een Serie D-financieringsronde tegen een waardering van 9,4 miljard euro. Normaal gesproken zou dat ook heel goed nieuws zijn geweest voor Israël, maar Rappaport zei dat zijn bedrijf de gebeurtenissen in het land niet kan negeren.

“Wij delen in het verdriet van de families die de afgelopen dag hun geliefden hebben verloren en zijn bezorgd over de snelle verslechtering van de veiligheid aan beide kanten. Helaas”, zei hij, “zal het geld dat we hebben ingezameld, gezien de gerechtelijke coup, Israël niet binnenkomen. We hebben gehoord dat bezorgde investeerders en ondernemers hun geld discreet uit het land weghalen en dat werknemers zich zorgen maken over hun toekomst in Israël.”

“Wiz is succesvol geweest dankzij het uitzonderlijke ecosysteem in Israël, maar we worden nu geconfronteerd met een existentiële dreiging. Wij geloven dat het cruciaal is dat de regering prioriteit geeft aan de veiligheid en zekerheid van de burgers, en dat zij alle wetgevende stappen die de huidige situatie kunnen verergeren een halt toeroept.”

Hé, Friedman, kun jij tegenwoordig alleen nog over Oekraïne en Israël schrijven? Heb je niets anders te zeggen? In geval u dat mocht denken: het is geen toeval. Als Oekraïne in handen van Vladimir Poetin zou vallen en Israël een nepdemocratie zou worden zoals Hongarije, zal de wereld de verkeerde kant op kantelen. Israël is de enige echte democratie met een onafhankelijke rechterlijke macht in het Midden-Oosten. Oekraïne verdedigt de Europese Unie, een reusachtige promotor van de rechtsstaat, vrije markten, mensenrechten en democratische normen, al heeft niet elk EU-land ze ten volle in de armen gesloten. Als de democratie in de EU en Israël wordt ondermijnd, zal de democratie overal meer gevaar lopen.