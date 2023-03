NYT-columnist Paul Krugman: ‘Silicon Valley Bank is Lehman niet en 2023 is 2008 niet’

Vrijwel alle economische waarnemers zijn het over één ding eens: de problemen waarmee de economie van de Verenigde Staten in 2023 wordt geconfronteerd zijn heel anders dan die van haar laatste crisis in 2008. Toen kregen we te maken met failliete banken en een instortende vraag. Vandaag is het grote probleem niet het bankwezen maar wel de inflatie, aangestookt door een te grote vraag tegenover het beschikbare aanbod.

Er zijn natuurlijk wel echo’s van de stommiteiten van toen, want hypes zijn van alle tijden. De cryptocultus vertoont opvallende gelijkenissen met de opkomst en de val van de risicohypotheken, met mensen die zich laten verleiden door ingewikkelde financiële constructies die ze niet begrijpen. Maar niemand verwachtte een herhaling van die bange weken toen heel het wereldwijde financiële stelsel onderuit leek te gaan.

Toch zien we nu een ­herhaling van de toestanden van toen. Silicon Valley Bank was niet een van de grootste financiële instellingen van de VS, maar ­Lehman Brothers was dat in 2008 evenmin. En niemand die zich 2008 herinnert, voelt geen huivering bij een ouderwetse stormloop op een bank.

Maar Silicon Valley Bank is ­Lehman Brothers niet en 2023 is 2008 niet. We hebben hier waarschijnlijk niet met een systemische financiële crisis te maken. En hoewel de regering heeft ingegrepen om de situatie te stabiliseren, zal de belastingbetaler waarschijnlijk niet voor het geld opdraaien.

Op veilig gespeeld

Om te begrijpen wat er gebeurd is, moeten we kijken naar wat Silicon Valley Bank werkelijk was en wat het deed. Silicon Valley Bank noemde zich ‘de bank van de globale innovatie-economie’. Je zou dus denken dat ze vooral investeerde in hoogst speculatieve technologische projecten. In werkelijkheid leverde ze wel financiële diensten aan start-ups, maar leende ze hun niet veel geld – dat was niet nodig, de starters hadden vaak een overvloed aan durfkapitaal.

In plaats daarvan vloeide het geld in de andere richting: technologiebedrijven stortten grote bedragen op rekeningen bij de bank. Soms deden ze dat als tegenprestatie, maar vooral – denk ik – omdat ze Silicon Valley Bank als hun soort bank beschouwden.

De bank belegde veel van dat geld in saaie, heel veilige activa, voornamelijk langlopende overheidsobligaties. Dat was een tijdlang lonend, omdat in een wereld met lage rentevoeten langlopende obligaties normaal meer opbrengen dan kortlopende activa zoals bankdeposito’s.

Maar de strategie van Silicon ­Valley Bank hield grote risico’s in. Ten eerste: wat zou er gebeuren als de kortetermijnrente zou stijgen? (Ze konden niet veel dalen, want ze waren al extreem laag). De ­marge waarvan de bank voor haar winst afhankelijk was, zou dan verdwijnen. En als de langetermijnrente eveneens zou stijgen, zou de marktwaarde van de obligaties van de bank, met een lagere rente dan nieuwe obligaties, dalen. En dan zou de bank veel kapitaal verliezen. Dat is precies wat er gebeurde toen de centrale bank in de strijd tegen de inflatie de rentevoeten optrok.

Ten tweede: de waarde van bankdeposito’s wordt door de ­federale overheid verzekerd, maar slechts tot een bedrag van 250.000 dollar. Nu hield Silicon Valley Bank voornamelijk deposito’s van bedrijfsklanten met rekeningen van miljoenen dollars. Minstens één klant (uiteraard een cryptobedrijf) hield 3,3 miljard dollar bij de bank. De klanten waren dus in de praktijk niet verzekerd, wat Silicon Valley Bank kwetsbaar maakte voor een stormloop op de bank waarbij iedereen probeert zijn geld terug te krijgen zolang er nog iets is.

Geen echte redding

Die stormloop is er gekomen. En wat nu? Zelfs als de regering niets had gedaan, zou de val van Silicon Valley Bank waarschijnlijk geen grote economische gevolgen hebben gehad. In 2008 zagen we een uitverkoop van hele activaklassen en vooral van door hypotheken gedekte effecten. Aangezien de beleggingen van Silicon Valley Bank heel saai waren, zou een dergelijke schokgolf onwaarschijnlijk zijn. Wat niet belet dat de overheid het uit voorzichtigheid, begrijpelijk genoeg, nodig vond om een manier te vinden om alle deposito’s van de bank te waarborgen.

Het is belangrijk om te onthouden dat dit niet betekent dat de aandeelhouders gered zijn. De overheid heeft de bank overgenomen en haar eigen vermogen is ­geliquideerd. Wat het wel betekent, is dat een aantal bedrijven niet worden gestraft voor hun dwaasheid om zoveel geld aan één enkele bank toe te vertrouwen.

Waarschijnlijk was niets van dit alles gebeurd als Silicon Valley Bank en andere banken niet met succes bij de regering van Trump en het Congres hadden gelobbyd voor een versoepeling van de ­reglementering.

Het goede nieuws is dat de val van Silicon Valley Bank de belastingbetalers weinig of geen geld zal kosten. Het is niet eens duidelijk of de bank werkelijk insolvabel was. Het probleem was dat ze niet genoeg contant geld had om de plotse uittocht van haar klanten op te vangen. Wanneer de toestand weer stabiel is, zullen haar activa waarschijnlijk (bijna) volstaan om zonder een nieuwe injectie van geld haar klanten terug te betalen. En dan kunnen we weer verder met onze normale crisis.

