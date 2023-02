NYT-columnist: ‘Ik heb Biden onderschat, hij is er niet jonger op geworden, maar heeft grip op het heden’

Ezra Klein is columnist voor The New York Times.

Ja, Amerikaans president Joe Biden wordt dit jaar 81. Maar is dat echt waar we op moeten focussen?

Er komt geen einde aan de commentaren die president Joe Biden aansporen zich naar zijn leeftijd te gedragen en een stap opzij te zetten. En in principe deel ik dat gevoel. Ik denk niet dat het ideaal is dat een president zijn tweede termijn dichter bij de 90 dan de 80 eindigt. Maar de realiteit is complex. En de commentaren die enkel focussen op Bidens grootste zwakte missen zijn sterke punten.

Verouderende ingesteldheid

Eén reden voor mijn aarzeling om Biden te oud te verklaren voor de verkiezingen van 2024 is dat ik ook in 2020 dacht dat zijn leeftijd een probleem was. Alles wat men daar nu over zegt, was toen ook al waar. Maar ik zou zeggen dat het probleem toen erger was.

Zijn plotse zinswendingen en haperingen gingen gepaard met een ouderwetse ingesteldheid. Biden haalde nostalgisch herinneringen op aan zijn relaties met segregationistische senatoren en leek te denken dat het bipartisanship van weleer te herstellen was. Hij hanteerde zijn band met Barack Obama als speer én als schild; het was het argument voor zijn kandidatuur en zijn verdediging tegen aanvallen. Maar Biden was Obama niet, en de Senaat van de jaren 1970 bestond al lang niet meer. Het probleem van Biden in 2020 was niet alleen zijn leeftijd, maar dat hij vast leek te zitten in het verleden.

Hij bewees dat twijfelaars zoals ik het mis hadden. Hij won de Democratische voorverkiezing, ook al was er geen tekort aan jongere gezichten om uit te kiezen. Hij won de algemene verkiezingen overtuigend. Kiezers leken volkomen tevreden met Biden als communicator.

Kiescampagnes zijn een (lange) sprint. Maar regeren is een marathon. Vorig jaar, toen Bidens agenda in het slop raakte, maakte ik me weer zorgen over zijn daadkracht. Maar toen nam hij een resem belangrijke wetsvoorstellen aan, plots was daar de Inflation Reduction Act en de CHIPS and Science Act. Dat was een opmerkelijk resultaat gezien de geringe meerderheid van de Democraten in het Congres. Zijn partij trotseerde de verwachtingen bij de tussentijdse verkiezingen, won wat meer macht in de Senaat en hield de verliezen in het Huis beperkt. Zijn State of the Union-toespraak werd algemeen beschouwd als een succes. Op een gegeven moment moeten degenen die Biden te oud blijven verklaren voor zijn taak zich afvragen wat ze tot nu toe over het hoofd hebben gezien.

Welsprekendheid

Dus laat ik het eens proberen. Mijn beroepsgenoten en ik hebben ons leven opgebouwd rond de beheersing van woorden, en daarom overschatten we het belang van welsprekendheid. We houden van politici die spreken alsof Aaron Sorkin hun rede in elkaar heeft gebokst. Maar kiezers zien taalfouten, ontspoorde zinnen, onafgemaakte gedachten en af en toe een verzinseltje niet als een groot probleem. Dat bewezen Ronald Reagan, George W. Bush en Trump al.

Bovendien heeft de leeftijd van Biden enkele verborgen voordelen. Een daarvan is dat hij behendig de generatie- en demografische kloven van de Democraten heeft overbrugd. De Democratische partij is de laatste jaren jonger, liberaler, hoger opgeleid en meer online geworden. De politiek van Biden is gevormd in een vorig tijdperk.

Toen Biden jonger en strijdvaardiger was, had hij misschien geprobeerd de linkervleugel van zijn eigen partij te verslaan. Maar nu heeft hij hen verwelkomd en zijn regering vormt een soort synthese: een groot deel van Bidens staf komt uit de jongere, meer liberale vleugel van de partij, zijn kerngroep van adviseurs bestaat uit oude getrouwen, gesmeed in hetzelfde tijdperk als hij.

Leeftijd heeft Biden ook een goede mate van terughoudendheid gebracht. Hij geniet niet meer zo van zijn eigen stemgeluid als vroeger. Hij laat ruimte voor anderen – met name Republikeinen – om zich aan de kiezers te tonen. We zijn gewend aan politici die altijd in het middelpunt van de belangstelling willen staan. Maar dat heeft ook een prijs. De relatieve rust van Biden is misschien de reden waarom zijn beleidsagenda populairder is gebleven dan hijzelf en waarom er zoveel ruimte was voor kiezers om zich te richten op de gevaren van de Republikeinen in de midterms.

Resultaten

Dan is er nog wat Biden in 2024 zal hebben dat hij in 2020 niet had: de resultaten van zijn beleid. Hij heeft de grootste investeringen in infrastructuur, klimaat, wetenschap en technologie in een generatie goedgekeurd. De werkloosheidgraad bedraagt 3,4 procent, het laagste niveau sinds 1969. De inflatie daalt. Hij heeft een stabiele coalitie tegen Rusland bijeengebracht. Hij heeft de sluimerende woede van Trump jegens China omgezet in een pakket beleidsmaatregelen. Biden is er niet jonger op geworden, maar hij heeft grip op het heden.

Zijn gevorderde leeftijd of een ongeluk kunnen Biden morgen vellen. Ook ik maak me zorgen over hoe Biden het zal opnemen tegen een jongere, krachtigere Republikein dan Trump. Maar de herverkiezingscampagne die hij in 2024 zou kunnen voeren heeft een kracht, een doel en de inhoud die in 2020 ontbraken. En ik heb Biden wat onderschat. Leeftijd is belangrijk, maar zoals de president aantoont, niet het enige wat telt.