NYT-columnist Bret Stephens: ‘Poetin begint te doen wat hem zeven jaar geleden een oorlog deed winnen’

In 2015, toen Bashar al-Assad zijn oorlog om aan de macht te blijven in Syrië aan het verliezen was, pleitte hij voor een Russische militaire interventie. Die kreeg hij ook. President Barack Obama reageerde met luchtige minachting.

“Een poging van Rusland en Iran om Assad overeind te houden en te proberen de bevolking te sussen, zal hen alleen maar vastzetten in een moeras, en het zal niet werken”, zei Obama die oktober.

Het pakte anders uit. Het Russische leger, geleid door enkele van dezelfde officieren die nu het bevel voeren in de oorlog van de Russische president Vladimir Poetin in Oekraïne, behaalde een onverwachte overwinning op een gemarteld volk en een in zichzelf gekeerde Amerikaanse regering.

De sleutel tot Ruslands succes was de opzettelijke, willekeurige en massale slachting van burgers. “Reddingswerkers in Aleppo meldden dat hun auto’s en hoofdkwartier tot de eerste doelen behoorden die vrijdag werden geraakt”, meldden Anne Barnard en Somini Sengupta van The New York Times in september 2016. “Het effect was onmiddellijk: nu, wanneer mensen onder puin bedolven zijn, komt niemand. Of het duurt langer voordat ze komen. Familieleden worden weer eigenhandig door hun familie zelf opgegraven.”

Dit is de aanpak die Poetin, met de hulp van Iraanse drones, nu toepast in Oekraïne. Door de Russische aanvallen zat maandag 80 procent van de inwoners van Kiev zonder water, volgens schattingen van burgemeester Vitali Klytsjko. Ook tientallen energievoorzieningen zijn getroffen. Het Oekraïense ministerie van Economie schat dat sinds het begin van de oorlog maar liefst 130.000 gebouwen door Russische aanvallen zijn verwoest, waaronder 2.400 scholen.

De strategie is duidelijk. Poetins legers trekken zich op het slagveld misschien terug. Maar als hij de Oekraïense bevolking kan bevriezen, uithongeren en terroriseren door hun watervoorziening en energie-infrastructuur aan te vallen - terwijl hij wacht tot de winter de opmars van Oekraïne afremt - kan hij Oekraïne misschien nog dwingen een soort wapenstilstand te aanvaarden, waardoor hij het grootste deel van zijn veroveringen in handen krijgt.

Dat zou voor Poetin als een overwinning gelden, hoe gekrenkt hij ook is. Het zou ook een aanmoediging zijn voor China’s Xi Jinping nu hij naar Taiwan kijkt, en Irans Ali Khamenei nu hij probeert weken van protest te onderdrukken. Protest dat op een revolutie begint te lijken. Bij de uitkomst in Oekraïne staat dan ook veel meer op het spel dan het lot van Oekraïne zelf.

Wat kan de regering-Biden doen? Veel meer. En veel sneller.

Tot nu toe hebben de VS een beleid gevoerd van stipte levering van essentiële wapens, zoals de Javelin- en Stinger-raketten die Kiev aan het begin van de oorlog hebben gered, en HIMARS, het raketsysteem dat in de zomer het tij van de oorlog heeft gekeerd. We moeten overschakelen op een aanpak die het oorlogstempo én het weer consequent voor blijft.

Dinsdag kondigde de Amerikaanse overheid aan dat zij binnenkort twee National Advanced Surface-to-Air Missile Systems, of NASAMS, met een bereik tot 45 kilometer aan Oekraïne zal leveren. Maar er is een probleem. Pas “in de komende jaren”, aldus een bericht in The New York Times, krijgt Oekraïne de volgende zes systemen geleverd.

De Oekraïners hebben de systemen nu nodig. Als de Verenigde Staten ze niet snel kunnen leveren, kunnen we de Oekraïners in ieder geval voorzien van onbemande luchtvaartuigen (UAV’s) waarmee ze over een veel groter bereik veel betere opsporings- en verdedigingsmogelijkheden hebben.

De regering-Biden overweegt al sinds juni de verkoop van vier UAV’s van het Amerikaanse leger. Ze zijn uitgerust met Hellfire-raketten, maar het verzoek wordt al maanden opgehouden door de bureaucratie van het Pentagon uit vrees dat bepaalde technologieën in Russische handen zouden kunnen vallen. Waarom keuren we de verkoop niet goed, verhogen we de aantallen niet en beginnen we de Oekraïners niet onmiddellijk vertrouwd te maken met de systemen?

We kunnen de Russen ook aanklagen voor hun moedwillige vernietiging van kritieke infrastructuur, die de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, terecht “pure terreurdaden” en “oorlogsmisdaden” heeft genoemd. Ik pleit er al maanden voor om de bevroren buitenlandse reserves van Rusland om te zetten in een geblokkeerde rekening voor de wederopbouw van Oekraïne. We moeten het Russische volk duidelijk maken dat zij bij elk misdadig raketvuur honderden miljarden dollars aan herstelbetalingen zullen moeten betalen.

Ten slotte moet de regering de Iraanse leiders waarschuwen dat hun UAV-fabrieken vernietigd zullen worden als ze doorgaan met het leveren van kamikazedrones aan Rusland, een flagrante schending van resolutie 2231 van de VN-Veiligheidsraad. Als Iran ermee wegkomt medeplichtig te zijn aan massamoord in Oekraïne, zal het nooit meer angst hebben voor de Verenigde Staten. Elk land moet weten dat de prijs voor het helpen van Moskou bij deze slachtpartij hoog zal zijn.

Aan al deze opties - en ik zou er nog andere kunnen toevoegen, zoals Oekraïne voorzien van raketten met een groter bereik die Russische militaire doelen op de Krim kunnen bereiken - zijn risico’s verbonden.

Op dit moment is het grootste risico echter dat Poetin dezelfde afschuwelijke strategie gebruikt die in Syrië voor hem goed uitdraaide, namelijk door Oekraïne te bedelven onder terreur, terwijl het land met sneeuw bedekt raakt. De winter komt eraan. Laten we Oekraïne helpen zegevieren voor het zover is.